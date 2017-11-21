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Сюжеты
Нападение на Фенгельгауэр
23.11 число просмотров 4380 число записей 31
 
Кандидат Собчак
18.11 число просмотров 8508 число записей 69
 
Необязательный татарский
18.11 число просмотров 657 число записей 6
 
Революции — 100 лет
15.11 число просмотров 1791 число записей 8
 
Дело Улюкаева
14.11 число просмотров 10762 число записей 64
 
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Самое читаемое
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 1966 число записей 3
 
Скончался Михаил Задорнов
13.11 число просмотров 1835 число записей 7
 
Революции — 100 лет
15.11 число просмотров 1791 число записей 8
 
Не встретились
11.11 число просмотров 1541 число записей 5
 
Школьник в Бундестаге
22.11 число просмотров 1344 число записей 13
 
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Котик дня
все котики дня
  • К выступлению мальчика в Бундестаге
  • К выступлению мальчика в Бундестаге (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    21.11 17:22 | t.me


Посты дня
Мне позвонил Евгений Чичваркин
blogКатерина Демидова    26.11 11:04 |  число просмотров 529
Мне позвонил Евгений Чичваркин Звонившая девушка представилась помощницей бизнесмена Евгения Чичваркина и сказала, что Евгений хотел бы помочь отряду "Лиза Алерт"
 
Первый проект в мире на тему насилия, инициированный социальной сетью
blogZhbanova Anastasia    25.11 23:16 |  число просмотров 420
Первый проект в мире на тему насилия, инициированный социальной сетью Команда видео ОК (Marina Krasnova) создала технологию, которая искажает голос, размывает лицо с помощью специальной маски в прямом эфире приложения OK Live. Все стримы благодаря поддержке ООН Женщины происходят анонимно
 
Короткая выжимка выступления Сергея Собянина на ОГФ
blogВладислав Калашник    25.11 23:04 |  число просмотров 625
Короткая выжимка выступления Сергея Собянина на ОГФ Как выяснилось, про разделение государственного и муниципального уровней власти Сергей Семенович если и слышал что-то, то очень давно, мельком и тут же позабыл
 
Меня не пустили в зал к Собянину на ОГФ
blogЮлия Галямина    25.11 22:57 |  число просмотров 431
Меня не пустили в зал к Собянину на ОГФ Даже тем, кто был в зале, вопрос задать не дали. Вопрос у меня был, собственно, один, не планирует ли он уйти в отставку
 
Я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана
www.instagram.com    25.11 22:43 |  число просмотров 714
Я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана Он сделал многое для своей Родины! России! А это фото было сделано в Дербенте... И взгляните! На дереве лицо.... Давайте поможем вместе! Кто чем может! А лучше молитвой
 
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Выбор редактора
Обращу внимание
blogСергей Смирнов    21.11 06:36 |  число просмотров 1454
Обращу внимание Кто написал заявление в прокуратуру, АП и ФСБ на мальчика, который предположил, что не все немцы хотели воевать? А написал на него заявление активист Сергей Колясников. Который в середине 2000-х готов был приговорен к штрафу за пропаганду нацизма
 
Что не так с памятником Александру III
blogНечаев    19.11 11:14 |  число просмотров 2043
Что не так с памятником Александру III Оказывается, что это очередная безграмотная и наспех сделанная поделка
 
Крыса внутри?
blogВенедиктов    19.11 10:55 |  число просмотров 2781
Крыса внутри? Никто не знает ни маршрута кортежа Путина, ни время его прибытия
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Это не заговор, это следствие уязвимости России, решившей, что может разбогатеть и пользоваться благами цивилизованного капитализма, пугая тех самых капиталистов своими "бряцаньями" и хакерами. "
22.11 |
blog BuninCo
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
" Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас. "
23.10 |
blog tikhondzyadko
" Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина. "
19.10 |
blog XR3ND3R
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Статьи дня
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?»
Екатерина Винокурова  25.11 21:40 |  число просмотров 235
«Алексей Леонидович, в какой организации вы сейчас работаете?» Как Собянин и Кудрин спорили о будущем России
Духовник — не духовник
Ксения Лученко  21.11 15:25 |  число просмотров 874
Духовник — не духовник Чего мы не узнали из фильма телеканала «Дождь» о епископе Тихоне (Шевкунове)
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События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2254
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 6775
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8199
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Агент СМИт
26.11 |  число просмотров 1211
Агент СМИт
Президент Владимир Путин подпсиал закон, который позволяет признавать СМИ иностранным агентом
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 1520
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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