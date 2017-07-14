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|Не только наркоторговцы, но и экстремист А. А. Навальный! (Источник)
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|14.07 22:32 | _U_R_I_c
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|general-ivanoff 14.07 10:16 | 2497
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|Покажите мне фейсы тех гамнюков, кто конкретно в АП формирует списки будущих кавалеров/лауреатов. До такой степени обесценивать высокие награды - это надо уметь
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|Karina Orlova 14.07 08:44 | 1316
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|Чтобы понять, что произошло год назад, следите за таймлайном
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|Alena Bochenkova 13.07 15:54 | 1865
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|Объясните мне, за каким хреном кондуктор высадил в лесу из электрички девочку 13ти лет, которая ПРОСПАЛА свою станцию!! он ее высадил на глухом перроне 85й км, где нет автобусов, жилых массивов и электричек на ближайшие 2 часа!!!!
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|www.facebook.com 13.07 12:54 | 1505
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|От Навального никакой помощи я так и не увидел. Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни.
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|Polina Nemirovsky 12.07 12:43 | 1377
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|Подзащитный наш — Данил Безбородов, 18-летний вожатый из лагеря, из одного дела с Евгенией Аркадьевной Чудновец. Невиновный мальчик, кадет, против которого нет никаких доказательств
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|Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе.
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|7.07 |
| Gleb Pavlovsky
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|Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального.
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|7.07 |
| Bobchensk
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|Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло
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|7.07 |
| Pavel_XII
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|История с закрытием штаба Навального,с изъятием агитматериалов, подтверждает,что власть - это бандиты.Братки из 90-х,они сейчас государство.
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|7.07 |
| Durevestnik
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|Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации.
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|21.06 |
| Екатерина Винокурова
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|У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну.
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|15.06 |
| Николай Миронов
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