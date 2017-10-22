  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
После "Спящих"
15.10 число просмотров 1589 число записей 15
 
Дело Роскомнадзора
15.10 число просмотров 623 число записей 5
 
Горящие за Матильду
14.10 число просмотров 3088 число записей 13
 
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 число просмотров 787 число записей 5
 
Убийство Дениса Вороненкова
10.10 число просмотров 6591 число записей 20
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Кандидат Собчак
22.10 число просмотров 5650 число записей 59
 
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 1972 число записей 14
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1673 число записей 3
 
После "Спящих"
15.10 число просмотров 1589 число записей 15
 
АМР-убийца
26.09 число просмотров 1533 число записей 3
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Посты дня
Отставной генерал Петухов и его недвижимость в Майами
blogIlya Shumanov    22.10 12:16 |  число просмотров 789
Отставной генерал Петухов и его недвижимость в Майами Удаляет данные из судебных реестров, чтобы никто вдруг не увидел его фамилию, покупает недвижимость в Карловых Варах, Майами и России на $40 млн
 
Моему мужу отказали в хорошей должности в РосЕвроБанке из-за декрета
blogКатрин Арно    22.10 11:26 |  число просмотров 917
Моему мужу отказали в хорошей должности в РосЕвроБанке из-за декрета "Европа наступает что ли? А чо жена не сидела с ребенком? А, она у тебя из этих, творческих?", - возмущались не самым культурным образом на втором туре собеседования солидные дяди
 
Ксения Собчак и "план Б" Алексея Навального
blogАлексей Шляпужников    20.10 11:28 |  число просмотров 1359
Ксения Собчак и "план Б" Алексея Навального Важно, что своим выдвижением Собчак разрушает главную угрозу в судьбе современной российской антипутинской оппозиции - фактическую монополию Алексея Навального на оппозиционное лидерство
 
Внезапно на родительском собрании
blogТатьяна Байдак    19.10 23:05 |  число просмотров 1564
Внезапно на родительском собрании Школа идет в гости. Исследовать наши жилищные условия
 
Кинули чувака на войну и забили @@@ на него
blogPavel Konagen    19.10 19:42 |  число просмотров 1249
Кинули чувака на войну и забили @@@ на него Российские дипломаты из Харькова связались с его матерью лишь однажды и сказали: ничем помочь не можем
 
все записи
Выбор редактора
"Сексуальные домогательства — ну это же прекрасно"
blogIvan Kolpakov    17.10 22:02 |  число просмотров 1997
"Сексуальные домогательства — ну это же прекрасно" Актриса Любовь Толкалина, которая сегодня заметно выступила в нашем опросе про домогательства в киноиндустрии ("сексуальные домогательства — ну это же прекрасно"), разумеется, попыталась отказаться от своих слов
 
Продолжаем планомерно обжаловать недопуск в Россию норвежского журналиста
blogIvan Pavlov    17.10 21:39 |  число просмотров 860
Продолжаем планомерно обжаловать недопуск в Россию норвежского журналиста У Томаса была аккредитация и пятилетняя российская виза, но это никого не остановило. Как выяснилось позднее, соответствующее решение было принято ФСБ
 
Кто виноват в смерти актера Дмитрия Марьянова
blogПетр Шкуматов    16.10 16:14 |  число просмотров 2239
Кто виноват в смерти актера Дмитрия Марьянова Мы увидели обратную сторону девелоперского бизнеса. Мы увидели, как погоня за сверх прибылью убивает людей
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Если выбирать Путин или Собчак, я выберу последнюю. Я даже черта лысого выберу вместо путина. "
19.10 |
blog XR3ND3R
" Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться. "
18.10 |
blog Александр Морозов
" Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получилось?Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получ "
16.10 |
blog www.facebook.com
" ТАСС уполномочен - 1984 год, фестиваль молодежи - 1985. Можем повторить, да?) "
16.10 |
blog fyodork
" Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка! "
13.10 |
blog Красный Сион
" Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева. "
4.10 |
blog Alexander Kynev
все записи
Статьи дня
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США
Полина Русяева, Андрей Захаров  17.10 10:37 |  число просмотров 862
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США $2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю: журнал РБК выяснил, как «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга пыталась влиять на исход выборов президента США
Главное направление экономического удара
Сергей Шелин  13.10 20:15 |  число просмотров 1635
Главное направление экономического удара Путин, кажется, отыскал рецепт хозяйственного подъема, который совместим с его режимом. Но рост будет очень медленным.
все записи
События
Орёл молодой
7.10 |  число просмотров 1077
Орёл молодой
Исполняющим обязанности губернатора Орловской области неожиданно назначен молодой коммунист Андрей Клычков, собиравшийся участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году
все записи
Кино
Горящие за Матильду
14.10 |  число просмотров 3088
Горящие за Матильду
Неизвестные в масках подожгли два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. На месте поджога были найдены листовки "Гореть за Матильду". После этих событий киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа фильма.
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7587
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15395
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 787
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012