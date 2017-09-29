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|Alexander Popkov 15.10 00:22 | 727
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|Адвокат: вы в клетку девушку только за фотографию с шариками хотите кинуть?! у вас в голове это укладывается? Майор полиции Андреев: ну там же ещё повторность и публичность, фотография размещена в СМИ
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|Архитектурные излишества 15.10 00:10 | 529
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|Мало кто знает, что в самом центре Москвы, на берегу Яузы, сохранился огромный парк, со всех сторон скрытый застройкой
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|Sergey Minaev 14.10 23:00 | 418
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|Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова, такой спектакль, где каждый актёр дополняет другого, где оркестр день за днём набирает темп, чтобы в финале грянуть всеми инструментами
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|Юрий Быков 14.10 14:40 | 558
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|Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране
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|fyodork 14.10 14:37 | 678
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|"Даже если шрифт куплен вместе со стандартным набором windows 8, это позор, использовать стандартный шрифт на деньгах государства
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|Венедиктов 14.10 13:58 | 541
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|Хиллари - "Аааа, я Вас помню, интервью в Москве брали. Ваша радиостанция ещё работает?" Сфотографировались на память. Ей 26 октября 70 лет.
Ходит с прямой спиной
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|Dmitry Gudkov 13.10 13:01 | 1071
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|И.о. псковского губернатора, Михаил Ведерников, в 2005 году был задержан за похищение человека, у которого вымогал 600 долларов и три микроавтобуса. Вывез в лес, слегка побил, при передаче денег попался
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|Omelyanenko Alexey 12.10 18:23 | 1130
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|И вот сидят у нас в Мосгордуме депутаты и голосуют они чуть ли не двумя руками за расформирование бригад детской скорой помощи, за реформу и оптимизацию медицины и образования, за реновацию и укладку на всех улицах гранитной плитки, которую потом снова разрывают
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|Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка!
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|13.10 |
| Красный Сион
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|Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева.
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|4.10 |
| Alexander Kynev
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|Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова"
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|23.09 |
| Mikhail Fishman
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|А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да?
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|13.09 |
| tikhondzyadko
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|Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся
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|6.09 |
| Кирилл Лятс
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|Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции.
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|6.09 |
| Konstantin Dobrynin
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