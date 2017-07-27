|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|Navalny 1.08 18:10 | 424
|
|Надежды на то, что избрание Трампа как-либо изменит политику США в отношении России, окончательно растворились
|
|
|Alexandra Garmazhapova 1.08 17:59 | 417
|
|Я помню, как олигарх Владимир Киселев отказался отвечать на мои вопросы на пресс-конференции, потому что "не знаю, как у вас, а у нас, русских людей..."
|
|
|Александр Черных 1.08 17:48 | 268
|
|Чтобы ее пристроить, министр Сергей Донской без объяснения причин уволил прошлого директора - лесника по образованию, который всю жизнь проработал в лесу
|
|
|Сергей Смирнов 1.08 17:01 | 245
|
|То ли кто-то из подсудимых выхватил оружие у пристава, то ли кто-то пришел в суд со своим оружием и начал стрелять. Сообщают, что погибли четверо подсудимых
|
|
|Павел Чиков 31.07 21:40 | 1068
|
|Наезд на Хахалеву - это, очевидно, атака на предcедателя кубанского суда Чернова. И это следующая серия столкновения между ФСБ и местными властями после ухода Ткачева
|
|
|Екатерина Шульман 30.07 14:21 | 393
|
|
Рассматривая те акции, мероприятия, публичные проявления, которые можно назвать признаками ползучей ресталинизации, реабилитации Сталина, его появления в публичном пространстве с публичным одобрением, мы увидим, что каждый такой случай очевидным образом будет прямой или опосредованной государственной, а не частной инициативой
|
| Илья Рождественский 24.07 16:03 | 986
|
|
Вечером 4 апреля Аброр Азимов, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, вышел из метро на юго-западной окраине Москвы и сел в машину, найденную с помощью сервиса BlaBlaCar. Азимов планировал уехать на Украину, а оттуда в Турцию или в Сирию, но примерно через час, около 23:00, автомобиль остановили на трассе сотрудники полиции и сказали ехать в отделение Наро-Фоминска – этот город был совсем рядом