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Сюжеты
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 2581 число записей 5
 
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 4576 число записей 5
 
После баттла
17.08 число просмотров 2069 число записей 11
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 3043 число записей 10
 
Приговор журналисту Соколову
12.08 число просмотров 1128 число записей 3
 
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13.08 число просмотров 2832 число записей 5
 
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22.08 число просмотров 2665 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 2581 число записей 5
 
После баттла
17.08 число просмотров 2069 число записей 11
 
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Посты дня
Отойдите, гражданочка, не толпитесь тут
blogSerguei Parkhomenko    8.09 19:09 |  число просмотров 332
Отойдите, гражданочка, не толпитесь тут А еще можно с законной процедурой выборов поступить просто: отменить ее, как отменили в московском районе Нагорный
 
"А что, какие претензии?"
blogDmitry Gudkov    6.09 12:48 |  число просмотров 1366
"А что, какие претензии?" Путин, как по секрету сообщил "Дождь", придет голосовать на московские муниципальные выборы
 
Началась война всех против всех
blogПавел Чиков    6.09 12:20 |  число просмотров 1902
Началась война всех против всех Из прослушки разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никиты Белых следует одно - их обоих подставили
 
Сечин рассказывает Улюкаеву про "Роснефть"
blogMikhail Vinogradov    5.09 19:01 |  число просмотров 1725
Сечин рассказывает Улюкаеву про "Роснефть" "Вот мне, вот честно, из сегодняшних соображений хотелось бы японцев привлечь. Индийцы все эти — все это не то, от индусов ты ниче не получишь"
 
Растерянные пропагандоны мечутся
www.facebook.com    4.09 23:20 |  число просмотров 2411
Растерянные пропагандоны мечутся Заметьте, это важный момент — руководитель одного из российских регионов решил, что его регион будет проводить самостоятельную внешнюю политику, без оглядки на Министерство иностранных дел
 
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Выбор редактора
13 лет прошло. Никто не наказан
blogЭлла Кесаева    2.09 17:44 |  число просмотров 1785
13 лет прошло. Никто не наказан Весь спортзал с утра был заполнен людьми в гражданском- сотрудниками различных правоохранительных органов, готовыми напасть на матерей погибших, опасаясь акции протеста
 
Памяти Виктора Черепкова
blogИван Шаблов    2.09 17:29 |  число просмотров 1239
Памяти Виктора Черепкова Умер экс-мэр Владивостока, бывший депутат Госдумы Виктор Черепков. Он запомнился яркими и неоднозначными высказываниями
 
Наши святыни - клоуны и цирк
blogИван Давыдов    1.09 15:21 |  число просмотров 2146
Наши святыни - клоуны и цирк "Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой".
 
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Цитаты дня
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
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Статьи дня
Сечин увлекся охотой и пускает добычу на колбасу для друзей
Редакция  6.09 13:09 |  число просмотров 546
Сечин увлекся охотой и пускает добычу на колбасу для друзей Игорь Сечин серьезно увлекся охотой и каждые две недели добывает крупного зверя
Беслан-13
Екатерина Фомина  4.09 17:39 |  число просмотров 634
Беслан-13 Как живут, о чем мечтают и жалеют дети, которых тут называют «заочными терактниками»?
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События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 1712
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3043
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6533
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 13933
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 4576
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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