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Сюжеты
Седьмой сезон "Игры престолов"
8.08
2615
9
Новый Эммануэль
7.08
4678
9
Конфликт вокруг "Югры"
6.08
2620
11
Дело Дмитриева
6.08
1983
12
Банда ГТА
6.08
34399
14
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11
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6.08
2620
11
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08
2615
10
Алексеева и Путин
22.07
2291
11
Дама не сдаст багаж
25.07
2157
4
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Котик дня
от
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Marat Guelman
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Natalia Gevorkyan
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Asya Nesterovskaya
от
lareina
"При Путине такого не произойдет никогда" (
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)
13.08 15:17 |
aleshru
Посты дня
Еще к разговору о "батлах"
www.facebook.com
16.08 07:22 |
458
Евреи, как и русские не подписывались опять слушать про себя подобную хрень
Эксперимент показал: Каспаров в форме
leonid_volkov
15.08 18:04 |
591
Вчера в Сент-Луисе на этапе Grand Chess Tour — «Большого шлема» быстрых шахмат — Гарри Каспаров взял и сел за доску как ни в чем не бывало
Моей маме пересчитали пенсию за детей
Alexey Mazurkevich
15.08 13:02 |
823
У нее 3 сына. Суммарно мама получила + 30 рублей к пенсии. Уж не знаю какие там правила и условия, но за 3-х детей 30 рублей, хотя должно быть рублей 400
"Слава Украине!"
Александр Забара
15.08 09:06 |
1152
Что будет, если крикнуть "Слава Украине!" в корчме "Тарас Бульба" в Москве?
Дело сочинского еретика Виктора Ночевнова
Alexander Popkov
13.08 14:37 |
1283
Аргументы про догматы иконопочитания 787 года впервые всплыли в "лингвистической экспертизе", потом перекочевали в "религиоведческую экспертизу", показания священника и приговор
Выбор редактора
У нее нет одежды, чтобы ходить в школу
Rita Vestfall
12.08 02:14 |
1944
Наджве 10 лет и она идет во 2-ой класс, сначала ее не брали в школу, потому что она не знала русский. Но она справилась и выучила новый язык, прекрасно закончила первый класс
О приговоре журналисту Саше Соколову
Elizaveta Osetinskaya
10.08 18:49 |
1680
Мне жалко Сашу как молодого идеалиста и горько от всеобщей нашей беспомощности - со всеми этими письмами Путину, вопросами на прямой линии, Москальковой с Памфиловой, союзами журналистов и прочими декорациями общественной жизни
Кто подставил русских хакеров?
vitus
8.08 13:13 |
2442
В эту ночь прямо на пятизвёздочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке появилась надпись "Follow the money" и "Крепись! братан"
Фото дня
Баннер в память о подлодке "Курск" на матче "Зенита" и "Ахмата"
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Иванка Трамп и Дарья Жукова (экс-Абрамович)
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В Вашингтоне прошёл пикет в поддержку депортируемого из России журналиста Али Феруза
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В Москве начали монтаж мемориала жертвам политических репрессий
(
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Елизавета Пескова решает проблемы ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь"
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Видео дня
Ходорковский - об олигархах, Ельцине и тюрьме / вДудь
Подводная рыбалка Владимира Путина - полная версия
День ВДВ 2017, дали журналисту НТВ по лицу
В Москве у администрации президента России прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которому грозит депортация в Узбекистан
Кортеж Путина, Финляндия, 27.07.2017
Чичваркин #1 - о Медведеве, контрабанде и дружбе с Сурковым / вДудь
Людмила Алексеева о встрече с Путиным
Водителя уборочной машины, что закрывала обзор на видео убийства Немцова, сыграл тот же фермер, что просил оставить санкции?
Видеоблогеры обратились к властям с требованиями исключить Соколовского из списка террористов и изменить статью 282
На митинге КПРФ кричат "Россия без Путина!"
Цитаты дня
Этот режим начался со слов "Она утонула".
13.08 |
mich261213
Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает.
13.08 |
Maxmet Talzak
Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни.
8.08 |
Константин Эггерт
Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего
29.07 |
Maria Abakumova
Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно.
20.07 |
efa2007
Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели.
19.07 |
Методичка
Статьи дня
«Секта царебожников», отец Сергий (в миру Николай Романов) и Наталья Поклонская
Александр Солдатов
15.08 16:41 |
198
Почему они так влиятельны, хоть и раздражают РПЦ
Идеальный правитель — 2018
Сергей Шелин
11.08 23:36 |
1034
Околоначальственные интеллектуалы увязли в спорах, как эффектнее обставить продление власти Путина. Хотя сделать это легче легкого.
События
Митинг 12 июня
15.06 |
6693
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |
2615
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
Музыка
Без Евровидения
23.03 |
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |
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Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |
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В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
“BESTTODAY” 2010
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Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
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Видео дня
Сюжеты
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