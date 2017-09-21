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Сюжеты
Падение "Открытия"
23.09 число просмотров 3249 число записей 10
 
Дело Кирилла Серебренникова
25.08 число просмотров 7898 число записей 42
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3143 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3095 число записей 5
 
Нападение в Сургуте
21.08 число просмотров 2279 число записей 7
 
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Самое читаемое
Падение "Открытия"
23.09 число просмотров 3249 число записей 10
 
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 2735 число записей 7
 
Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 2023 число записей 11
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 1853 число записей 9
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1702 число записей 17
 
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Посты дня
"Мерседес" с номерами АМР сбил насмерть полицейского на Новом Арбате
blogИлья Варламов    26.09 10:23 |  число просмотров 92
"Мерседес" с номерами АМР сбил насмерть полицейского на Новом Арбате На помощь водителю "Мерседеса" АМР приехала группа поддержки в крутых погонах. Ребята показали некие корочки, после чего водилу даже не стали оформлять.
 
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях?
blogАндрей Бобров    25.09 23:28 |  число просмотров 324
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях? На этой площадке проводят тренировки на роликах ветераны конькобежного спорта. Людям от 50-ти до 78 лет. Им прямо говорят - платите или не появляйтесь больше
 
Строим новую медицину!
blogМария Гайдар    25.09 23:21 |  число просмотров 417
Строим новую медицину! Сейчас в украинском селе существует колоссальный дефицит врачей: укомплектовано только 45-60% должностей
 
Причина смены модели чисто экономическая
blogNickolay V. Kononov    25.09 21:23 |  число просмотров 291
Причина смены модели чисто экономическая Продажи рекламы в "Секрете" заметно растут, но до точки безубыточности мы в целом не дотягиваем
 
Дорогой Лёша!
blogКсения Собчак    24.09 10:34 |  число просмотров 917
Дорогой Лёша! Мы все объединились ради одной важной цели. А теперь ты говоришь мне, условно: "Твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику?"
 
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Выбор редактора
Путин в "Яндексе"
blogKristina Potupchik    22.09 07:47 |  число просмотров 1070
Путин в "Яндексе" Современный мир инноваций и высоких технологий стал вызовом и для страны, и для самого Путина — а он не привык пасовать перед вызовами
 
В итоге Василий умер
blogAlena Popova    20.09 09:53 |  число просмотров 1848
В итоге Василий умер 28-летнего Василия Харченко с сильным отравлением врачи заставили весь день ездить из одной больницы в другую. Ему становилось хуже, но медицинская помощь не оказывалась
 
Погиб невиновный человек
blogVladimir Osechkin    20.09 09:06 |  число просмотров 2355
Погиб невиновный человек Этим вечером кортеж силовиков мчал с нарушением ПДД по встречной полосе трассы в дождь и на полном ходу лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Lanos", в котором ехала семья
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
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Статьи дня
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля
Константин Гаазе  25.09 23:11 |  число просмотров 117
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля Образ будущего готов — улыбающиеся молодые люди, аполитичные и занятые решением важных социальных проблем. Именно такие могут определить политический стиль четвертого срока Владимира Путина
Старые обязанности могут получить новых исполняющих
Отдел политики  25.09 09:00 |  число просмотров 215
Старые обязанности могут получить новых исполняющих По утверждению источников “Ъ”, близких к администрации президента (АП), на этой неделе может начаться серия отставок глав регионов. Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти.
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События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2288
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3702
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7028
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14596
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5278
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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