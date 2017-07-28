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|www.facebook.com 28.07 23:02 | 601
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|У меня есть слабенькое, но оправдание - я уперся. И пошел в тюрьму. А те, кто остались, что Вы сделали за эти 10 лет?
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|Гапур Гайсулаев 28.07 19:27 | 694
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|Одна из которых не достигла и совершеннолетия. "Блюстителей закона" даже не смутили маленькие дети, которые на протяжении всего времени выяснения отношений плакали
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|znachit_net 28.07 12:58 | 682
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|Культура – это главный лохотрон нашего времени. Так что идите в творцы и просите невозвратных денег у Ходорковского, Вексельберга или у Минкульта. Если получаться будет плохо, даже лучше. Скажете потом, что все вокруг идиоты
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|RKadyrov_95 27.07 17:24 | 1052
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|И служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса
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|Ivan Pavlov 27.07 02:42 | 936
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|Сегодня Команда 29 от имени Мари Дюпюи, племянницы Рауля Валленберга, направила иск в Мещанский районный суд Москвы
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| Илья Рождественский 24.07 16:03 | 687
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Вечером 4 апреля Аброр Азимов, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, вышел из метро на юго-западной окраине Москвы и сел в машину, найденную с помощью сервиса BlaBlaCar. Азимов планировал уехать на Украину, а оттуда в Турцию или в Сирию, но примерно через час, около 23:00, автомобиль остановили на трассе сотрудники полиции и сказали ехать в отделение Наро-Фоминска – этот город был совсем рядом
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|Андрей Бильжо 19.07 16:05 | 1200
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Мне кажется, что московское общество должно категорически потребовать от правительства Москвы финансового отчета, четкой программы, когда и что происходит и чем оно закончится.