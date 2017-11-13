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|Блогеры шутят над очередными фотографиями Павла Дурова (Источник)
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|13.11 21:50 | Yoghikitt
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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|Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут.
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|7.11 |
| Alexander Vinokurov
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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|Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас.
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|23.10 |
| tikhondzyadko
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|Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина.
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|19.10 |
| XR3ND3R
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|Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться.
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|18.10 |
| Александр Морозов
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