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Дело Роскомнадзора
15.10 число просмотров 589 число записей 5
 
Горящие за Матильду
14.10 число просмотров 3050 число записей 13
 
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 число просмотров 736 число записей 5
 
Убийство Дениса Вороненкова
10.10 число просмотров 6568 число записей 20
 
Навальный идет в президенты
8.10 число просмотров 5824 число записей 57
 
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Кандидат Собчак
18.10 число просмотров 4245 число записей 45
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2849 число записей 9
 
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 1940 число записей 14
 
Санация Бинбанка
23.09 число просмотров 1845 число записей 10
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1624 число записей 3
 
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Котик дня
все котики дня
  • Карикатурист Жгун о выдвижении Собчак в президенты
  • Карикатурист Жгун о выдвижении Собчак в президенты (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    18.10 22:53 | t.me


Посты дня
Меня давно беспокоит этот вопрос: где деньги
blogElizaveta Osetinskaya    18.10 23:30 |  число просмотров 314
Меня давно беспокоит этот вопрос: где деньги Если все кричат кругом, что ради денег, это надо считать. А игрушка дорогая, кстати. консультант Берни Сандерса, все такое
 
Некие "бизнесмены" не брезгуют наживаться на здравоохранении и Минздрав им в этом помогает
blogsobollubov    18.10 23:25 |  число просмотров 215
Некие "бизнесмены" не брезгуют наживаться на здравоохранении и Минздрав им в этом помогает Некий Олег Данилов, гендиректор Национальной ассоциации клинического питания, через своих людей долго лоббировал замену натуральных продуктов в больничном питании на некие белковые смеси
 
Как нас обворовывает ФНС и ПФР
blogЕкатерина Мень    18.10 22:36 |  число просмотров 256
Как нас обворовывает ФНС и ПФР Воровать у предпринимателей - это запредельно, воровать у НКО, занимающегося больными детьми, на которых государство кладет большой болт - подло. Но воровать со счета президентского гранта - это необъяснимо
 
Два сценария выборов-2018
blogНезыгарь    18.10 09:36 |  число просмотров 1351
Два сценария выборов-2018 Первый называется "преемник". Второй- "транзит". Как говорит источник, еще в августе Президент утвердил две концепции и поручил вести их подготовку
 
Мы выиграли. Всем спасибо за поддержку
blogNavalny    17.10 22:35 |  число просмотров 510
Мы выиграли. Всем спасибо за поддержку Европейский суд по правам человека вынес решение по "делу Ив Роше" в нашу пользу. Мы доказали, что дело было сфабриковано, и отвратительная клоунада, происходившая в Замоскворецком суде в 2014 году, не имела никакого отношения к справедливому судебному разбирательству
 
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Выбор редактора
"Сексуальные домогательства — ну это же прекрасно"
blogIvan Kolpakov    17.10 22:02 |  число просмотров 1162
"Сексуальные домогательства — ну это же прекрасно" Актриса Любовь Толкалина, которая сегодня заметно выступила в нашем опросе про домогательства в киноиндустрии ("сексуальные домогательства — ну это же прекрасно"), разумеется, попыталась отказаться от своих слов
 
Продолжаем планомерно обжаловать недопуск в Россию норвежского журналиста
blogIvan Pavlov    17.10 21:39 |  число просмотров 383
Продолжаем планомерно обжаловать недопуск в Россию норвежского журналиста У Томаса была аккредитация и пятилетняя российская виза, но это никого не остановило. Как выяснилось позднее, соответствующее решение было принято ФСБ
 
Кто виноват в смерти актера Дмитрия Марьянова
blogПетр Шкуматов    16.10 16:14 |  число просмотров 1521
Кто виноват в смерти актера Дмитрия Марьянова Мы увидели обратную сторону девелоперского бизнеса. Мы увидели, как погоня за сверх прибылью убивает людей
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Лучше бы ты, дочка, двери банков жгла во Франции, чем в президенты РФ выдвигаться. "
18.10 |
blog Александр Морозов
" Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получилось?Отгадайте загадку. Я родился в 1986 году, сейчас мне 31 год, а за окном 1957-й год. Как так получ "
16.10 |
blog www.facebook.com
" ТАСС уполномочен - 1984 год, фестиваль молодежи - 1985. Можем повторить, да?) "
16.10 |
blog fyodork
" Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка! "
13.10 |
blog Красный Сион
" Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева. "
4.10 |
blog Alexander Kynev
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
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Статьи дня
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США
Полина Русяева, Андрей Захаров  17.10 10:37 |  число просмотров 344
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США $2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю: журнал РБК выяснил, как «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга пыталась влиять на исход выборов президента США
Главное направление экономического удара
Сергей Шелин  13.10 20:15 |  число просмотров 1067
Главное направление экономического удара Путин, кажется, отыскал рецепт хозяйственного подъема, который совместим с его режимом. Но рост будет очень медленным.
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События
Орёл молодой
7.10 |  число просмотров 1040
Орёл молодой
Исполняющим обязанности губернатора Орловской области неожиданно назначен молодой коммунист Андрей Клычков, собиравшийся участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году
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Кино
Горящие за Матильду
14.10 |  число просмотров 3050
Горящие за Матильду
Неизвестные в масках подожгли два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. На месте поджога были найдены листовки "Гореть за Матильду". После этих событий киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа фильма.
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7570
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15325
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 736
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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