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|Serguei Parkhomenko 8.09 19:09 | 332
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|А еще можно с законной процедурой выборов поступить просто: отменить ее, как отменили в московском районе Нагорный
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|Dmitry Gudkov 6.09 12:48 | 1366
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|Путин, как по секрету сообщил "Дождь", придет голосовать на московские муниципальные выборы
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|Павел Чиков 6.09 12:20 | 1902
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|Из прослушки разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никиты Белых следует одно - их обоих подставили
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|Mikhail Vinogradov 5.09 19:01 | 1725
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|"Вот мне, вот честно, из сегодняшних соображений хотелось бы японцев привлечь. Индийцы все эти — все это не то, от индусов ты ниче не получишь"
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|www.facebook.com 4.09 23:20 | 2411
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|Заметьте, это важный момент — руководитель одного из российских регионов решил, что его регион будет проводить самостоятельную внешнюю политику, без оглядки на Министерство иностранных дел
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