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Сюжеты
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08
2665
10
Развод Абрамовича и Жуковой
12.08
1190
3
#ОтвалиОтАли
8.08
1139
11
Новый Эммануэль
7.08
4709
9
Конфликт вокруг "Югры"
6.08
2645
11
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Конфликт вокруг "Югры"
6.08
2645
11
Алексеева и Путин
22.07
2316
11
Дама не сдаст багаж
25.07
2181
4
Удальцов на свободе
11.08
1687
8
Биты на дом
24.07
1583
4
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Котик дня
от
Ekaterina Markhuliya
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Дмитрий Бавырин
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Nadejda Petrova
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Sofya Ragozina
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Евгения Волункова
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Marat Guelman
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Natalia Gevorkyan
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Asya Nesterovskaya
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lareina
В блогах продолжают шутить над фото Жириновского в бассейне (
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)
17.08 21:37 |
gsl2k10
Посты дня
Впервые за последние годы чеченцы массово и открыто выступили против произвола местных силовиков
Elena Milashina
17.08 20:58 |
1203
После публикации открытого письма к Чайке, которое подписали 150 жителей Чечни, людей забрали и привезли к Магомеду Даудову (Лорду). Сейчас, в данный конкретный момент их бьют
Украинские заключенные умирают в адыгейской колонии
Yana Teplitskaya
17.08 18:20 |
791
Они украинцы, отказавшиеся принять российское гражданство и этапированные из Крыма в Адыгею. Сегодня одного из них перевели до конца срока на строгие условия содержания (тюрьма внутри колонии)
Золотой ребёнок бриллиантового папы
Navalny
17.08 18:17 |
959
У Николая необычная фамилия — Чоулз. Это фамилия его отчима-англичанина. Он вместе с мамой (первой женой Пескова) переехал жить в Великобританию в конце 90-х, где и оставался более десяти лет
Дорогой Герман Сергеевич!
znachit_net
17.08 15:14 |
654
Борьба с экстремизмом в интернете не мешает самому Клименко высказываться в интернете, что баттлы – не "лучшее использование сисек в кадре" и называть баттл-рэперш особями
Еще к разговору о "батлах"
www.facebook.com
16.08 07:22 |
1504
Евреи, как и русские не подписывались опять слушать про себя подобную хрень
Выбор редактора
Эксперимент показал: Каспаров в форме
leonid_volkov
15.08 18:04 |
1096
Вчера в Сент-Луисе на этапе Grand Chess Tour — «Большого шлема» быстрых шахмат — Гарри Каспаров взял и сел за доску как ни в чем не бывало
Моей маме пересчитали пенсию за детей
Alexey Mazurkevich
15.08 13:02 |
1294
У нее 3 сына. Суммарно мама получила + 30 рублей к пенсии. Уж не знаю какие там правила и условия, но за 3-х детей 30 рублей, хотя должно быть рублей 400
Дело сочинского еретика Виктора Ночевнова
Alexander Popkov
13.08 14:37 |
1538
Аргументы про догматы иконопочитания 787 года впервые всплыли в "лингвистической экспертизе", потом перекочевали в "религиоведческую экспертизу", показания священника и приговор
Фото дня
Кандидат в муниципальные депутаты москвичка Люся Штейн собирает средства на кампанию грудью
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Баннер в память о подлодке "Курск" на матче "Зенита" и "Ахмата"
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Иванка Трамп и Дарья Жукова (экс-Абрамович)
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В Вашингтоне прошёл пикет в поддержку депортируемого из России журналиста Али Феруза
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В Москве начали монтаж мемориала жертвам политических репрессий
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Видео дня
Сын Пескова: из английской тюрьмы в российскую элиту
Ходорковский - об олигархах, Ельцине и тюрьме / вДудь
Подводная рыбалка Владимира Путина - полная версия
День ВДВ 2017, дали журналисту НТВ по лицу
В Москве у администрации президента России прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которому грозит депортация в Узбекистан
Кортеж Путина, Финляндия, 27.07.2017
Чичваркин #1 - о Медведеве, контрабанде и дружбе с Сурковым / вДудь
Людмила Алексеева о встрече с Путиным
Водителя уборочной машины, что закрывала обзор на видео убийства Немцова, сыграл тот же фермер, что просил оставить санкции?
Видеоблогеры обратились к властям с требованиями исключить Соколовского из списка террористов и изменить статью 282
Цитаты дня
Этот режим начался со слов "Она утонула".
13.08 |
mich261213
Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает.
13.08 |
Maxmet Talzak
Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни.
8.08 |
Константин Эггерт
Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего
29.07 |
Maria Abakumova
Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно.
20.07 |
efa2007
Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели.
19.07 |
Методичка
Статьи дня
«Секта царебожников», отец Сергий (в миру Николай Романов) и Наталья Поклонская
Александр Солдатов
15.08 16:41 |
507
Почему они так влиятельны, хоть и раздражают РПЦ
Идеальный правитель — 2018
Сергей Шелин
11.08 23:36 |
1245
Околоначальственные интеллектуалы увязли в спорах, как эффектнее обставить продление власти Путина. Хотя сделать это легче легкого.
События
Митинг 12 июня
15.06 |
6717
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |
2665
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
Музыка
Без Евровидения
23.03 |
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |
13549
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |
4242
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
“BESTTODAY” 2010
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Репортажи дня
Тексты дня
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Цитаты дня
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Сюжеты
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