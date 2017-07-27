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Сюжеты
Дело Дмитриева
6.08 число просмотров 1385 число записей 12
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
4.08 число просмотров 1365 число записей 8
 
Блогеры против: Сбербанк
31.07 число просмотров 36840 число записей 98
 
Блогеры против: Победа
31.07 число просмотров 4506 число записей 10
 
Ройзман не кандидат
28.07 число просмотров 5804 число записей 26
 
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Умер Антон Носик
10.07 число просмотров 4414 число записей 27
 
Дебаты Навальный - Стрелков
21.07 число просмотров 3435 число записей 25
 
Свадьба в семье судьи Хахалевой
22.07 число просмотров 3055 число записей 11
 
Казни в Чечне
10.07 число просмотров 2640 число записей 5
 
Алексеева и Путин
22.07 число просмотров 2009 число записей 11
 
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  • Банки "Открытие" и "Рокетбанк" объяснили проблемы с обслуживанием карт повреждением кабеля московскими рабочими
  • Банки "Открытие" и "Рокетбанк" объяснили проблемы с обслуживанием карт повреждением кабеля московскими рабочими (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    6.08 11:20 | t.me


Посты дня
Мой первый вопрос — что она сделала плохого?
echo.msk.ru    6.08 18:38 |  число просмотров 275
Мой первый вопрос — что она сделала плохого? Мать Елизаветы Песковой спрашивает, в чем её вина и кто судьи?
 
Путин и импортозамещение
blogavtoxton    6.08 12:05 |  число просмотров 708
Путин и импортозамещение Плывёт такой наш альфасамец и гарант конституции в гидрокостюме OMER (производитель страна НАТО - Италия) и думы о импортозамещении думает
 
Наконец-то нашлась наша блокадница Галина Павловна
blogсергей канев    6.08 11:56 |  число просмотров 397
Наконец-то нашлась наша блокадница Галина Павловна Два месяца назад она сломала шейку бедра и не смогла выходить на "работу". После больницы любимые внучки определили пенсионерку в дом престарелых
 
Бесформенный майор
blogАлексей Молоторенко    6.08 11:49 |  число просмотров 426
Бесформенный майор Майор полиции костромского УВД. Вёл себя полностью неадекватно, одному человеку разбил бровь, немотивированно раздражался, пытался выхватить у меня камеру, угрожал
 
Про историю банды ГТА
blogВенедиктов    5.08 11:46 |  число просмотров 1163
Про историю банды ГТА Обратим внимание, что подсудимые "раскачали лифт, вызвав тем его остановку" между этажами, разоружили в лифте обоих конвойных, но сами выбраться не могли
 
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Выбор редактора
Добавлю конспирологии про Хахалеву
blogПавел Чиков    4.08 14:39 |  число просмотров 1494
Добавлю конспирологии про Хахалеву 5 июня Приволжский районный суд Казани выносит решение об освобождении по болезни 65-летнего тяжело больного «вора в законе» Резо Бухникашвили "Пецо". Осужден на 22 года, отбыл 3,5, на счету 302 дисциплинарных взыскания, признан ЗНУПОН
 
Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии
blogPavel Chikov    4.08 13:11 |  число просмотров 1000
Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии Пожалуй, больший чем защита геев. Градация интересна. Отрыто катить бочку на евреев считается дурным тоном, прослывешь антисемитом
 
Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха
blogKristina Potupchik    2.08 14:16 |  число просмотров 1289
Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха Ну что, два с четвертью миллиарда рублей наконец распределены между 970 проектами-победителями президентских грантов — а я, наконец, дочитала до конца их список и описание заявок
 
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Цитаты дня
" Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего "
29.07 |
blog Maria Abakumova
" Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно. "
20.07 |
blog efa2007
" Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
19.07 |
blog Методичка
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
" Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло "
7.07 |
blog Pavel_XII
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Статьи дня
Кабинет имени Путина: что президент может сделать с правительством
Константин Гаазе  5.08 13:15 |  число просмотров 191
Кабинет имени Путина: что президент может сделать с правительством Судьба правительства — традиционный сюжет предвыборного года. Один из возможных вариантов — перевод кабинета в непосредственное подчинение Кремлю
Навязанная любовь
Екатерина Шульман  30.07 14:21 |  число просмотров 879
Навязанная любовь Рассматривая те акции, мероприятия, публичные проявления, которые можно назвать признаками ползучей ресталинизации, реабилитации Сталина, его появления в публичном пространстве с публичным одобрением, мы увидим, что каждый такой случай очевидным образом будет прямой или опосредованной государственной, а не частной инициативой
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6178
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
4.08 |  число просмотров 1365
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5882
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 12885
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 3703
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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