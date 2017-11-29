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|Dmitry Gudkov 30.11 23:11 | 240
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|Один за другим анонимные миллиардеры и их окружение сообщают, что да, вы знаете, Владимир Путин «живет в параллельной реальности», «рядом с ним лучше не мелькать»
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|Ilya Yashin 30.11 23:03 | 112
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|Представлена концепция городского закона, который обеспечит муниципалитеты реальными полномочиями
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|Ekaterina Vinokurova 30.11 13:58 | 516
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|К полуночи батареи остыли, стало холодно, и мы с Гитой уехали ночевать к друзьям. Все это - под вранье чиновников, что тепло есть, что никто не мерзнет, все под контролем
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|corpusculablog 29.11 21:55 | 946
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|"Мальчик", которого в некоторых СМИ и вовсе стали называть "ребенком", такой же ребенок, как сестра Натальи Водяновой. Во-первых, ему 21 год и он не школьник, а студент
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|Nikolay Kavkazsky 29.11 21:18 | 382
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|Суд лишь частично согласился с доводами жалобы. Так он признал пыточными условия перевозки в автозаках, а также мое содержание в Мосгорсуде
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|Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами.
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|22.11 |
| BuninCo
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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|Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут.
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|7.11 |
| Alexander Vinokurov
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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|Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас.
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|23.10 |
| tikhondzyadko
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|Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина.
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|19.10 |
| XR3ND3R
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