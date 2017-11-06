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26.10 число просмотров 7422 число записей 25
 
Эмиграция Павленского
17.10 число просмотров 3862 число записей 27
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 2144 число записей 15
 
Дело Роскомнадзора
15.10 число просмотров 887 число записей 5
 
Горящие за Матильду
14.10 число просмотров 3362 число записей 13
 
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Нападение на Фенгельгауэр
30.10 число просмотров 3372 число записей 30
 
Обвинения против Вайнштейна
4.11 число просмотров 2481 число записей 9
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 2144 число записей 15
 
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 число просмотров 2057 число записей 7
 
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 число просмотров 1349 число записей 5
 
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Посты дня
Учитесь, поэты!
blogVictoria Ivleva-Yorke    6.11 21:16 |  число просмотров 375
Учитесь, поэты! Маленькая девочка по имени Хеда получит от Рамзана Кадырова Iphone X за победу в конкурсе на лучшее стихотворение о Владимире Путине. Вот оно
 
Провокация против Игоря Рудникова
blogОльга Романова    6.11 13:21 |  число просмотров 394
Провокация против Игоря Рудникова Следователь утверждает, будто бы главный редактор «Новых Колес» и областной депутат (Калининград) Игорь Рудников сам добровольно явился к нему на допрос в 6 часов утра 2 ноября на 3 этаж в здании УФСБ по Калининградской области в трусах и шлепанцах
 
Знаменитый парящий мост в парке "Зарядье" могут переименовать в Fiasko-bridge
blogMash    4.11 11:52 |  число просмотров 1631
Знаменитый парящий мост в парке "Зарядье" могут переименовать в Fiasko-bridge Оказалось, что охренеть какая дорогая конструкция за 860 миллионов рублей не приспособлена к эксплуатации в холодное время года. То есть практически всегда
 
Попытка реконструкции реакции на отчет "Сбербанка" в "Роснефти"
blogAlexey Firsov    3.11 22:38 |  число просмотров 1529
Попытка реконструкции реакции на отчет "Сбербанка" в "Роснефти" В "Роснефти". Первая версия - заговор. «Греф совсе ох...». Установка Леонтьеву: мочить всех. Леонтьев (бежит по коридору): "Расчехлить орудья"
 
Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много!
www.instagram.com    3.11 12:31 |  число просмотров 1004
Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения в поддержку президента Putin Team
 
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Выбор редактора
Такие инвестиции
blogОльга Романова    31.10 21:58 |  число просмотров 1771
Такие инвестиции Глава ВТБ Андрей Костин в образе Иосифа Сталина встречает гостей на главном инвестиционном форуме страны «Россия зовет!»
 
По поводу Таинственного и Загадочного Сбора Биоматериалов Русских Людей
blogKristina Potupchik    30.10 22:25 |  число просмотров 1755
По поводу Таинственного и Загадочного Сбора Биоматериалов Русских Людей Биологический материал россиян и в самом деле собирает столько проектов, что в каждом конкретном случае и правда неизвестно, что за люди его собирают
 
Тут нет ничего неоднозначного
blogКсения Собчак    30.10 15:09 |  число просмотров 1728
Тут нет ничего неоднозначного Сталин однозначно кровавый палач и преступник. Он однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну. Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад
 
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Цитаты дня
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
" Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас. "
23.10 |
blog tikhondzyadko
" Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина. "
19.10 |
blog XR3ND3R
" Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться. "
18.10 |
blog Александр Морозов
" Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получилось?Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получ "
16.10 |
blog www.facebook.com
" ТАСС уполномочен - 1984 год, фестиваль молодежи - 1985. Можем повторить, да?) "
16.10 |
blog fyodork
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Статьи дня
Панамагейт 2.0: самое важное из нового досье по офшорам
Петр Мироненко, Ирина Малкова  6.11 13:25 |  число просмотров 198
Панамагейт 2.0: самое важное из нового досье по офшорам В 2016 году консорциум журналистов-расследователей ICIJ взорвал информационную бомбу, опубликовав тысячи документов небольшой панамской компании Mossack Fonseca. И вот вторая серия – архивы бермудской юридической фирмы Appleby.
Робовладельческий строй
Александр Зотин  6.11 09:11 |  число просмотров 224
Робовладельческий строй Если экономика не свернет с нынешнего пути, возможно, нас ждет суперкапитализм с супернеравенством. Доля трудовых доходов будет стремиться к нулю, а доля доходов от капитала, наоборот, приблизится к 100%. Всю работу станут делать роботы, а большинству людей придется сидеть на пособии.
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События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2057
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
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Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 6204
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8077
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15992
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 1349
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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