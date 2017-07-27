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Сюжеты
Дело Дмитриева
6.08
1385
12
Седьмой сезон "Игры престолов"
4.08
1365
8
Блогеры против: Сбербанк
31.07
36840
98
Блогеры против: Победа
31.07
4506
10
Ройзман не кандидат
28.07
5804
26
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Свадьба в семье судьи Хахалевой
22.07
3055
11
Казни в Чечне
10.07
2640
5
Алексеева и Путин
22.07
2009
11
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Котик дня
от
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yebenya
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Khalimat Khalia Tekeeva
Банки "Открытие" и "Рокетбанк" объяснили проблемы с обслуживанием карт повреждением кабеля московскими рабочими (
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)
6.08 11:20 |
t.me
Посты дня
Мой первый вопрос — что она сделала плохого?
echo.msk.ru
6.08 18:38 |
275
Мать Елизаветы Песковой спрашивает, в чем её вина и кто судьи?
Путин и импортозамещение
avtoxton
6.08 12:05 |
708
Плывёт такой наш альфасамец и гарант конституции в гидрокостюме OMER (производитель страна НАТО - Италия) и думы о импортозамещении думает
Наконец-то нашлась наша блокадница Галина Павловна
сергей канев
6.08 11:56 |
397
Два месяца назад она сломала шейку бедра и не смогла выходить на "работу". После больницы любимые внучки определили пенсионерку в дом престарелых
Бесформенный майор
Алексей Молоторенко
6.08 11:49 |
426
Майор полиции костромского УВД. Вёл себя полностью неадекватно, одному человеку разбил бровь, немотивированно раздражался, пытался выхватить у меня камеру, угрожал
Про историю банды ГТА
Венедиктов
5.08 11:46 |
1163
Обратим внимание, что подсудимые "раскачали лифт, вызвав тем его остановку" между этажами, разоружили в лифте обоих конвойных, но сами выбраться не могли
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Добавлю конспирологии про Хахалеву
Павел Чиков
4.08 14:39 |
1494
5 июня Приволжский районный суд Казани выносит решение об освобождении по болезни 65-летнего тяжело больного «вора в законе» Резо Бухникашвили "Пецо". Осужден на 22 года, отбыл 3,5, на счету 302 дисциплинарных взыскания, признан ЗНУПОН
Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии
Pavel Chikov
4.08 13:11 |
1000
Пожалуй, больший чем защита геев. Градация интересна. Отрыто катить бочку на евреев считается дурным тоном, прослывешь антисемитом
Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха
Kristina Potupchik
2.08 14:16 |
1289
Ну что, два с четвертью миллиарда рублей наконец распределены между 970 проектами-победителями президентских грантов — а я, наконец, дочитала до конца их список и описание заявок
Фото дня
В Москве начали монтаж мемориала жертвам политических репрессий
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Елизавета Пескова решает проблемы ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь"
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В Оренбурге "Единая Россия" нанесла удар по штабу Алексея Навального ночью
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В Москве по инициативе Мединского поставили памятник Ивану Грозному
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Сделаем Бийск вновь великим!
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Видео дня
Подводная рыбалка Владимира Путина - полная версия
День ВДВ 2017, дали журналисту НТВ по лицу
В Москве у администрации президента России прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которому грозит депортация в Узбекистан
Кортеж Путина, Финляндия, 27.07.2017
Чичваркин #1 - о Медведеве, контрабанде и дружбе с Сурковым / вДудь
Людмила Алексеева о встрече с Путиным
Водителя уборочной машины, что закрывала обзор на видео убийства Немцова, сыграл тот же фермер, что просил оставить санкции?
Видеоблогеры обратились к властям с требованиями исключить Соколовского из списка террористов и изменить статью 282
На митинге КПРФ кричат "Россия без Путина!"
Заявление А.Илларионова в связи с приговором по делу об убийстве Б.Немцова
Цитаты дня
Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего
29.07 |
Maria Abakumova
Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно.
20.07 |
efa2007
Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели.
19.07 |
Методичка
Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе.
7.07 |
Gleb Pavlovsky
Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального.
7.07 |
Bobchensk
Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло
7.07 |
Pavel_XII
Статьи дня
Кабинет имени Путина: что президент может сделать с правительством
Константин Гаазе
5.08 13:15 |
191
Судьба правительства — традиционный сюжет предвыборного года. Один из возможных вариантов — перевод кабинета в непосредственное подчинение Кремлю
Навязанная любовь
Екатерина Шульман
30.07 14:21 |
879
Рассматривая те акции, мероприятия, публичные проявления, которые можно назвать признаками ползучей ресталинизации, реабилитации Сталина, его появления в публичном пространстве с публичным одобрением, мы увидим, что каждый такой случай очевидным образом будет прямой или опосредованной государственной, а не частной инициативой
События
Митинг 12 июня
15.06 |
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12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
4.08 |
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В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
Музыка
Без Евровидения
23.03 |
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |
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Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |
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В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
“BESTTODAY” 2010
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Тексты дня
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Цитаты дня
Фото дня
Видео дня
Сюжеты
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