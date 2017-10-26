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|Депутат Поклонская обиделась на генпрокурора Чайку за "Матильду", припомнив его сыновей (Источник)
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|26.10 21:58 | SvobodaRadio
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|kpotupchik 26.10 20:36 | 420
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|Собчак - Дудю: "Приличный человек не читает чужих писем, даже если каким-то дуракам хватило ума это выкинуть в интернет". Теперь еще приятнее пересматривать открытки из прошлого
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|Elena Milashina 26.10 19:39 | 235
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|Заявление главного редактора Новой газеты по поводу вооружения сотрудников Новой газеты травматическим оружием (и иным легальным), я лично расцениваю, как жест отчаяния. Сама я не собираюсь брать в руки даже игрушечное оружие
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|Vorobieva Irina 26.10 19:32 | 338
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|По сети годами гуляют фотографии пожилых людей с истеричным призывом "Помогите! Нашлась бабушка, ничего не помнит!". Ниже фотография и все. Никаких контактов, зачастую даже город не указан
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|Maria Zakharova 26.10 13:15 | 711
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|Помогите , пожалуйста, кто чем может: СМИ - репортажами, активные москвичи - советами.
Знаю Ольгу со школы
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|Павел Чиков 26.10 12:25 | 279
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|Информацию, позволяющую получить доступ к переписке неограниченного круга пользователей Telegram, ФСБ требует прислать по открытым незащищенным каналам на общий ведомственный адрес электронной почты fsb@fsb.ru
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|Кто-нибудь, напомните Наталье Поклонской, что она руководитель комиссии по проверке деклараций депутатов, а не комиссии по защите чести и достоинства бывшего императора.
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|26.10 |
| Andre Jvirblis
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|Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас.
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|23.10 |
| tikhondzyadko
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|Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина.
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|19.10 |
| XR3ND3R
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|Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться.
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|18.10 |
| Александр Морозов
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|Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получилось?Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получ
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|16.10 |
| www.facebook.com
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|ТАСС уполномочен - 1984 год, фестиваль молодежи - 1985. Можем повторить, да?)
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|16.10 |
| fyodork
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