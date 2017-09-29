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|Dmitry Gudkov 13.10 13:01 | 605
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|И.о. псковского губернатора, Михаил Ведерников, в 2005 году был задержан за похищение человека, у которого вымогал 600 долларов и три микроавтобуса. Вывез в лес, слегка побил, при передаче денег попался
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|Omelyanenko Alexey 12.10 18:23 | 850
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|И вот сидят у нас в Мосгордуме депутаты и голосуют они чуть ли не двумя руками за расформирование бригад детской скорой помощи, за реформу и оптимизацию медицины и образования, за реновацию и укладку на всех улицах гранитной плитки, которую потом снова разрывают
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|Nicholas Danilov 12.10 10:01 | 1129
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|Такого запредельного хамства, каким сегодня удивили организаторы-вегетарианцы, я не встречал уже давно
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|Станислав Свиридов 12.10 08:23 | 718
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|Доцент БФУ, филолог Станислав Свиридов - о скандале вокруг анонимного доноса в Балтийском федеральном университете
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|Marina Litvinovich 12.10 08:01 | 801
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|Выборы президента в марте-18 вроде не представляют проблемы, если на них идет Путин? Другое дело, если он туда не идет
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|Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка!
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|13.10 |
| Красный Сион
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|Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева.
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|4.10 |
| Alexander Kynev
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|Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова"
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|23.09 |
| Mikhail Fishman
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|А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да?
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|13.09 |
| tikhondzyadko
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|Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся
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|6.09 |
| Кирилл Лятс
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|Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции.
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|6.09 |
| Konstantin Dobrynin
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