  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 4407 число записей 5
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 2849 число записей 10
 
Годовщина "Курска"
13.08 число просмотров 1570 число записей 7
 
Приговор журналисту Соколову
12.08 число просмотров 1024 число записей 3
 
Ходорковский vs Навальный
12.08 число просмотров 1596 число записей 5
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Сын Пескова
20.08 число просмотров 2973 число записей 8
 
Удальцов на свободе
11.08 число просмотров 1924 число записей 8
 
"Матильда"
13.08 число просмотров 2065 число записей 5
 
После баттла
17.08 число просмотров 1812 число записей 11
 
Годовщина "Курска"
13.08 число просмотров 1570 число записей 7
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
  • Ассоциация предпринимателей «Аванти», советником главы которой является Елизавета Пескова, предложила ЦБ напечатать купюру с портретом В.Путина
  • Ассоциация предпринимателей «Аванти», советником главы которой является Елизавета Пескова, предложила ЦБ напечатать купюру с портретом В.Путина (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    24.08 18:05 | blogИгорь Сапрыкин


Посты дня
Глава Следственного комитета Бастрыкин ведет тайную жизнь в интернете
blogIvan Kolpakov    25.08 17:31 |  число просмотров 1543
Глава Следственного комитета Бастрыкин ведет тайную жизнь в интернете Пишет стихи про Навального, Париж, любовь и Эхо Москвы, а также правит свою страницу в Википедии (и его все время банят)
 
Рязанский Минздрав игнорирует решение суда о жизненно важных лекарствах для детей
blogPetr Ivanov    25.08 17:07 |  число просмотров 872
Рязанский Минздрав игнорирует решение суда о жизненно важных лекарствах для детей Суд обязал Минздрав немедленно (то есть начиная уже с 20 апреля!) начать процедуру закупки лекарства. Вместо того, чтобы немедленно начать закупку лекарства, они все силы и время направили на оспаривание решения суда
 
К нему пришли
blogPolina Nemirovsky    25.08 12:41 |  число просмотров 1665
К нему пришли Саша на свою беду был идеалист и хотел стать судьёй, чтобы менять систему изнутри. Он вот думал, что сможет
 
Открытое письмо драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева в поддержку Кирилла Серебренникова
blogИван Вырыпаев    25.08 11:59 |  число просмотров 982
Открытое письмо драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева в поддержку Кирилла Серебренникова Давайте скажем себе честно, что арест Кирилла Серебренникова снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией.
 
Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих"
blogАлександр Плющев    24.08 16:10 |  число просмотров 1667
Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих" Ну вот был столяр Шпаков из Люберец, который сел по делу 26 марта. О нем говорили на Эхе, писали Медуза с Медиазоной. Много за него впряглось столяров или просто людей рабочих профессий? Да никто
 
все записи
Выбор редактора
Дорогие коллеги из государственных театров!
blogElena Gremina    22.08 22:31 |  число просмотров 1569
Дорогие коллеги из государственных театров! Начался погром Гоголь центра. Вы чего ждёте? Думаете, у вас нет бухгалтера, который под диктовку следователя напишет на вас что угодно?
 
Саша Семенов мертв
blogAnna Bokshitskaya    22.08 22:06 |  число просмотров 1828
Саша Семенов мертв Ну как же? Человек в опасности, умирает или уже умер, должен же быть у полиции протокол на такую историю? А вот ни х**. Никакого протокола нет. Будет трупный запах, соседи напишут жалобу - взломаем дверь.
 
#ПомогиРостов
blogНаталья Авилова    22.08 21:15 |  число просмотров 860
#ПомогиРостов Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьми среди погорельцев из Ростова-на-Дону
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
" Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
13.08 |
blog Maxmet Talzak
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
все записи
Статьи дня
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера»
Эдуард Бурмистров  23.08 13:17 |  число просмотров 939
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера» В распоряжении редакции «Фонтанки» оказались кадровые документы частной военной компании Дмитрия Уткина, также известного как «Вагнер». ЧВК принимала участие в военных действия на Донбассе и в Сирии.
Элита как соучастник
Мария Кувшинова  23.08 08:47 |  число просмотров 934
Элита как соучастник Мария Кувшинова о деле Кирилла Серебренникова и о привилегиях культурного бомонда, которые сближают его с властью и отдаляют от страны
все записи
События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6836
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 2849
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6458
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 13739
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 4407
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012