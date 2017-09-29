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Сюжеты
Васильев едет в Дагестан
4.10 число просмотров 914 число записей 9
 
Горящие за Матильду
3.10 число просмотров 2974 число записей 12
 
Кандидат Собчак
1.10 число просмотров 2808 число записей 18
 
Нелицензированная Европа
1.10 число просмотров 1604 число записей 17
 
Лучше, чем ФСБ
28.09 число просмотров 924 число записей 6
 
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Самое читаемое
Горящие за Матильду
3.10 число просмотров 2974 число записей 12
 
Кандидат Собчак
1.10 число просмотров 2808 число записей 18
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2795 число записей 9
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 2042 число записей 17
 
Санация Бинбанка
23.09 число просмотров 1799 число записей 10
 
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Котик дня
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  • Карикатура Ёлкина: Госучреждения России, занимающиеся прокатом, продолжают покупать права на показ фильма "Матильда"
  • Карикатура Ёлкина: Госучреждения России, занимающиеся прокатом, продолжают покупать права на показ фильма "Матильда" (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    10.10 23:03 | blogSvobodaRadio


Посты дня
Хворостовский жив!
blogElena Lapteva    11.10 13:38 |  число просмотров 437
Хворостовский жив! Ох, мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни
 
Уважаемые предприниматели, не оставляйте шансов прокуратуре пополнить бюджет на 500 тыс руб
blogIlya Shumanov    10.10 22:14 |  число просмотров 780
Уважаемые предприниматели, не оставляйте шансов прокуратуре пополнить бюджет на 500 тыс руб Прокуратура берет списки недавно уволенных чиновников в органе власти, через пенсионный фонд узнает их новые места работы и ходит по предприятиям, проверяя работодателей
 
Школа районной журналистики начинает работу
blogOlga Malysh    10.10 22:00 |  число просмотров 291
Школа районной журналистики начинает работу Мы пишем о локальных проблемах, которые кажутся несущественными общемосковским СМИ. Знакомим с интересными людьми, которые живут по соседству, с окружающей нас исторической средой
 
Ну вот и меня сегодня задерживали. В суде
blogДаниил Кузнецов    10.10 21:56 |  число просмотров 599
Ну вот и меня сегодня задерживали. В суде Я как журналист слушал приговор по студенту, которому дали административку за митинг 7 октября. В кармане куртки лежал телефон, на котором был включен диктофон. Когда судья закончила оглашать приговор, до меня докопался старший оперуполномоченный Василий Чижов
 
Контуры нового срока Путина (политпрогноз)
blogПавел Чиков    10.10 20:54 |  число просмотров 697
Контуры нового срока Путина (политпрогноз) Захват большинства региональных активов ближним кругом президента и окончательное обескровливание регионов (см. Сахалин и ползучее рейдерство ростехов, роснефтей и т.д.)
 
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Выбор редактора
#ПутинБургерГейт: как российские СМИ выдумали “подарок Путину”
blogАлексей Ковалев    9.10 10:46 |  число просмотров 865
#ПутинБургерГейт: как российские СМИ выдумали “подарок Путину” "Ресторан Lucy’s Cantina Royale стал жертвой фальсификации, связанной с днём рожденья Владимира Путина. Наш ресторан никогда и ни в какой форме не отмечал день рожденья Владимира Путина и никогда не предлагал посетителям “Путин-бургер”"
 
Хорошие новости в делах об СМС-ках и госизмене
blogIvan Pavlov    8.10 12:51 |  число просмотров 1081
Хорошие новости в делах об СМС-ках и госизмене Жили-были в Сочи четыре женщины - Оксана Севастиди, Анник Кесян, Марина Джанджгава и Инга Тутисани. Они не были знакомы между собой, но кое-что общее у них было: у всех семьи переехали в Сочи из-за войны в Абхазии
 
Где президент отмечал день рождения
blogНезыгарь    7.10 22:41 |  число просмотров 1450
Где президент отмечал день рождения Места, где Владимир Путин отмечал свой день рождения с 2000 по 2017 года
 
Фото дня

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Цитаты дня
" Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева. "
4.10 |
blog Alexander Kynev
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
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Статьи дня
«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата
Екатерина Винокурова  2.10 22:42 |  число просмотров 1924
«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата С депутатом Госдумы Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента. Ей предлагают определиться: или прекратить кампанию против фильма "Матильда", перешедшую все разумные рамки, или задуматься о выходе из фракции "Единая Россия" и добровольной сдаче мандата депутата
"Задача уничтожить «Эхо Москвы» как самостоятельную станцию не изменилась". Интервью Алексея Венедиктова — Илье Азару
Илья Азар  2.10 22:38 |  число просмотров 1655
"Задача уничтожить «Эхо Москвы» как самостоятельную станцию не изменилась". Интервью Алексея Венедиктова — Илье Азару В 2014 году господин [экс-глава «Газпром-Медиа» Михаил] Лесин и господин [первый замглавы администрации президента РФ Алексей] Громов назначили нам нового генерального директора [Екатерину Павлову], снеся старого. Когда мы Лесина сняли, то через три дня я с ним встретился, и он мне сказал: «Я не сумел тебя сковырнуть политически, мне начальник не дал, но я тебя уничтожу экономически»
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События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2862
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 4231
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7524
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15232
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5849
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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