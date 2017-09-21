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Падение "Открытия"
23.09
3249
10
Дело Кирилла Серебренникова
25.08
7898
42
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08
3143
8
Безвизовая Америка
22.08
3095
5
Нападение в Сургуте
21.08
2279
7
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Пострадавшее Зарядье
17.09
2735
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Горящие за Матильду
13.09
2023
11
Памятник Калашникову
22.09
1853
9
Новый призыв
13.09
1702
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Котик дня
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Вот теперь правильно (
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)
21.09 21:01 |
Лев Рубинштейн
Посты дня
"Мерседес" с номерами АМР сбил насмерть полицейского на Новом Арбате
Илья Варламов
26.09 10:23 |
92
На помощь водителю "Мерседеса" АМР приехала группа поддержки в крутых погонах. Ребята показали некие корочки, после чего водилу даже не стали оформлять.
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях?
Андрей Бобров
25.09 23:28 |
324
На этой площадке проводят тренировки на роликах ветераны конькобежного спорта. Людям от 50-ти до 78 лет. Им прямо говорят - платите или не появляйтесь больше
Строим новую медицину!
Мария Гайдар
25.09 23:21 |
417
Сейчас в украинском селе существует колоссальный дефицит врачей: укомплектовано только 45-60% должностей
Причина смены модели чисто экономическая
Nickolay V. Kononov
25.09 21:23 |
291
Продажи рекламы в "Секрете" заметно растут, но до точки безубыточности мы в целом не дотягиваем
Дорогой Лёша!
Ксения Собчак
24.09 10:34 |
917
Мы все объединились ради одной важной цели. А теперь ты говоришь мне, условно: "Твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику?"
Выбор редактора
Путин в "Яндексе"
Kristina Potupchik
22.09 07:47 |
1070
Современный мир инноваций и высоких технологий стал вызовом и для страны, и для самого Путина — а он не привык пасовать перед вызовами
В итоге Василий умер
Alena Popova
20.09 09:53 |
1848
28-летнего Василия Харченко с сильным отравлением врачи заставили весь день ездить из одной больницы в другую. Ему становилось хуже, но медицинская помощь не оказывалась
Погиб невиновный человек
Vladimir Osechkin
20.09 09:06 |
2355
Этим вечером кортеж силовиков мчал с нарушением ПДД по встречной полосе трассы в дождь и на полном ходу лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Lanos", в котором ехала семья
Фото дня
В Вологде построили дом с женскими и мужскими добродетелями на фасаде
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Первый протест против памятника Калашникову
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Группа клоунов-милитаристов захватила крейсер Аврора, с требованием увеличить военный бюджет. «Не служил не клоун», «ОНО воюет»
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В Москве установили памятник Калашникову
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Демонстрация против фильма "Матильда" в Санкт-Петербурге
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Видео дня
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Цитаты дня
Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова"
23.09 |
Mikhail Fishman
А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да?
13.09 |
tikhondzyadko
Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся
6.09 |
Кирилл Лятс
Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции.
6.09 |
Konstantin Dobrynin
Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит
23.08 |
albats
Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится»
23.08 |
Ilya Klishin
Статьи дня
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля
Константин Гаазе
25.09 23:11 |
117
Образ будущего готов — улыбающиеся молодые люди, аполитичные и занятые решением важных социальных проблем. Именно такие могут определить политический стиль четвертого срока Владимира Путина
Старые обязанности могут получить новых исполняющих
Отдел политики
25.09 09:00 |
215
По утверждению источников “Ъ”, близких к администрации президента (АП), на этой неделе может начаться серия отставок глав регионов. Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти.
События
Годовщина "Курска"
13.08 |
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В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |
3702
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
Музыка
Без Евровидения
23.03 |
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |
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Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |
5278
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
“BESTTODAY” 2010
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Репортажи дня
Тексты дня
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Цитаты дня
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Видео дня
Сюжеты
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