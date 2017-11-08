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|alyonapopova 8.11 23:23 | 1252
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|Больниц в 2 раза меньше. Больничных коек на 28% меньше. Школ на 37% меньше
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|Ольга Романова 8.11 22:54 | 831
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|Рудый А.А. из ФСИН написал на меня донос, что денежки мы свистнули, а лекций не читали. Это зря
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|khodorkovski 8.11 22:33 | 547
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|Алексей Пичугин невиновен. Нет ни одного приговора в его отношении, который бы не подлежал пересмотру. А раз таких приговоров нет, Алексей должен быть немедленно освобожден
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|BuninCo 8.11 22:24 | 572
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|Против Порошенко образовалась ситуативная коалиция, в которую входят и Тимошенко, и Саакашвили, и Аваков (разгневанный за уголовное дело против его сына), и Ляшко, и "Самопомощь" львовского мэра Садового
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|Oleg Shein 8.11 21:54 | 466
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|Сегодня норма в законе есть, но она относит эти факты садизма к преступлениям малой тяжести, и поэтому преступники отделываются легким испугом
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|И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела.
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|7.11 |
| Alexander Osovtsov
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|Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут.
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|7.11 |
| Alexander Vinokurov
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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|Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас.
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|23.10 |
| tikhondzyadko
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|Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина.
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|19.10 |
| XR3ND3R
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|Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться.
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|18.10 |
| Александр Морозов
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