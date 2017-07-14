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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
8.07 число просмотров 36685 число записей 102
 
Ройзман-кандидат
6.07 число просмотров 4338 число записей 14
 
Признаны виновными
30.06 число просмотров 1758 число записей 10
 
Telegram остается
28.06 число просмотров 5601 число записей 21
 
10 лет за "Оккупай-наркофиляй"
28.06 число просмотров 2064 число записей 6
 
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15.06 число просмотров 3690 число записей 11
 
Умер Антон Носик
10.07 число просмотров 3401 число записей 27
 
Богатый, Соловьёв и Сбербанк
27.06 число просмотров 3051 число записей 4
 
Интервью с Алексиевич
23.06 число просмотров 2186 число записей 13
 
10 лет за "Оккупай-наркофиляй"
28.06 число просмотров 2064 число записей 6
 
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Котик дня
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  • Не только наркоторговцы, но и экстремист А. А. Навальный!
  • Не только наркоторговцы, но и экстремист А. А. Навальный! (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    14.07 22:32 | blog_U_R_I_c


Посты дня
Иришкины "Заслуги перед Отечеством" (18+)
bloggeneral-ivanoff    14.07 10:16 |  число просмотров 2497
Иришкины "Заслуги перед Отечеством" (18+) Покажите мне фейсы тех гамнюков, кто конкретно в АП формирует списки будущих кавалеров/лауреатов. До такой степени обесценивать высокие награды - это надо уметь
 
Русские, Трамп, его сын и его зять
blogKarina Orlova    14.07 08:44 |  число просмотров 1316
Русские, Трамп, его сын и его зять Чтобы понять, что произошло год назад, следите за таймлайном
 
Я хочу посмотреть в глаза этому кондуктору и всем вашим менеджерам и тренерам
blogAlena Bochenkova    13.07 15:54 |  число просмотров 1865
Я хочу посмотреть в глаза этому кондуктору и всем вашим менеджерам и тренерам Объясните мне, за каким хреном кондуктор высадил в лесу из электрички девочку 13ти лет, которая ПРОСПАЛА свою станцию!! он ее высадил на глухом перроне 85й км, где нет автобусов, жилых массивов и электричек на ближайшие 2 часа!!!!
 
Вот что я хочу сказать
www.facebook.com    13.07 12:54 |  число просмотров 1505
Вот что я хочу сказать От Навального никакой помощи я так и не увидел. Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни.
 
Дело, где исчерпался предпоследний шанс и исчерпывается последний
blogPolina Nemirovsky    12.07 12:43 |  число просмотров 1377
Дело, где исчерпался предпоследний шанс и исчерпывается последний Подзащитный наш — Данил Безбородов, 18-летний вожатый из лагеря, из одного дела с Евгенией Аркадьевной Чудновец. Невиновный мальчик, кадет, против которого нет никаких доказательств
 
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Выбор редактора
Символично: мир без Путина
blogaillarionov    8.07 20:54 |  число просмотров 3085
Символично: мир без Путина Путин опоздал не только на групповое фото G20, но и на начало концерта в Эльбфилармонии
 
У меня изъяли все листовки против реновации
blogАлександр Эйсман    7.07 10:07 |  число просмотров 1645
У меня изъяли все листовки против реновации Оказывается, моё вчерашнее задержание было тщательно спланированной операцией, в которой участвовали одновременно полиция и жёлтая пресса.
 
Почему из библиотек изымают классику?
www.facebook.com    6.07 22:22 |  число просмотров 2522
Почему из библиотек изымают классику? Как было разъяснено библиотекарям, все эти книги изданы запрещенным в России иноагентом, фондом Сороса, и потому подлежат... домыслите, чему
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
" Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло "
7.07 |
blog Pavel_XII
" История с закрытием штаба Навального,с изъятием агитматериалов, подтверждает,что власть - это бандиты.Братки из 90-х,они сейчас государство. "
7.07 |
blog Durevestnik
" Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации. "
21.06 |
blog Екатерина Винокурова
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
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Статьи дня
Интервью Антона Носика о свободе слова в интернете: "Я совершенно не оптимист"
Дмитрий Лисицин  13.07 11:21 |  число просмотров 465
Интервью Антона Носика о свободе слова в интернете: "Я совершенно не оптимист" Решение проблемы — запретить «ВКонтакте», Mail.ru, «Одноклассников». Под запрет попадает сам факт, что люди между собой самостоятельно общаются. Ну, чтобы было как в Советском Союзе.
Соцсети очистят по заявлениям пользователей
Максим Иванов, Роман Рожков  13.07 11:20 |  число просмотров 413
Соцсети очистят по заявлениям пользователей Депутаты ищут простой способ избавиться от нежелательной информации в интернете
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 5560
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2694
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5368
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Новый РБК
19.06 |  число просмотров 1980
Новый РБК
Бизнесмен Григорий Березкин приобрел 65% акций и долг РБК у Михаила Прохорова. Журналисты и читатели обсуждают перспективы РБК
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 3063
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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