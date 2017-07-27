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Сюжеты
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 4468 число записей 5
 
После баттла
17.08 число просмотров 1973 число записей 11
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 2947 число записей 10
 
Годовщина "Курска"
13.08 число просмотров 1622 число записей 7
 
Приговор журналисту Соколову
12.08 число просмотров 1075 число записей 3
 
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Самое читаемое
Сын Пескова
20.08 число просмотров 3310 число записей 8
 
"Матильда"
13.08 число просмотров 2345 число записей 5
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 2177 число записей 5
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 2108 число записей 8
 
Удальцов на свободе
11.08 число просмотров 1972 число записей 8
 
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Посты дня
Наши святыни - клоуны и цирк
blogИван Давыдов    1.09 15:21 |  число просмотров 81
Наши святыни - клоуны и цирк "Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой".
 
Друзья, пожалуй, молчать больше нельзя
blogIlya Zhegulev    31.08 08:33 |  число просмотров 1219
Друзья, пожалуй, молчать больше нельзя Это мой родной младший брат, Леня Жегулев. Последние девять месяцев он сидит в тюрьме
 
Инфантилизм просто потрясающий
blogАркадий Бабченко    30.08 16:32 |  число просмотров 1908
Инфантилизм просто потрясающий Чулпан Хаматова впервые прокомментировала арест Кирилла Серебренникова на церемонии вручения ей знака почетного гражданина Казани
 
В Москве задержан бизнесмен и миллионер Умар Джабраилов
blogОльга Романова    30.08 11:23 |  число просмотров 1670
В Москве задержан бизнесмен и миллионер Умар Джабраилов Умар устроил стрельбу из своего пистолета "Ярыгина" прямо в отеле Four Seasons в центре Москвы
 
Про «Открытие»
blogSergey Vasiliev    30.08 10:42 |  число просмотров 1223
Про «Открытие» В чем причина этого падения? С чего все началось, как к этому шло и чем все это закончится?
 
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Выбор редактора
Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих"
blogАлександр Плющев    24.08 16:10 |  число просмотров 2192
Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих" Ну вот был столяр Шпаков из Люберец, который сел по делу 26 марта. О нем говорили на Эхе, писали Медуза с Медиазоной. Много за него впряглось столяров или просто людей рабочих профессий? Да никто
 
Посылку вот собираем электрику Егорову
blogОльга Романова    24.08 15:53 |  число просмотров 1633
Посылку вот собираем электрику Егорову Электрик Владимир Егоров в городе Торопец был блогером, активистом, борцом за экологию и разоблачителем всяких местных безобразий. Промежуточный итог - два нападения, поджог дома, увольнение с работы
 
Состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации
blogVrubel Dmitry    23.08 18:45 |  число просмотров 2087
Состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации Юрий Антонов, Элина Быстрицкая, Владимир Винокур, Валерий Гергиев, Татьяна Доронина, Иосиф Кобзон и другие
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
" Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
13.08 |
blog Maxmet Talzak
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
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Статьи дня
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера»
Эдуард Бурмистров  23.08 13:17 |  число просмотров 1497
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера» В распоряжении редакции «Фонтанки» оказались кадровые документы частной военной компании Дмитрия Уткина, также известного как «Вагнер». ЧВК принимала участие в военных действия на Донбассе и в Сирии.
Элита как соучастник
Мария Кувшинова  23.08 08:47 |  число просмотров 1412
Элита как соучастник Мария Кувшинова о деле Кирилла Серебренникова и о привилегиях культурного бомонда, которые сближают его с властью и отдаляют от страны
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6866
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 2947
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6497
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 13830
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 4468
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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