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Сюжеты
Проект "Малороссия"
19.07 число просмотров 1054 число записей 7
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
19.07 число просмотров 1127 число записей 5
 
Волонтер Туровский
14.07 число просмотров 1594 число записей 12
 
Казни в Чечне
10.07 число просмотров 2482 число записей 5
 
Умер Антон Носик
10.07 число просмотров 4224 число записей 27
 
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Умер Антон Носик
10.07 число просмотров 4224 число записей 27
 
Богатый, Соловьёв и Сбербанк
27.06 число просмотров 3411 число записей 4
 
Дебаты Навальный - Стрелков
21.07 число просмотров 2932 число записей 25
 
Казни в Чечне
10.07 число просмотров 2482 число записей 5
 
10 лет за "Оккупай-наркофиляй"
28.06 число просмотров 2433 число записей 6
 
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Посты дня
Этот текст не вышел в РБК
www.facebook.com    24.07 15:44 |  число просмотров 642
Этот текст не вышел в РБК Как оказалось, все варианты материала, а их было шесть штук объемом от 12 до 20 с небольшим тысяч знаков, - это "не формат" и "попытка оправдать подозреваемых в терроризме"
 
Адвокат Динзе обнаружил секретную тюрьму ФСБ в Подмосковье
blogПавел Чиков    24.07 15:37 |  число просмотров 638
Адвокат Динзе обнаружил секретную тюрьму ФСБ в Подмосковье Там минимум 6 лет держат первые дни и пытают фигурантов громких дел, преимущественно среднеазиатов и кавказцев
 
Морозовская детская городская клиническая больница г. Москвы
blogAndrey Ragozin    24.07 00:55 |  число просмотров 1447
Морозовская детская городская клиническая больница г. Москвы Они, конечно, были готовы ко многому...но просто в ужасе: условия 19, а не 21 века...посмотрите: это ведущая детская больница Москвы!
 
Россия вновь входит в тревожный август
www.facebook.com    24.07 00:01 |  число просмотров 1666
Россия вновь входит в тревожный август Эта суббота принесла две новости, которые могут больно ударить по российским финансам в целом и по курсу рубля в частности
 
Какова власть – такова и месть
blogТатьяна Фролова    23.07 22:25 |  число просмотров 1107
Какова власть – такова и месть Сегодня ночью, 23 июля 2017 года, в квартиру Станислава Егорова ворвались подонки с битами и устроили свое судилище над пожилым человеком
 
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Выбор редактора
О преимуществах хоумскулинга
blogОльга Юрковская    22.07 22:58 |  число просмотров 1297
О преимуществах хоумскулинга Моя 14-летняя дочь сама полностью оформила свою поездку в США на языковые курсы. Без агентств
 
Подала в суд на "Российскую газету"
blogЮлия Галямина    22.07 22:28 |  число просмотров 923
Подала в суд на "Российскую газету" Требую признать, что информация в статье "Около 35 тысяч москвичей вышли на митинги в поддержку программы реновации" – недостоверная
 
Блядина-война
blogVictoria Ivleva-Yorke    22.07 00:24 |  число просмотров 1964
Блядина-война Вот блядина-война добралась и до меня лично. Надя не подходит к телефону, не может говорить, жить не может она больше, дышать не может. Все потеряло смысл.
 
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Цитаты дня
" Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно. "
20.07 |
blog efa2007
" Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
19.07 |
blog Методичка
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
" Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло "
7.07 |
blog Pavel_XII
" История с закрытием штаба Навального,с изъятием агитматериалов, подтверждает,что власть - это бандиты.Братки из 90-х,они сейчас государство. "
7.07 |
blog Durevestnik
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Статьи дня
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ
Илья Рождественский  24.07 16:03 |  число просмотров 198
Поиски "секретной тюрьмы" ФСБ Вечером 4 апреля Аброр Азимов, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, вышел из метро на юго-западной окраине Москвы и сел в машину, найденную с помощью сервиса BlaBlaCar. Азимов планировал уехать на Украину, а оттуда в Турцию или в Сирию, но примерно через час, около 23:00, автомобиль остановили на трассе сотрудники полиции и сказали ехать в отделение Наро-Фоминска – этот город был совсем рядом
Андрей Бильжо: Пусть Собянин сам садится на велосипед и катится
Андрей Бильжо  19.07 16:05 |  число просмотров 798
Андрей Бильжо: Пусть Собянин сам садится на велосипед и катится Мне кажется, что московское общество должно категорически потребовать от правительства Москвы финансового отчета, четкой программы, когда и что происходит и чем оно закончится.
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6048
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
19.07 |  число просмотров 1127
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5784
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Новый РБК
19.06 |  число просмотров 2397
Новый РБК
Бизнесмен Григорий Березкин приобрел 65% акций и долг РБК у Михаила Прохорова. Журналисты и читатели обсуждают перспективы РБК
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 3526
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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