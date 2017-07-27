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|Ассоциация предпринимателей «Аванти», советником главы которой является Елизавета Пескова, предложила ЦБ напечатать купюру с портретом В.Путина (Источник)
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|24.08 18:05 | Игорь Сапрыкин
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|Ivan Kolpakov 25.08 17:31 | 1543
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|Пишет стихи про Навального, Париж, любовь и Эхо Москвы, а также правит свою страницу в Википедии (и его все время банят)
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|Petr Ivanov 25.08 17:07 | 872
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|Суд обязал Минздрав немедленно (то есть начиная уже с 20 апреля!) начать процедуру закупки лекарства. Вместо того, чтобы немедленно начать закупку лекарства, они все силы и время направили на оспаривание решения суда
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|Polina Nemirovsky 25.08 12:41 | 1665
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|Саша на свою беду был идеалист и хотел стать судьёй, чтобы менять систему изнутри. Он вот думал, что сможет
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|Иван Вырыпаев 25.08 11:59 | 982
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|Давайте скажем себе честно, что арест Кирилла Серебренникова снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией.
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|Александр Плющев 24.08 16:10 | 1667
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|Ну вот был столяр Шпаков из Люберец, который сел по делу 26 марта. О нем говорили на Эхе, писали Медуза с Медиазоной. Много за него впряглось столяров или просто людей рабочих профессий? Да никто
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