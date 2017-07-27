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Сюжеты
Седьмой сезон "Игры престолов"
8.08 число просмотров 2615 число записей 9
 
Новый Эммануэль
7.08 число просмотров 4678 число записей 9
 
Конфликт вокруг "Югры"
6.08 число просмотров 2620 число записей 11
 
Дело Дмитриева
6.08 число просмотров 1983 число записей 12
 
Банда ГТА
6.08 число просмотров 34399 число записей 14
 
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Свадьба в семье судьи Хахалевой
22.07 число просмотров 3401 число записей 11
 
Конфликт вокруг "Югры"
6.08 число просмотров 2620 число записей 11
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 2615 число записей 10
 
Алексеева и Путин
22.07 число просмотров 2291 число записей 11
 
Дама не сдаст багаж
25.07 число просмотров 2157 число записей 4
 
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Котик дня
все котики дня
  • "При Путине такого не произойдет никогда"
  • "При Путине такого не произойдет никогда" (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    13.08 15:17 | blogaleshru


Посты дня
Еще к разговору о "батлах"
www.facebook.com    16.08 07:22 |  число просмотров 458
Еще к разговору о "батлах" Евреи, как и русские не подписывались опять слушать про себя подобную хрень
 
Эксперимент показал: Каспаров в форме
blogleonid_volkov    15.08 18:04 |  число просмотров 591
Эксперимент показал: Каспаров в форме Вчера в Сент-Луисе на этапе Grand Chess Tour — «Большого шлема» быстрых шахмат — Гарри Каспаров взял и сел за доску как ни в чем не бывало
 
Моей маме пересчитали пенсию за детей
blogAlexey Mazurkevich    15.08 13:02 |  число просмотров 823
Моей маме пересчитали пенсию за детей У нее 3 сына. Суммарно мама получила + 30 рублей к пенсии. Уж не знаю какие там правила и условия, но за 3-х детей 30 рублей, хотя должно быть рублей 400
 
"Слава Украине!"
blogАлександр Забара    15.08 09:06 |  число просмотров 1152
"Слава Украине!" Что будет, если крикнуть "Слава Украине!" в корчме "Тарас Бульба" в Москве?
 
Дело сочинского еретика Виктора Ночевнова
blogAlexander Popkov    13.08 14:37 |  число просмотров 1283
Дело сочинского еретика Виктора Ночевнова Аргументы про догматы иконопочитания 787 года впервые всплыли в "лингвистической экспертизе", потом перекочевали в "религиоведческую экспертизу", показания священника и приговор
 
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Выбор редактора
У нее нет одежды, чтобы ходить в школу
blogRita Vestfall    12.08 02:14 |  число просмотров 1944
У нее нет одежды, чтобы ходить в школу Наджве 10 лет и она идет во 2-ой класс, сначала ее не брали в школу, потому что она не знала русский. Но она справилась и выучила новый язык, прекрасно закончила первый класс
 
О приговоре журналисту Саше Соколову
blogElizaveta Osetinskaya    10.08 18:49 |  число просмотров 1680
О приговоре журналисту Саше Соколову Мне жалко Сашу как молодого идеалиста и горько от всеобщей нашей беспомощности - со всеми этими письмами Путину, вопросами на прямой линии, Москальковой с Памфиловой, союзами журналистов и прочими декорациями общественной жизни
 
Кто подставил русских хакеров?
blogvitus    8.08 13:13 |  число просмотров 2442
Кто подставил русских хакеров? В эту ночь прямо на пятизвёздочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке появилась надпись "Follow the money" и "Крепись! братан"
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
" Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
13.08 |
blog Maxmet Talzak
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
" Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего "
29.07 |
blog Maria Abakumova
" Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно. "
20.07 |
blog efa2007
" Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
19.07 |
blog Методичка
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Статьи дня
«Секта царебожников», отец Сергий (в миру Николай Романов) и Наталья Поклонская
Александр Солдатов  15.08 16:41 |  число просмотров 198
«Секта царебожников», отец Сергий (в миру Николай Романов) и Наталья Поклонская Почему они так влиятельны, хоть и раздражают РПЦ
Идеальный правитель — 2018
Сергей Шелин  11.08 23:36 |  число просмотров 1034
Идеальный правитель — 2018 Околоначальственные интеллектуалы увязли в спорах, как эффектнее обставить продление власти Путина. Хотя сделать это легче легкого.
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6693
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 2615
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6331
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 13509
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 4215
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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