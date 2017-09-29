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Горящие за Матильду
14.10 число просмотров 3018 число записей 13
 
Нежелательная Россия
6.10 число просмотров 1741 число записей 6
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1570 число записей 3
 
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 1895 число записей 14
 
Васильев едет в Дагестан
4.10 число просмотров 958 число записей 9
 
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Кандидат Собчак
15.10 число просмотров 3158 число записей 24
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2830 число записей 9
 
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 1895 число записей 14
 
Санация Бинбанка
23.09 число просмотров 1817 число записей 10
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1570 число записей 3
 
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Посты дня
За фотографию с шариками в клетку на 30 суток
blogAlexander Popkov    15.10 00:22 |  число просмотров 727
За фотографию с шариками в клетку на 30 суток Адвокат: вы в клетку девушку только за фотографию с шариками хотите кинуть?! у вас в голове это укладывается? Майор полиции Андреев: ну там же ещё повторность и публичность, фотография размещена в СМИ
 
О невидимом парке в центре Москвы
blogАрхитектурные излишества    15.10 00:10 |  число просмотров 529
О невидимом парке в центре Москвы Мало кто знает, что в самом центре Москвы, на берегу Яузы, сохранился огромный парк, со всех сторон скрытый застройкой
 
Вы молодцы, конечно
blogSergey Minaev    14.10 23:00 |  число просмотров 418
Вы молодцы, конечно Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова, такой спектакль, где каждый актёр дополняет другого, где оркестр день за днём набирает темп, чтобы в финале грянуть всеми инструментами
 
Небольшое обращение к вам, мои дорогие зрители
blogЮрий Быков    14.10 14:40 |  число просмотров 558
Небольшое обращение к вам, мои дорогие зрители Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране
 
Шрифт на новой купюре
blogfyodork    14.10 14:37 |  число просмотров 678
Шрифт на новой купюре "Даже если шрифт куплен вместе со стандартным набором windows 8, это позор, использовать стандартный шрифт на деньгах государства
 
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Выбор редактора
Про Хиллари
blogВенедиктов    14.10 13:58 |  число просмотров 541
Про Хиллари Хиллари - "Аааа, я Вас помню, интервью в Москве брали. Ваша радиостанция ещё работает?" Сфотографировались на память. Ей 26 октября 70 лет. Ходит с прямой спиной
 
О новом и.о. губернатора Псковской области
blogDmitry Gudkov    13.10 13:01 |  число просмотров 1071
О новом и.о. губернатора Псковской области И.о. псковского губернатора, Михаил Ведерников, в 2005 году был задержан за похищение человека, у которого вымогал 600 долларов и три микроавтобуса. Вывез в лес, слегка побил, при передаче денег попался
 
Легко ли быть предателем Родины?
blogOmelyanenko Alexey    12.10 18:23 |  число просмотров 1130
Легко ли быть предателем Родины? И вот сидят у нас в Мосгордуме депутаты и голосуют они чуть ли не двумя руками за расформирование бригад детской скорой помощи, за реформу и оптимизацию медицины и образования, за реновацию и укладку на всех улицах гранитной плитки, которую потом снова разрывают
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка! "
13.10 |
blog Красный Сион
" Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева. "
4.10 |
blog Alexander Kynev
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
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Статьи дня
Главное направление экономического удара
Сергей Шелин  13.10 20:15 |  число просмотров 489
Главное направление экономического удара Путин, кажется, отыскал рецепт хозяйственного подъема, который совместим с его режимом. Но рост будет очень медленным.
«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата
Екатерина Винокурова  2.10 22:42 |  число просмотров 2389
«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата С депутатом Госдумы Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента. Ей предлагают определиться: или прекратить кампанию против фильма "Матильда", перешедшую все разумные рамки, или задуматься о выходе из фракции "Единая Россия" и добровольной сдаче мандата депутата
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События
Орёл молодой
7.10 |  число просмотров 1013
Орёл молодой
Исполняющим обязанности губернатора Орловской области неожиданно назначен молодой коммунист Андрей Клычков, собиравшийся участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году
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Кино
Горящие за Матильду
14.10 |  число просмотров 3018
Горящие за Матильду
Неизвестные в масках подожгли два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. На месте поджога были найдены листовки "Гореть за Матильду". После этих событий киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа фильма.
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7553
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15282
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 626
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
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