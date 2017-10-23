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16.10 число просмотров 7103 число записей 24
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 1618 число записей 15
 
Дело Роскомнадзора
15.10 число просмотров 638 число записей 5
 
Горящие за Матильду
14.10 число просмотров 3104 число записей 13
 
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 число просмотров 819 число записей 5
 
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4.10 число просмотров 1986 число записей 14
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1694 число записей 3
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 1618 число записей 15
 
АМР-убийца
26.09 число просмотров 1557 число записей 3
 
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 число просмотров 1404 число записей 7
 
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Посты дня
Мы с Плющевым подаем судебные иски к ФСБ
blogkashinguru    25.10 12:24 |  число просмотров 249
Мы с Плющевым подаем судебные иски к ФСБ Я уже не первый год большую часть своего времени провожу не в России, и, поскольку моя работа связана с человеческим общением, живые разговоры с источниками и прочими собеседниками мне давно заменили мессенджеры, и прежде всего Телеграм
 
Комментариев у меня нет. Это решение Игоря
blogBozhena Rynska    24.10 14:11 |  число просмотров 965
Комментариев у меня нет. Это решение Игоря Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит
 
Это автор учебника "Нравственные основы семейной жизни"
blogSvetlana Morozova    24.10 09:33 |  число просмотров 1169
Это автор учебника "Нравственные основы семейной жизни" Вот монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина), дама, чья жизнь с мужем не сложилась настолько, что она ушла в монастырь - внимание! - вместе с сыном
 
Если не бойкот, то что?
blogkhodorkovski    24.10 09:04 |  число просмотров 641
Если не бойкот, то что? Власть становится более уязвимой, а общество политизируется. Такую возможность надо использовать.
 
Обращение
blogElena A. Panfilova    23.10 20:27 |  число просмотров 661
Обращение Надо быстро и чётко отстроить протоколы безопасности офисов и сотрудников. Всех и везде
 
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Выбор редактора
Внезапно на родительском собрании
blogТатьяна Байдак    19.10 23:05 |  число просмотров 1900
Внезапно на родительском собрании Школа идет в гости. Исследовать наши жилищные условия
 
Кинули чувака на войну и забили @@@ на него
blogPavel Konagen    19.10 19:42 |  число просмотров 1501
Кинули чувака на войну и забили @@@ на него Российские дипломаты из Харькова связались с его матерью лишь однажды и сказали: ничем помочь не можем
 
Что такое высшая справедливость по-русски
blogErnest Mezak    19.10 19:28 |  число просмотров 1360
Что такое высшая справедливость по-русски Это когда Басманный суд столицы нашей Родины отправляет в СИЗО врио начальника Научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" МВД России Андрея Нечаева
 
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Цитаты дня
" Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас. "
23.10 |
blog tikhondzyadko
" Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина. "
19.10 |
blog XR3ND3R
" Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться. "
18.10 |
blog Александр Морозов
" Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получилось?Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получ "
16.10 |
blog www.facebook.com
" ТАСС уполномочен - 1984 год, фестиваль молодежи - 1985. Можем повторить, да?) "
16.10 |
blog fyodork
" Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка! "
13.10 |
blog Красный Сион
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Статьи дня
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США
Полина Русяева, Андрей Захаров  17.10 10:37 |  число просмотров 1125
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США $2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю: журнал РБК выяснил, как «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга пыталась влиять на исход выборов президента США
Главное направление экономического удара
Сергей Шелин  13.10 20:15 |  число просмотров 1916
Главное направление экономического удара Путин, кажется, отыскал рецепт хозяйственного подъема, который совместим с его режимом. Но рост будет очень медленным.
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События
Дело Кирилла Серебренникова
17.10 |  число просмотров 8666
Дело Кирилла Серебренникова
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере. Сам он под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский — в СИЗО
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Кино
Горящие за Матильду
14.10 |  число просмотров 3104
Горящие за Матильду
Неизвестные в масках подожгли два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. На месте поджога были найдены листовки "Гореть за Матильду". После этих событий киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа фильма.
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7603
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15423
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 819
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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