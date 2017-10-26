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Telegram остается
26.10 число просмотров 7141 число записей 25
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 1647 число записей 15
 
Дело Роскомнадзора
15.10 число просмотров 663 число записей 5
 
Горящие за Матильду
14.10 число просмотров 3137 число записей 13
 
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 число просмотров 842 число записей 5
 
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Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1715 число записей 3
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 1647 число записей 15
 
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 число просмотров 1492 число записей 7
 
Нападение на Фенгельгауэр
26.10 число просмотров 1615 число записей 29
 
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Котик дня
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  • Депутат Поклонская обиделась на генпрокурора Чайку за "Матильду", припомнив его сыновей
  • Депутат Поклонская обиделась на генпрокурора Чайку за "Матильду", припомнив его сыновей (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    26.10 21:58 | blogSvobodaRadio


Посты дня
К вопросу о переобувании в воздухе
blogkpotupchik    26.10 20:36 |  число просмотров 420
К вопросу о переобувании в воздухе Собчак - Дудю: "Приличный человек не читает чужих писем, даже если каким-то дуракам хватило ума это выкинуть в интернет". Теперь еще приятнее пересматривать открытки из прошлого
 
Жест отчаяния
blogElena Milashina    26.10 19:39 |  число просмотров 235
Жест отчаяния Заявление главного редактора Новой газеты по поводу вооружения сотрудников Новой газеты травматическим оружием (и иным легальным), я лично расцениваю, как жест отчаяния. Сама я не собираюсь брать в руки даже игрушечное оружие
 
Сила репоста
blogVorobieva Irina    26.10 19:32 |  число просмотров 338
Сила репоста По сети годами гуляют фотографии пожилых людей с истеричным призывом "Помогите! Нашлась бабушка, ничего не помнит!". Ниже фотография и все. Никаких контактов, зачастую даже город не указан
 
Не проходите мимо - обратите на этот пост внимание
blogMaria Zakharova    26.10 13:15 |  число просмотров 711
Не проходите мимо - обратите на этот пост внимание Помогите , пожалуйста, кто чем может: СМИ - репортажами, активные москвичи - советами. Знаю Ольгу со школы
 
Telegram подал жалобу на постановление об административном правонарушении
blogПавел Чиков    26.10 12:25 |  число просмотров 279
Telegram подал жалобу на постановление об административном правонарушении Информацию, позволяющую получить доступ к переписке неограниченного круга пользователей Telegram, ФСБ требует прислать по открытым незащищенным каналам на общий ведомственный адрес электронной почты fsb@fsb.ru
 
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Выбор редактора
Алексей, да ты такой же как Путин!
blogVladimir Romenskiy    26.10 08:10 |  число просмотров 806
Алексей, да ты такой же как Путин! Навальный отказал мне в комментарии два раза, а вот что произошло после митинга в Астрахани
 
Мы с Плющевым подаем судебные иски к ФСБ
blogkashinguru    25.10 12:24 |  число просмотров 709
Мы с Плющевым подаем судебные иски к ФСБ Я уже не первый год большую часть своего времени провожу не в России, и, поскольку моя работа связана с человеческим общением, живые разговоры с источниками и прочими собеседниками мне давно заменили мессенджеры, и прежде всего Телеграм
 
Это автор учебника "Нравственные основы семейной жизни"
blogSvetlana Morozova    24.10 09:33 |  число просмотров 1617
Это автор учебника "Нравственные основы семейной жизни" Вот монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина), дама, чья жизнь с мужем не сложилась настолько, что она ушла в монастырь - внимание! - вместе с сыном
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора. "
26.10 |
blog Andre Jvirblis
" Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас. "
23.10 |
blog tikhondzyadko
" Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина. "
19.10 |
blog XR3ND3R
" Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться. "
18.10 |
blog Александр Морозов
" Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получилось?Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получ "
16.10 |
blog www.facebook.com
" ТАСС уполномочен - 1984 год, фестиваль молодежи - 1985. Можем повторить, да?) "
16.10 |
blog fyodork
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Статьи дня
Дама с единорогом
Анна Голубева  26.10 08:15 |  число просмотров 234
Дама с единорогом Собчак — наш главный акционист. Ни у кого больше не получается так непринужденно и постоянно, в рабочем режиме, провоцировать аудиторию на живописные и саморазоблачительные реакции.
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США
Полина Русяева, Андрей Захаров  17.10 10:37 |  число просмотров 1338
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США $2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю: журнал РБК выяснил, как «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга пыталась влиять на исход выборов президента США
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События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 1492
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
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Кино
Горящие за Матильду
14.10 |  число просмотров 3137
Горящие за Матильду
Неизвестные в масках подожгли два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. На месте поджога были найдены листовки "Гореть за Матильду". После этих событий киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа фильма.
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7628
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15456
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 842
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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