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|Путь, который прошло радиоактивное облако в результате аварии на Урале (Источник)
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|22.11 22:24 | t.me
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|Катерина Демидова 26.11 11:04 | 529
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|Звонившая девушка представилась помощницей бизнесмена Евгения Чичваркина и сказала, что Евгений хотел бы помочь отряду "Лиза Алерт"
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|Zhbanova Anastasia 25.11 23:16 | 420
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|Команда видео ОК (Marina Krasnova) создала технологию, которая искажает голос, размывает лицо с помощью специальной маски в прямом эфире приложения OK Live. Все стримы благодаря поддержке ООН Женщины происходят анонимно
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|Владислав Калашник 25.11 23:04 | 625
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|Как выяснилось, про разделение государственного и муниципального уровней власти Сергей Семенович если и слышал что-то, то очень давно, мельком и тут же позабыл
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|Юлия Галямина 25.11 22:57 | 431
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|Даже тем, кто был в зале, вопрос задать не дали. Вопрос у меня был, собственно, один, не планирует ли он уйти в отставку
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|www.instagram.com 25.11 22:43 | 715
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|Он сделал многое для своей Родины! России! А это фото было сделано в Дербенте... И взгляните! На дереве лицо.... Давайте поможем вместе! Кто чем может! А лучше молитвой
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|Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами.
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|22.11 |
| BuninCo
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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|Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут.
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|7.11 |
| Alexander Vinokurov
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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|Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас.
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|23.10 |
| tikhondzyadko
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|Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина.
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|19.10 |
| XR3ND3R
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