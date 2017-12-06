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Сюжеты
Дело Улюкаева
7.12 число просмотров 11095 число записей 67
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.12 число просмотров 39133 число записей 103
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2516 число записей 14
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2487 число записей 10
 
Нападение на Фенгельгауэр
23.11 число просмотров 5062 число записей 31
 
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Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 2516 число записей 14
 
Агент СМИт
26.11 число просмотров 2487 число записей 10
 
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 2405 число записей 3
 
Керимов во Франции
6.12 число просмотров 2453 число записей 11
 
Выброс рутения
22.11 число просмотров 2196 число записей 4
 
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Посты дня
Мой паспорт аннулировали. В Башкортостане
blogDarya Mitina    9.12 15:36 |  число просмотров 51
Мой паспорт аннулировали. В Башкортостане Мы, конечно, можем послать запрос в Башкортостан.... Но они на наши запросы по полгода не отвечают... Пока письмо дойдет, пока прочтут, пока ответ...
 
Солидарная экономика для Нюхчи! Хотите книгу рецептов поморской кухни?
blogSvetlana Kolchurina    9.12 12:33 |  число просмотров 193
Солидарная экономика для Нюхчи! Хотите книгу рецептов поморской кухни? Летом этого года наша креативная группа фотографов, этнографов, дизайнеров выезжала в старинное поморское село Нюхча и собрала уникальные поморские рецепты
 
Мордовская ИК-2: надежды на перемены к лучшему
blogstoptortureinfo    7.12 16:35 |  число просмотров 625
Мордовская ИК-2: надежды на перемены к лучшему Что изменилось за эти полгода? Мы просто следили за судьбой осуждённой Елены Ивановой, а адвокат Маргарита Ростошинская регулярно посещала мордовскую ИК-2
 
Очень дикая история
blogCorruptionTV    7.12 16:20 |  число просмотров 1010
Очень дикая история Генпрокуратура доказала, что самый богатый депутат ГД РФ Палкин 27 раз нарушил закон. Вдумайтесь, 27(!) раз!
 
России дали шанс очиститься
blogSergei Medvedev    7.12 14:19 |  число просмотров 899
России дали шанс очиститься Вскрылся огромный многолетний нарыв, и вонь пошла по всему миру -- но это хорошо. Надо чистить, надо извиняться, надо ехать в Корею как граждане России, надо побеждать там
 
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Выбор редактора
Я не понимаю этих людей
blogЗоя Светова    5.12 00:13 |  число просмотров 1412
Я не понимаю этих людей Этого следователя Васильева, толстого рыжего парня, прокуроршу блондинку, судью Вашу честь. Я не понимаю, как они вернутся домой после этого заседания
 
Маразм в московских школах
www.facebook.com    3.12 01:32 |  число просмотров 1907
Маразм в московских школах Соцсети полны истошными криками родителей, рассказывающих, как их ребенка в их отсутствие из школы на Скорой увезли в больницу из-за ушиба локтя или падения на перемене
 
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Цитаты дня
" Когда вы читаете новость начинающуюся с "Мутко пожизненно отстранили...", вы же внутри себя надеетесь, что там будет написано не "от посещения Олимпиады", а "от всех государственных должностей"? "
5.12 |
blog Медиатехнолог
" Спасти ситуацию могло бы незамедлительное выдвижение кандидатуры Путина в президенты МОК! "
5.12 |
blog Gleb Pavlovsky
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
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Статьи дня
Все цвета старости
Ольга Алленова, Роза Цветкова  3.12 21:15 |  число просмотров 860
Все цвета старости Куда можно "определить" пожилого человека в нашей стране для "дожития" и где же ему на самом деле лучше
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?»
Екатерина Винокурова  25.11 21:40 |  число просмотров 2113
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?» Как Собянин и Кудрин спорили о будущем России
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События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2768
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 7267
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8671
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
26.11 |  число просмотров 2487
Агент СМИт
Президент Владимир Путин подпсиал закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 2012
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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