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|Павел Чиков 4.08 14:39 | 239
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|5 июня Приволжский районный суд Казани выносит решение об освобождении по болезни 65-летнего тяжело больного «вора в законе» Резо Бухникашвили "Пецо". Осужден на 22 года, отбыл 3,5, на счету 302 дисциплинарных взыскания, признан ЗНУПОН
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|Pavel Chikov 4.08 13:11 | 231
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|Пожалуй, больший чем защита геев. Градация интересна. Отрыто катить бочку на евреев считается дурным тоном, прослывешь антисемитом
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|Khalimat Khalia Tekeeva 4.08 13:07 | 220
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|Ради того, чтобы я одну секунду воспользовалась бумагой и выкинула ее, кто-то вырубил нормальный здоровый лес
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|Egor Mostovshikov 4.08 12:38 | 242
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|Менять дальше Сноб мне не предстоит; нового главного редактора, как я понимаю, не будет (я не очень понимаю как это, но всякое бывает)
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|Kristina Potupchik 2.08 14:16 | 1047
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|Ну что, два с четвертью миллиарда рублей наконец распределены между 970 проектами-победителями президентских грантов — а я, наконец, дочитала до конца их список и описание заявок
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|Екатерина Шульман 30.07 14:21 | 690
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Рассматривая те акции, мероприятия, публичные проявления, которые можно назвать признаками ползучей ресталинизации, реабилитации Сталина, его появления в публичном пространстве с публичным одобрением, мы увидим, что каждый такой случай очевидным образом будет прямой или опосредованной государственной, а не частной инициативой
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| Илья Рождественский 24.07 16:03 | 1259
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Вечером 4 апреля Аброр Азимов, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, вышел из метро на юго-западной окраине Москвы и сел в машину, найденную с помощью сервиса BlaBlaCar. Азимов планировал уехать на Украину, а оттуда в Турцию или в Сирию, но примерно через час, около 23:00, автомобиль остановили на трассе сотрудники полиции и сказали ехать в отделение Наро-Фоминска – этот город был совсем рядом