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Сюжеты
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 1874 число записей 14
 
Васильев едет в Дагестан
4.10 число просмотров 937 число записей 9
 
Горящие за Матильду
3.10 число просмотров 2990 число записей 12
 
Кандидат Собчак
1.10 число просмотров 2831 число записей 18
 
Нелицензированная Европа
1.10 число просмотров 1615 число записей 17
 
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Самое читаемое
Кандидат Собчак
1.10 число просмотров 2831 число записей 18
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2820 число записей 9
 
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 1874 число записей 14
 
Санация Бинбанка
23.09 число просмотров 1810 число записей 10
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1526 число записей 3
 
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Посты дня
О новом и.о. губернатора Псковской области
blogDmitry Gudkov    13.10 13:01 |  число просмотров 605
О новом и.о. губернатора Псковской области И.о. псковского губернатора, Михаил Ведерников, в 2005 году был задержан за похищение человека, у которого вымогал 600 долларов и три микроавтобуса. Вывез в лес, слегка побил, при передаче денег попался
 
Легко ли быть предателем Родины?
blogOmelyanenko Alexey    12.10 18:23 |  число просмотров 850
Легко ли быть предателем Родины? И вот сидят у нас в Мосгордуме депутаты и голосуют они чуть ли не двумя руками за расформирование бригад детской скорой помощи, за реформу и оптимизацию медицины и образования, за реновацию и укладку на всех улицах гранитной плитки, которую потом снова разрывают
 
Очень странное мероприятие
blogNicholas Danilov    12.10 10:01 |  число просмотров 1129
Очень странное мероприятие Такого запредельного хамства, каким сегодня удивили организаторы-вегетарианцы, я не встречал уже давно
 
Политическая горячка заменяет нам человеческие чувства и разум
blogСтанислав Свиридов    12.10 08:23 |  число просмотров 718
Политическая горячка заменяет нам человеческие чувства и разум Доцент БФУ, филолог Станислав Свиридов - о скандале вокруг анонимного доноса в Балтийском федеральном университете
 
Кому будут "обеспечивать результат" новые губернаторы?
blogMarina Litvinovich    12.10 08:01 |  число просмотров 801
Кому будут "обеспечивать результат" новые губернаторы? Выборы президента в марте-18 вроде не представляют проблемы, если на них идет Путин? Другое дело, если он туда не идет
 
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Выбор редактора
Контуры нового срока Путина (политпрогноз)
blogПавел Чиков    10.10 20:54 |  число просмотров 1121
Контуры нового срока Путина (политпрогноз) Захват большинства региональных активов ближним кругом президента и окончательное обескровливание регионов (см. Сахалин и ползучее рейдерство ростехов, роснефтей и т.д.)
 
Семь вещей, от которых я отказался много лет назад
blogDurov    10.10 14:24 |  число просмотров 1259
Семь вещей, от которых я отказался много лет назад И от которых рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием
 
#ПутинБургерГейт: как российские СМИ выдумали “подарок Путину”
blogАлексей Ковалев    9.10 10:46 |  число просмотров 1064
#ПутинБургерГейт: как российские СМИ выдумали “подарок Путину” "Ресторан Lucy’s Cantina Royale стал жертвой фальсификации, связанной с днём рожденья Владимира Путина. Наш ресторан никогда и ни в какой форме не отмечал день рожденья Владимира Путина и никогда не предлагал посетителям “Путин-бургер”"
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Вадим Ампелонский из Роскомнадзора: Скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка! "
13.10 |
blog Красный Сион
" Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева. "
4.10 |
blog Alexander Kynev
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
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Статьи дня
Главное направление экономического удара
Сергей Шелин  13.10 20:15 |  число просмотров 112
Главное направление экономического удара Путин, кажется, отыскал рецепт хозяйственного подъема, который совместим с его режимом. Но рост будет очень медленным.
«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата
Екатерина Винокурова  2.10 22:42 |  число просмотров 2187
«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата С депутатом Госдумы Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента. Ей предлагают определиться: или прекратить кампанию против фильма "Матильда", перешедшую все разумные рамки, или задуматься о выходе из фракции "Единая Россия" и добровольной сдаче мандата депутата
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События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2878
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 4250
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7534
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15252
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5866
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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