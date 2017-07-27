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Сюжеты
Блогеры против: Сбербанк
31.07 число просмотров 36732 число записей 98
 
Блогеры против: Победа
31.07 число просмотров 4425 число записей 10
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
30.07 число просмотров 1275 число записей 7
 
Ройзман не кандидат
28.07 число просмотров 5463 число записей 26
 
Биты на дом
24.07 число просмотров 1455 число записей 4
 
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Умер Антон Носик
10.07 число просмотров 4345 число записей 27
 
Дебаты Навальный - Стрелков
21.07 число просмотров 3374 число записей 25
 
Свадьба в семье судьи Хахалевой
22.07 число просмотров 2820 число записей 11
 
Казни в Чечне
10.07 число просмотров 2579 число записей 5
 
Погром штабов
8.07 число просмотров 2264 число записей 13
 
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Посты дня
Ликбез ФБК по санкциям-2017. "Новой надежды" больше нет
blogNavalny    1.08 18:10 |  число просмотров 424
Ликбез ФБК по санкциям-2017. "Новой надежды" больше нет Надежды на то, что избрание Трампа как-либо изменит политику США в отношении России, окончательно растворились
 
Эта женщина из Воронежа воплощает для меня все оскорбления и унижения на национальной почве
blogAlexandra Garmazhapova    1.08 17:59 |  число просмотров 417
Эта женщина из Воронежа воплощает для меня все оскорбления и унижения на национальной почве Я помню, как олигарх Владимир Киселев отказался отвечать на мои вопросы на пресс-конференции, потому что "не знаю, как у вас, а у нас, русских людей..."
 
Минприроды втихаря назначило директором Сочинского нацпарка племянницу Дмитрия Рогозина
blogАлександр Черных    1.08 17:48 |  число просмотров 268
Минприроды втихаря назначило директором Сочинского нацпарка племянницу Дмитрия Рогозина Чтобы ее пристроить, министр Сергей Донской без объяснения причин уволил прошлого директора - лесника по образованию, который всю жизнь проработал в лесу
 
В Мособлсуде произошла стрельба с участием фигурантов дела "банды ГТА"
blogСергей Смирнов    1.08 17:01 |  число просмотров 245
В Мособлсуде произошла стрельба с участием фигурантов дела "банды ГТА" То ли кто-то из подсудимых выхватил оружие у пристава, то ли кто-то пришел в суд со своим оружием и начал стрелять. Сообщают, что погибли четверо подсудимых
 
О наезде на Хахалеву
blogПавел Чиков    31.07 21:40 |  число просмотров 1068
О наезде на Хахалеву Наезд на Хахалеву - это, очевидно, атака на предcедателя кубанского суда Чернова. И это следующая серия столкновения между ФСБ и местными властями после ухода Ткачева
 
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Выбор редактора
Будем добиваться информации о судьбе Валленберга
blogIvan Pavlov    27.07 02:42 |  число просмотров 1308
Будем добиваться информации о судьбе Валленберга Сегодня Команда 29 от имени Мари Дюпюи, племянницы Рауля Валленберга, направила иск в Мещанский районный суд Москвы
 
Адвокат Динзе обнаружил секретную тюрьму ФСБ в Подмосковье
blogПавел Чиков    24.07 15:37 |  число просмотров 1890
Адвокат Динзе обнаружил секретную тюрьму ФСБ в Подмосковье Там минимум 6 лет держат первые дни и пытают фигурантов громких дел, преимущественно среднеазиатов и кавказцев
 
Морозовская детская городская клиническая больница г. Москвы
blogAndrey Ragozin    24.07 00:55 |  число просмотров 2864
Морозовская детская городская клиническая больница г. Москвы Они, конечно, были готовы ко многому...но просто в ужасе: условия 19, а не 21 века...посмотрите: это ведущая детская больница Москвы!
 
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Цитаты дня
" Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего "
29.07 |
blog Maria Abakumova
" Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно. "
20.07 |
blog efa2007
" Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
19.07 |
blog Методичка
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
" Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло "
7.07 |
blog Pavel_XII
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Статьи дня
Навязанная любовь
Екатерина Шульман  30.07 14:21 |  число просмотров 393
Навязанная любовь Рассматривая те акции, мероприятия, публичные проявления, которые можно назвать признаками ползучей ресталинизации, реабилитации Сталина, его появления в публичном пространстве с публичным одобрением, мы увидим, что каждый такой случай очевидным образом будет прямой или опосредованной государственной, а не частной инициативой
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ
Илья Рождественский  24.07 16:03 |  число просмотров 986
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ Вечером 4 апреля Аброр Азимов, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, вышел из метро на юго-западной окраине Москвы и сел в машину, найденную с помощью сервиса BlaBlaCar. Азимов планировал уехать на Украину, а оттуда в Турцию или в Сирию, но примерно через час, около 23:00, автомобиль остановили на трассе сотрудники полиции и сказали ехать в отделение Наро-Фоминска – этот город был совсем рядом
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6118
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
30.07 |  число просмотров 1275
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5836
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 12345
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 3619
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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