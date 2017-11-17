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Сюжеты
"Матильда"
31.10 число просмотров 6698 число записей 12
 
Нападение на Фенгельгауэр
30.10 число просмотров 4087 число записей 30
 
Кандидат Собчак
28.10 число просмотров 8374 число записей 68
 
Дело театралов
27.10 число просмотров 1537 число записей 5
 
Telegram остается
26.10 число просмотров 7526 число записей 25
 
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Самое читаемое
Нападение на Фенгельгауэр
30.10 число просмотров 4087 число записей 30
 
Дело театралов
27.10 число просмотров 1537 число записей 5
 
Скончался Михаил Задорнов
13.11 число просмотров 1655 число записей 7
 
Не встретились
11.11 число просмотров 1419 число записей 5
 
Революции — 100 лет
15.11 число просмотров 1477 число записей 8
 
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Посты дня
"Нежелательное сотрудничество"
blogDmitry Gudkov    18.11 02:38 |  число просмотров 70
"Нежелательное сотрудничество" Понятно, что по «нежелательным сотрудничеством» попытаются оправдать репрессии против «Открытой России», оппозиции в целом и журналистов
 
Навстречу Культурному Форуму
blogМарина Давыдова    16.11 21:37 |  число просмотров 577
Навстречу Культурному Форуму Мне кажется, что повестка у этого форума может быть только одна: недоверие Министерству культуры
 
Начальник выдохнул
blogmetodi4ka    15.11 16:49 |  число просмотров 1429
Начальник выдохнул Есть задача: сгладить последствия того пи***а, который творился до и после матча в "Лужниках" в субботу, где сборная России принимала Аргентину
 
Копаюсь в федеральном бюджете 2017 год
blogAndreychuk Stanislav    15.11 11:19 |  число просмотров 929
Копаюсь в федеральном бюджете 2017 год Федеральный проект "Сохранение и использование культурного наследия России", реализуемый Минкультом во главе с большим патриотом Мединским, финансируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития
 
Потерьнет
blogel-murid    15.11 00:11 |  число просмотров 1172
Потерьнет 20 октября во время военных действий в Сирии погиб 25-летний уроженец ичалковского села Оброчное Юрий Эбель.
 
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Выбор редактора
ОПГ имени судьи Хахалевой
blogKristina Potupchik    14.11 22:11 |  число просмотров 2455
ОПГ имени судьи Хахалевой Любительница посидеть на коленках у криминальных авторитетов в родном Краснодаре закончила никому не нужную шарагу по специальности "биология"
 
Ольга Сечина действительно завела себе другого
blogTzurrealism    13.11 22:25 |  число просмотров 2474
Ольга Сечина действительно завела себе другого Зовут его Франческо Провенцано (для друзей — просто Фрэнки). Фрэнки младше Ольги на три года. Он профессиональный гонщик
 
Предприниматели, забудьте о том, что ниша спортпита существует
blogmetodi4ka    13.11 22:01 |  число просмотров 1731
Предприниматели, забудьте о том, что ниша спортпита существует Своим появлением инновационный "Протеин Спецназ" обязан Научному парку МГУ, возглавляемому Екатериной Тихоновой. Не нужно быть аналитиком рынка, чтобы уловить волшебный национальный тренд
 
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Цитаты дня
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
" Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас. "
23.10 |
blog tikhondzyadko
" Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина. "
19.10 |
blog XR3ND3R
" Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться. "
18.10 |
blog Александр Морозов
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Статьи дня
Панамагейт 2.0: самое важное из нового досье по офшорам
Петр Мироненко, Ирина Малкова  6.11 13:25 |  число просмотров 1495
Панамагейт 2.0: самое важное из нового досье по офшорам В 2016 году консорциум журналистов-расследователей ICIJ взорвал информационную бомбу, опубликовав тысячи документов небольшой панамской компании Mossack Fonseca. И вот вторая серия – архивы бермудской юридической фирмы Appleby.
Робовладельческий строй
Александр Зотин  6.11 09:11 |  число просмотров 1564
Робовладельческий строй Если экономика не свернет с нынешнего пути, возможно, нас ждет суперкапитализм с супернеравенством. Доля трудовых доходов будет стремиться к нулю, а доля доходов от капитала, наоборот, приблизится к 100%. Всю работу станут делать роботы, а большинству людей придется сидеть на пособии.
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События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2168
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 6698
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8146
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 16138
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 1457
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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