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|Карикатура Ёлкина: Госучреждения России, занимающиеся прокатом, продолжают покупать права на показ фильма "Матильда" (Источник)
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|10.10 23:03 | SvobodaRadio
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|Elena Lapteva 11.10 13:38 | 437
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|Ох, мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни
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|Ilya Shumanov 10.10 22:14 | 780
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|Прокуратура берет списки недавно уволенных чиновников в органе власти, через пенсионный фонд узнает их новые места работы и ходит по предприятиям, проверяя работодателей
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|Olga Malysh 10.10 22:00 | 291
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|Мы пишем о локальных проблемах, которые кажутся несущественными общемосковским СМИ. Знакомим с интересными людьми, которые живут по соседству, с окружающей нас исторической средой
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|Даниил Кузнецов 10.10 21:56 | 599
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|Я как журналист слушал приговор по студенту, которому дали административку за митинг 7 октября. В кармане куртки лежал телефон, на котором был включен диктофон. Когда судья закончила оглашать приговор, до меня докопался старший оперуполномоченный Василий Чижов
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|Павел Чиков 10.10 20:54 | 697
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|Захват большинства региональных активов ближним кругом президента и окончательное обескровливание регионов (см. Сахалин и ползучее рейдерство ростехов, роснефтей и т.д.)
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