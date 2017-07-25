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Сюжеты
Ройзман не кандидат
28.07 число просмотров 5245 число записей 26
 
Биты на дом
24.07 число просмотров 1333 число записей 4
 
Проект "Малороссия"
19.07 число просмотров 1149 число записей 7
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
19.07 число просмотров 1212 число записей 5
 
Волонтер Туровский
14.07 число просмотров 1652 число записей 12
 
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Умер Антон Носик
10.07 число просмотров 4293 число записей 27
 
Дебаты Навальный - Стрелков
21.07 число просмотров 3204 число записей 25
 
Свадьба в семье судьи Хахалевой
22.07 число просмотров 2596 число записей 11
 
Казни в Чечне
10.07 число просмотров 2541 число записей 5
 
Погром штабов
8.07 число просмотров 2237 число записей 13
 
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Посты дня
Я вышел и не уселся на диване, хотя и диван есть и семья не в восторге
www.facebook.com    28.07 23:02 |  число просмотров 601
Я вышел и не уселся на диване, хотя и диван есть и семья не в восторге У меня есть слабенькое, но оправдание - я уперся. И пошел в тюрьму. А те, кто остались, что Вы сделали за эти 10 лет?
 
Пытались увести наших девушек в полицейский отдел
blogГапур Гайсулаев    28.07 19:27 |  число просмотров 694
Пытались увести наших девушек в полицейский отдел Одна из которых не достигла и совершеннолетия. "Блюстителей закона" даже не смутили маленькие дети, которые на протяжении всего времени выяснения отношений плакали
 
Голддигеры в "Культтриггере"
blogznachit_net    28.07 12:58 |  число просмотров 682
Голддигеры в "Культтриггере" Культура – это главный лохотрон нашего времени. Так что идите в творцы и просите невозвратных денег у Ходорковского, Вексельберга или у Минкульта. Если получаться будет плохо, даже лучше. Скажете потом, что все вокруг идиоты
 
Я сам готов сложить с себя полномочия
blogRKadyrov_95    27.07 17:24 |  число просмотров 1052
Я сам готов сложить с себя полномочия И служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса
 
Будем добиваться информации о судьбе Валленберга
blogIvan Pavlov    27.07 02:42 |  число просмотров 936
Будем добиваться информации о судьбе Валленберга Сегодня Команда 29 от имени Мари Дюпюи, племянницы Рауля Валленберга, направила иск в Мещанский районный суд Москвы
 
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Выбор редактора
О преимуществах хоумскулинга
blogОльга Юрковская    22.07 22:58 |  число просмотров 1991
О преимуществах хоумскулинга Моя 14-летняя дочь сама полностью оформила свою поездку в США на языковые курсы. Без агентств
 
Подала в суд на "Российскую газету"
blogЮлия Галямина    22.07 22:28 |  число просмотров 1367
Подала в суд на "Российскую газету" Требую признать, что информация в статье "Около 35 тысяч москвичей вышли на митинги в поддержку программы реновации" – недостоверная
 
Блядина-война
blogVictoria Ivleva-Yorke    22.07 00:24 |  число просмотров 2672
Блядина-война Вот блядина-война добралась и до меня лично. Надя не подходит к телефону, не может говорить, жить не может она больше, дышать не может. Все потеряло смысл.
 
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Цитаты дня
" Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего "
29.07 |
blog Maria Abakumova
" Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно. "
20.07 |
blog efa2007
" Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
19.07 |
blog Методичка
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
" Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло "
7.07 |
blog Pavel_XII
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Статьи дня
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ
Илья Рождественский  24.07 16:03 |  число просмотров 687
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ Вечером 4 апреля Аброр Азимов, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, вышел из метро на юго-западной окраине Москвы и сел в машину, найденную с помощью сервиса BlaBlaCar. Азимов планировал уехать на Украину, а оттуда в Турцию или в Сирию, но примерно через час, около 23:00, автомобиль остановили на трассе сотрудники полиции и сказали ехать в отделение Наро-Фоминска – этот город был совсем рядом
Андрей Бильжо: Пусть Собянин сам садится на велосипед и катится
Андрей Бильжо  19.07 16:05 |  число просмотров 1200
Андрей Бильжо: Пусть Собянин сам садится на велосипед и катится Мне кажется, что московское общество должно категорически потребовать от правительства Москвы финансового отчета, четкой программы, когда и что происходит и чем оно закончится.
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6085
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
19.07 |  число просмотров 1212
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5813
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 11426
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 3573
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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