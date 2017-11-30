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Сюжеты
Дело Улюкаева
29.11 число просмотров 10816 число записей 66
 
Нападение на Фенгельгауэр
23.11 число просмотров 4563 число записей 31
 
Выброс рутения
22.11 число просмотров 1724 число записей 4
 
Путингейт
19.11 число просмотров 5979 число записей 16
 
Конституционное собрание
19.11 число просмотров 1252 число записей 6
 
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Самое читаемое
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 2116 число записей 3
 
Скончался Михаил Задорнов
13.11 число просмотров 1868 число записей 7
 
Революции — 100 лет
15.11 число просмотров 1821 число записей 8
 
Школьник в Бундестаге
29.11 число просмотров 1806 число записей 14
 
Выброс рутения
22.11 число просмотров 1724 число записей 4
 
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Посты дня
Российский бизнес в интервью Reuters на условиях строгой анонимности сообщил, что думает о Путине
blogDmitry Gudkov    30.11 23:11 |  число просмотров 240
Российский бизнес в интервью Reuters на условиях строгой анонимности сообщил, что думает о Путине Один за другим анонимные миллиардеры и их окружение сообщают, что да, вы знаете, Владимир Путин «живет в параллельной реальности», «рядом с ним лучше не мелькать»
 
Сделали первый шаг к реформе местного самоуправления в Москве
blogIlya Yashin    30.11 23:03 |  число просмотров 112
Сделали первый шаг к реформе местного самоуправления в Москве Представлена концепция городского закона, который обеспечит муниципалитеты реальными полномочиями
 
Как я провела ночь
blogEkaterina Vinokurova    30.11 13:58 |  число просмотров 516
Как я провела ночь К полуночи батареи остыли, стало холодно, и мы с Гитой уехали ночевать к друзьям. Все это - под вранье чиновников, что тепло есть, что никто не мерзнет, все под контролем
 
"Мальчик" из Уренгоя
blogcorpusculablog    29.11 21:55 |  число просмотров 946
"Мальчик" из Уренгоя "Мальчик", которого в некоторых СМИ и вовсе стали называть "ребенком", такой же ребенок, как сестра Натальи Водяновой. Во-первых, ему 21 год и он не школьник, а студент
 
По поводу решения ЕСПЧ по моей жалобе
blogNikolay Kavkazsky    29.11 21:18 |  число просмотров 382
По поводу решения ЕСПЧ по моей жалобе Суд лишь частично согласился с доводами жалобы. Так он признал пыточными условия перевозки в автозаках, а также мое содержание в Мосгорсуде
 
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Выбор редактора
Мне позвонил Евгений Чичваркин
blogКатерина Демидова    26.11 11:04 |  число просмотров 1509
Мне позвонил Евгений Чичваркин Звонившая девушка представилась помощницей бизнесмена Евгения Чичваркина и сказала, что Евгений хотел бы помочь отряду "Лиза Алерт"
 
Короткая выжимка выступления Сергея Собянина на ОГФ
blogВладислав Калашник    25.11 23:04 |  число просмотров 1356
Короткая выжимка выступления Сергея Собянина на ОГФ Как выяснилось, про разделение государственного и муниципального уровней власти Сергей Семенович если и слышал что-то, то очень давно, мельком и тут же позабыл
 
Я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана
www.instagram.com    25.11 22:43 |  число просмотров 1535
Я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана Он сделал многое для своей Родины! России! А это фото было сделано в Дербенте... И взгляните! На дереве лицо.... Давайте поможем вместе! Кто чем может! А лучше молитвой
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
" Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас. "
23.10 |
blog tikhondzyadko
" Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина. "
19.10 |
blog XR3ND3R
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Статьи дня
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?»
Екатерина Винокурова  25.11 21:40 |  число просмотров 794
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?» Как Собянин и Кудрин спорили о будущем России
Духовник — не духовник
Ксения Лученко  21.11 15:25 |  число просмотров 1384
Духовник — не духовник Чего мы не узнали из фильма телеканала «Дождь» о епископе Тихоне (Шевкунове)
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События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2274
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 6815
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8225
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
26.11 |  число просмотров 1629
Агент СМИт
Президент Владимир Путин подпсиал закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 1545
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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