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|aillarionov 8.07 20:54 | 732
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|Путин опоздал не только на групповое фото G20, но и на начало концерта в Эльбфилармонии
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|maxkatz 8.07 10:53 | 675
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|Скорее всего, по требованию прокуратуры суд снимет Лизу с выборов. Тогда мы пойдём с этой историей до Верхового Суда и дальше в ЕСПЧ, где будем требовать отменить закон, явно нарушающий права человека
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|Sergey Vasiltchenko 7.07 12:47 | 1294
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|Прямо сейчас, когда я пишу этот текст, в половине второго ночи, в палате у Саши сидят три мента, издеваются над ним, оскорбляют, не дают спать
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|Александр Эйсман 7.07 10:07 | 841
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|Оказывается, моё вчерашнее задержание было тщательно спланированной операцией, в которой участвовали одновременно полиция и жёлтая пресса.
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|www.facebook.com 6.07 22:22 | 1484
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|Как было разъяснено библиотекарям, все эти книги изданы запрещенным в России иноагентом, фондом Сороса, и потому подлежат... домыслите, чему
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|Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе.
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|7.07 |
| Gleb Pavlovsky
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|Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального.
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|7.07 |
| Bobchensk
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|Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло
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|7.07 |
| Pavel_XII
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|История с закрытием штаба Навального,с изъятием агитматериалов, подтверждает,что власть - это бандиты.Братки из 90-х,они сейчас государство.
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|7.07 |
| Durevestnik
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|Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации.
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|21.06 |
| Екатерина Винокурова
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|У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну.
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|15.06 |
| Николай Миронов
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