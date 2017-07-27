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|Ekaterina Kronhaus 11.09 18:28 | 474
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|То, что сделал Митя за несколько лет в деле бытовой благотворительности, регулярных подписок на отчисления фондам — тектонический масштаб
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|www.facebook.com 11.09 18:07 | 603
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|У меня есть друзья, семья, поддержка. Я вам очень благодарен за это. А у этих ребят никого нет. Передачами я стараюсь делиться с ними
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|Ilya Yashin 11.09 16:48 | 476
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|Я планирую обратиться к избранным вчера коллегам с предложением созвать Конгресс независимых депутатов Москвы
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|Леонид Волков 10.09 16:15 | 1299
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|На каждом участке аккуратная пачка «заявлений» на надомное голосование, в которых подписи, не принадлежащие избирателям, чистый фальшак.
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|Alena Popova 9.09 15:17 | 2293
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|Мне интересно, когда это в России ввели шариатское право? Почему мусульман не оскорбляет факт сексуального рабства женщин и наличие публичных домов, которое скрывается за какими-то громкими фразами?
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