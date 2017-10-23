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|kashinguru 25.10 12:24 | 249
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|Я уже не первый год большую часть своего времени провожу не в России, и, поскольку моя работа связана с человеческим общением, живые разговоры с источниками и прочими собеседниками мне давно заменили мессенджеры, и прежде всего Телеграм
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|Bozhena Rynska 24.10 14:11 | 965
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|Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит
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|Svetlana Morozova 24.10 09:33 | 1169
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|Вот монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина), дама, чья жизнь с мужем не сложилась настолько, что она ушла в монастырь - внимание! - вместе с сыном
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|khodorkovski 24.10 09:04 | 641
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|Власть становится более уязвимой, а общество политизируется. Такую возможность надо использовать.
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|Elena A. Panfilova 23.10 20:27 | 661
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|Надо быстро и чётко отстроить протоколы безопасности офисов и сотрудников. Всех и везде
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|Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас.
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|23.10 |
| tikhondzyadko
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|Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина.
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|19.10 |
| XR3ND3R
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|Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться.
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|18.10 |
| Александр Морозов
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|Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получилось?Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получ
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|16.10 |
| www.facebook.com
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|ТАСС уполномочен - 1984 год, фестиваль молодежи - 1985. Можем повторить, да?)
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|16.10 |
| fyodork
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|Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка!
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|13.10 |
| Красный Сион
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