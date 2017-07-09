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|www.facebook.com 24.07 15:44 | 642
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|Как оказалось, все варианты материала, а их было шесть штук объемом от 12 до 20 с небольшим тысяч знаков, - это "не формат" и "попытка оправдать подозреваемых в терроризме"
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|Павел Чиков 24.07 15:37 | 638
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|Там минимум 6 лет держат первые дни и пытают фигурантов громких дел, преимущественно среднеазиатов и кавказцев
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|Andrey Ragozin 24.07 00:55 | 1447
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|Они, конечно, были готовы ко многому...но просто в ужасе: условия 19, а не 21 века...посмотрите: это ведущая детская больница Москвы!
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|www.facebook.com 24.07 00:01 | 1666
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|Эта суббота принесла две новости, которые могут больно ударить по российским финансам в целом и по курсу рубля в частности
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|Татьяна Фролова 23.07 22:25 | 1107
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|Сегодня ночью, 23 июля 2017 года, в квартиру Станислава Егорова ворвались подонки с битами и устроили свое судилище над пожилым человеком
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| Илья Рождественский 24.07 16:03 | 198
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Вечером 4 апреля Аброр Азимов, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, вышел из метро на юго-западной окраине Москвы и сел в машину, найденную с помощью сервиса BlaBlaCar. Азимов планировал уехать на Украину, а оттуда в Турцию или в Сирию, но примерно через час, около 23:00, автомобиль остановили на трассе сотрудники полиции и сказали ехать в отделение Наро-Фоминска – этот город был совсем рядом
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|Андрей Бильжо 19.07 16:05 | 798
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Мне кажется, что московское общество должно категорически потребовать от правительства Москвы финансового отчета, четкой программы, когда и что происходит и чем оно закончится.