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|@gniloywest: "Страны, которые поздравили великого геополитика" (Источник)
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|8.10 13:47 | gniloywest
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|Ivan Pavlov 8.10 12:51 | 509
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|Жили-были в Сочи четыре женщины - Оксана Севастиди, Анник Кесян, Марина Джанджгава и Инга Тутисани. Они не были знакомы между собой, но кое-что общее у них было: у всех семьи переехали в Сочи из-за войны в Абхазии
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|Юлия Галямина 8.10 12:47 | 311
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|Все описание Каца о том, что источником конфликта на выборах была Саша, яйца выеденного не стоит. Просто Саша не хотела вступать в проект Каца, как и большинство реальных лидеров районов
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|Незыгарь 7.10 22:41 | 807
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|Места, где Владимир Путин отмечал свой день рождения с 2000 по 2017 года
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|Anatoly Chubays 7.10 16:45 | 691
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|Смартджет UJET так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов.
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|сергей канев 7.10 15:44 | 1147
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|Поговаривают, что среди прочих претендентов, отказали внуку бывшего генерала ФСБ
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