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Сюжеты
Нападение на Фенгельгауэр
30.10 число просмотров 3764 число записей 30
 
Telegram остается
26.10 число просмотров 7459 число записей 25
 
Эмиграция Павленского
17.10 число просмотров 3894 число записей 27
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 2194 число записей 15
 
Дело Роскомнадзора
15.10 число просмотров 910 число записей 5
 
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Самое читаемое
Нападение на Фенгельгауэр
30.10 число просмотров 3764 число записей 30
 
Обвинения против Вайнштейна
7.11 число просмотров 2970 число записей 10
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 2194 число записей 15
 
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 число просмотров 2102 число записей 7
 
Дело театралов
27.10 число просмотров 1416 число записей 5
 
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Посты дня
Изменения с 2000 года в России
blogalyonapopova    8.11 23:23 |  число просмотров 1252
Изменения с 2000 года в России Больниц в 2 раза меньше. Больничных коек на 28% меньше. Школ на 37% меньше
 
Сразу после обысков я уехала
blogОльга Романова    8.11 22:54 |  число просмотров 831
Сразу после обысков я уехала Рудый А.А. из ФСИН написал на меня донос, что денежки мы свистнули, а лекций не читали. Это зря
 
Верховный суд отказался отправлять дело Алексея Пичугина на пересмотр
blogkhodorkovski    8.11 22:33 |  число просмотров 547
Верховный суд отказался отправлять дело Алексея Пичугина на пересмотр Алексей Пичугин невиновен. Нет ни одного приговора в его отношении, который бы не подлежал пересмотру. А раз таких приговоров нет, Алексей должен быть немедленно освобожден
 
Разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной не будет
blogBuninCo    8.11 22:24 |  число просмотров 572
Разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной не будет Против Порошенко образовалась ситуативная коалиция, в которую входят и Тимошенко, и Саакашвили, и Аваков (разгневанный за уголовное дело против его сына), и Ляшко, и "Самопомощь" львовского мэра Садового
 
Я внес законопроект об ужесточении уголовной ответственности в отношении живодеров
blogOleg Shein    8.11 21:54 |  число просмотров 466
Я внес законопроект об ужесточении уголовной ответственности в отношении живодеров Сегодня норма в законе есть, но она относит эти факты садизма к преступлениям малой тяжести, и поэтому преступники отделываются легким испугом
 
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Выбор редактора
Вышел доклад о теневом финансировании политконсалтинга на выборах глав регионов 10 сентября 2017 году
blogGrigory Melkonyants    7.11 15:18 |  число просмотров 689
Вышел доклад о теневом финансировании политконсалтинга на выборах глав регионов 10 сентября 2017 году Из 13 избранных глав регионов, чьи финансовые отчеты удалось обнаружить, лишь пятеро показали расходы на оплату консультационных услуг
 
Это ли не проявление старческого слабоумия?
blogRKadyrov_95    7.11 14:57 |  число просмотров 811
Это ли не проявление старческого слабоумия? Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «болтовней» вопрос о необходимости захоронения тела Владимира Ленина. В своих заявлениях Геннадий Андреевич вероятно не учитывает мнение россиян
 
Трясет уже несколько часов
blogЗалина Кантемирова    7.11 13:47 |  число просмотров 1538
Трясет уже несколько часов Сегодня была на фестивале студенческих спектаклей "Подиум" в Щукинском училище. Во время показа спектакля молодых брусникинцев "Янко - круль албанскай" по пьесе дадаиста Зданевича, на сцену с руганью выскочил один из "заслуженных" педагогов
 
Фото дня

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Цитаты дня
" И вот опять в России сто лет промелькнули, как обычно, бесцельно и бессмысленно, и ценой гор трупов и рек крови она достигла того же, что и имела. "
7.11 |
blog Alexander Osovtsov
" Революциями нужно гордиться. Революция — это здорово. Попытка новой жизни. Настоящая жизнь. Желаю революций каждому. И нам всем вместе. Они обязательно будут. "
7.11 |
blog Alexander Vinokurov
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
" Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас. "
23.10 |
blog tikhondzyadko
" Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина. "
19.10 |
blog XR3ND3R
" Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться. "
18.10 |
blog Александр Морозов
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Статьи дня
Панамагейт 2.0: самое важное из нового досье по офшорам
Петр Мироненко, Ирина Малкова  6.11 13:25 |  число просмотров 706
Панамагейт 2.0: самое важное из нового досье по офшорам В 2016 году консорциум журналистов-расследователей ICIJ взорвал информационную бомбу, опубликовав тысячи документов небольшой панамской компании Mossack Fonseca. И вот вторая серия – архивы бермудской юридической фирмы Appleby.
Робовладельческий строй
Александр Зотин  6.11 09:11 |  число просмотров 738
Робовладельческий строй Если экономика не свернет с нынешнего пути, возможно, нас ждет суперкапитализм с супернеравенством. Доля трудовых доходов будет стремиться к нулю, а доля доходов от капитала, наоборот, приблизится к 100%. Всю работу станут делать роботы, а большинству людей придется сидеть на пособии.
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События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2102
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 6479
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8099
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 16046
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 1393
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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