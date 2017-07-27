Сюжеты
Афиша
Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Видео дня
Фото дня
Сюжеты
Банда ГТА
6.08
34193
14
(Х)Реновация
2.08
11330
50
Блогеры против: Сбербанк
31.07
36916
98
Блогеры против: Победа
31.07
4550
10
Ройзман не кандидат
28.07
5893
26
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Дебаты Навальный - Стрелков
21.07
3483
25
Свадьба в семье судьи Хахалевой
22.07
3121
11
Конфликт вокруг "Югры"
6.08
2226
11
Алексеева и Путин
22.07
2047
11
Дама не сдаст багаж
25.07
1923
4
Прислать свою ссылку
Котик дня
от
Nadejda Petrova
от
Sofya Ragozina
от
Nadejda Petrova
от
Евгения Волункова
от
Marat Guelman
от
Natalia Gevorkyan
от
Asya Nesterovskaya
от
lareina
от
Natalia Gevorkyan
от
yebenya
Гражданин, пролетимте (
Источник
)
9.08 18:32 |
Alexey Navalny
Посты дня
О приговоре журналисту Саше Соколову
Elizaveta Osetinskaya
10.08 18:49 |
383
Мне жалко Сашу как молодого идеалиста и горько от всеобщей нашей беспомощности - со всеми этими письмами Путину, вопросами на прямой линии, Москальковой с Памфиловой, союзами журналистов и прочими декорациями общественной жизни
Кто подставил русских хакеров?
vitus
8.08 13:13 |
1556
В эту ночь прямо на пятизвёздочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке появилась надпись "Follow the money" и "Крепись! братан"
Сергей Удальцов вышел
Анастасия Удальцова
8.08 12:59 |
846
Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" на Болотной площади в 2012 году
Мой первый вопрос — что она сделала плохого?
echo.msk.ru
6.08 18:38 |
2291
Мать Елизаветы Песковой спрашивает, в чем её вина и кто судьи?
Путин и импортозамещение
avtoxton
6.08 12:05 |
2375
Плывёт такой наш альфасамец и гарант конституции в гидрокостюме OMER (производитель страна НАТО - Италия) и думы о импортозамещении думает
Выбор редактора
Добавлю конспирологии про Хахалеву
Павел Чиков
4.08 14:39 |
2315
5 июня Приволжский районный суд Казани выносит решение об освобождении по болезни 65-летнего тяжело больного «вора в законе» Резо Бухникашвили "Пецо". Осужден на 22 года, отбыл 3,5, на счету 302 дисциплинарных взыскания, признан ЗНУПОН
Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии
Pavel Chikov
4.08 13:11 |
1517
Пожалуй, больший чем защита геев. Градация интересна. Отрыто катить бочку на евреев считается дурным тоном, прослывешь антисемитом
Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха
Kristina Potupchik
2.08 14:16 |
1616
Ну что, два с четвертью миллиарда рублей наконец распределены между 970 проектами-победителями президентских грантов — а я, наконец, дочитала до конца их список и описание заявок
Фото дня
Иванка Трамп и Дарья Жукова (экс-Абрамович)
(
Источник
)
В Вашингтоне прошёл пикет в поддержку депортируемого из России журналиста Али Феруза
(
Источник
)
В Москве начали монтаж мемориала жертвам политических репрессий
(
Источник
)
Елизавета Пескова решает проблемы ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь"
(
Источник
)
В Оренбурге "Единая Россия" нанесла удар по штабу Алексея Навального ночью
(
Источник
)
Видео дня
Ходорковский - об олигархах, Ельцине и тюрьме / вДудь
Подводная рыбалка Владимира Путина - полная версия
День ВДВ 2017, дали журналисту НТВ по лицу
В Москве у администрации президента России прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которому грозит депортация в Узбекистан
Кортеж Путина, Финляндия, 27.07.2017
Чичваркин #1 - о Медведеве, контрабанде и дружбе с Сурковым / вДудь
Людмила Алексеева о встрече с Путиным
Водителя уборочной машины, что закрывала обзор на видео убийства Немцова, сыграл тот же фермер, что просил оставить санкции?
Видеоблогеры обратились к властям с требованиями исключить Соколовского из списка террористов и изменить статью 282
На митинге КПРФ кричат "Россия без Путина!"
Цитаты дня
Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни.
8.08 |
Константин Эггерт
Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего
29.07 |
Maria Abakumova
Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно.
20.07 |
efa2007
Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели.
19.07 |
Методичка
Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе.
7.07 |
Gleb Pavlovsky
Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального.
7.07 |
Bobchensk
Статьи дня
Венесуэльское бессилие Кремля
Константин Эггерт
8.08 14:23 |
605
Кремль нервно наблюдает за ситуацией в Каракасе. Призрак "латиноамериканского майдана" нервирует российское руководство. То есть его пугает любое народное движение против авторитаризма в любой стране мира. Однако Венесуэла - случай особый.
Кабинет имени Путина: что президент может сделать с правительством
Константин Гаазе
5.08 13:15 |
615
Судьба правительства — традиционный сюжет предвыборного года. Один из возможных вариантов — перевод кабинета в непосредственное подчинение Кремлю
События
Митинг 12 июня
15.06 |
6230
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
8.08 |
1803
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
Музыка
Без Евровидения
23.03 |
5914
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |
13035
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |
3764
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
“BESTTODAY” 2010
О сайте
Контакты
ЖЖ редакции
Реклама
RSS
Наш информер
Статьи
Посты дня
Репортажи дня
Тексты дня
Статьи дня
Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
Афиша