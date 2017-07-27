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Сюжеты
Седьмой сезон "Игры престолов"
4.08 число просмотров 1331 число записей 8
 
Блогеры против: Сбербанк
31.07 число просмотров 36797 число записей 98
 
Блогеры против: Победа
31.07 число просмотров 4477 число записей 10
 
Ройзман не кандидат
28.07 число просмотров 5689 число записей 26
 
Биты на дом
24.07 число просмотров 1494 число записей 4
 
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Умер Антон Носик
10.07 число просмотров 4391 число записей 27
 
Дебаты Навальный - Стрелков
21.07 число просмотров 3410 число записей 25
 
Свадьба в семье судьи Хахалевой
22.07 число просмотров 3014 число записей 11
 
Казни в Чечне
10.07 число просмотров 2615 число записей 5
 
Погром штабов
8.07 число просмотров 2299 число записей 13
 
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Посты дня
Добавлю конспирологии про Хахалеву
blogПавел Чиков    4.08 14:39 |  число просмотров 239
Добавлю конспирологии про Хахалеву 5 июня Приволжский районный суд Казани выносит решение об освобождении по болезни 65-летнего тяжело больного «вора в законе» Резо Бухникашвили "Пецо". Осужден на 22 года, отбыл 3,5, на счету 302 дисциплинарных взыскания, признан ЗНУПОН
 
Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии
blogPavel Chikov    4.08 13:11 |  число просмотров 231
Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии Пожалуй, больший чем защита геев. Градация интересна. Отрыто катить бочку на евреев считается дурным тоном, прослывешь антисемитом
 
Мы выпустили "Справочник засранца"
blogKhalimat Khalia Tekeeva    4.08 13:07 |  число просмотров 220
Мы выпустили "Справочник засранца" Ради того, чтобы я одну секунду воспользовалась бумагой и выкинула ее, кто-то вырубил нормальный здоровый лес
 
Я больше не главный редактор издания Сноб.ру
blogEgor Mostovshikov    4.08 12:38 |  число просмотров 242
Я больше не главный редактор издания Сноб.ру Менять дальше Сноб мне не предстоит; нового главного редактора, как я понимаю, не будет (я не очень понимаю как это, но всякое бывает)
 
Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха
blogKristina Potupchik    2.08 14:16 |  число просмотров 1047
Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха Ну что, два с четвертью миллиарда рублей наконец распределены между 970 проектами-победителями президентских грантов — а я, наконец, дочитала до конца их список и описание заявок
 
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Выбор редактора
Каждый двенадцатый житель города - под реновацией
blogЕвгений Левкович    2.08 08:58 |  число просмотров 939
Каждый двенадцатый житель города - под реновацией Больше миллиона жителей Москвы попадают под программу реновации, которая с сегодняшнего дня запущена официально за подписью Собянина
 
Эта женщина из Воронежа воплощает для меня все оскорбления и унижения на национальной почве
blogAlexandra Garmazhapova    1.08 17:59 |  число просмотров 1645
Эта женщина из Воронежа воплощает для меня все оскорбления и унижения на национальной почве Я помню, как олигарх Владимир Киселев отказался отвечать на мои вопросы на пресс-конференции, потому что "не знаю, как у вас, а у нас, русских людей..."
 
Минприроды втихаря назначило директором Сочинского нацпарка племянницу Дмитрия Рогозина
blogАлександр Черных    1.08 17:48 |  число просмотров 963
Минприроды втихаря назначило директором Сочинского нацпарка племянницу Дмитрия Рогозина Чтобы ее пристроить, министр Сергей Донской без объяснения причин уволил прошлого директора - лесника по образованию, который всю жизнь проработал в лесу
 
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Цитаты дня
" Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего "
29.07 |
blog Maria Abakumova
" Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно. "
20.07 |
blog efa2007
" Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
19.07 |
blog Методичка
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
" Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло "
7.07 |
blog Pavel_XII
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Статьи дня
Навязанная любовь
Екатерина Шульман  30.07 14:21 |  число просмотров 690
Навязанная любовь Рассматривая те акции, мероприятия, публичные проявления, которые можно назвать признаками ползучей ресталинизации, реабилитации Сталина, его появления в публичном пространстве с публичным одобрением, мы увидим, что каждый такой случай очевидным образом будет прямой или опосредованной государственной, а не частной инициативой
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ
Илья Рождественский  24.07 16:03 |  число просмотров 1259
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ Вечером 4 апреля Аброр Азимов, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, вышел из метро на юго-западной окраине Москвы и сел в машину, найденную с помощью сервиса BlaBlaCar. Азимов планировал уехать на Украину, а оттуда в Турцию или в Сирию, но примерно через час, около 23:00, автомобиль остановили на трассе сотрудники полиции и сказали ехать в отделение Наро-Фоминска – этот город был совсем рядом
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6150
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
4.08 |  число просмотров 1331
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5864
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 12716
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 3671
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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