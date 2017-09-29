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|Elizaveta Osetinskaya 18.10 23:30 | 314
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|Если все кричат кругом, что ради денег, это надо считать.
А игрушка дорогая, кстати. консультант Берни Сандерса, все такое
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|sobollubov 18.10 23:25 | 215
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|Некий Олег Данилов, гендиректор Национальной ассоциации клинического питания, через своих людей долго лоббировал замену натуральных продуктов в больничном питании на некие белковые смеси
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|Екатерина Мень 18.10 22:36 | 256
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|Воровать у предпринимателей - это запредельно, воровать у НКО, занимающегося больными детьми, на которых государство кладет большой болт - подло. Но воровать со счета президентского гранта - это необъяснимо
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|Незыгарь 18.10 09:36 | 1351
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|Первый называется "преемник". Второй- "транзит". Как говорит источник, еще в августе Президент утвердил две концепции и поручил вести их подготовку
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|Navalny 17.10 22:35 | 510
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|Европейский суд по правам человека вынес решение по "делу Ив Роше" в нашу пользу. Мы доказали, что дело было сфабриковано, и отвратительная клоунада, происходившая в Замоскворецком суде в 2014 году, не имела никакого отношения к справедливому судебному разбирательству
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|Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться.
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|18.10 |
| Александр Морозов
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|Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получилось?Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получ
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|16.10 |
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|ТАСС уполномочен - 1984 год, фестиваль молодежи - 1985. Можем повторить, да?)
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|16.10 |
| fyodork
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|Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка!
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|13.10 |
| Красный Сион
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|Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева.
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|4.10 |
| Alexander Kynev
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|Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова"
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|23.09 |
| Mikhail Fishman
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