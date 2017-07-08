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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
8.07 число просмотров 36484 число записей 102
 
Богатый, Соловьёв и Сбербанк
27.06 число просмотров 2844 число записей 4
 
(Х)Реновация
25.06 число просмотров 10178 число записей 46
 
Интервью с Алексиевич
23.06 число просмотров 2077 число записей 13
 
Новый РБК
19.06 число просмотров 1848 число записей 3
 
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Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 5382 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4320 число записей 14
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3584 число записей 11
 
Богатый, Соловьёв и Сбербанк
27.06 число просмотров 2844 число записей 4
 
Банковский сбой
11.06 число просмотров 2480 число записей 6
 
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Посты дня
Символично: мир без Путина
blogaillarionov    8.07 20:54 |  число просмотров 732
Символично: мир без Путина Путин опоздал не только на групповое фото G20, но и на начало концерта в Эльбфилармонии
 
Лиза Корси идёт в депутаты
blogmaxkatz    8.07 10:53 |  число просмотров 675
Лиза Корси идёт в депутаты Скорее всего, по требованию прокуратуры суд снимет Лизу с выборов. Тогда мы пойдём с этой историей до Верхового Суда и дальше в ЕСПЧ, где будем требовать отменить закон, явно нарушающий права человека
 
Есть вещи, о которых нельзя молчать
blogSergey Vasiltchenko    7.07 12:47 |  число просмотров 1294
Есть вещи, о которых нельзя молчать Прямо сейчас, когда я пишу этот текст, в половине второго ночи, в палате у Саши сидят три мента, издеваются над ним, оскорбляют, не дают спать
 
У меня изъяли все листовки против реновации
blogАлександр Эйсман    7.07 10:07 |  число просмотров 841
У меня изъяли все листовки против реновации Оказывается, моё вчерашнее задержание было тщательно спланированной операцией, в которой участвовали одновременно полиция и жёлтая пресса.
 
Почему из библиотек изымают классику?
www.facebook.com    6.07 22:22 |  число просмотров 1484
Почему из библиотек изымают классику? Как было разъяснено библиотекарям, все эти книги изданы запрещенным в России иноагентом, фондом Сороса, и потому подлежат... домыслите, чему
 
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Выбор редактора
Смотрю как володинские прихвостни атакуют Грызлова
www.facebook.com    4.07 11:39 |  число просмотров 2059
Смотрю как володинские прихвостни атакуют Грызлова Забыли как еще вчера в рот смотрели?
 
Cняли меня с поезда на границе и отправили назад в Украину
blogOksana Kovalenko    3.07 21:30 |  число просмотров 1803
Cняли меня с поезда на границе и отправили назад в Украину Теперь я точно знаю, что мне запрещён въезд в Россию. Ну я туда и не ехала, правда. Ехала я в Минск по своим делам
 
Эпик фейл!
blogРустем Адагамов    3.07 15:32 |  число просмотров 2914
Эпик фейл! Вчера впервые в истории игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале команда знатоков во главе с Ровшаном Аскеровым проиграла с сухим счетом 0:6
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
" Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло "
7.07 |
blog Pavel_XII
" История с закрытием штаба Навального,с изъятием агитматериалов, подтверждает,что власть - это бандиты.Братки из 90-х,они сейчас государство. "
7.07 |
blog Durevestnik
" Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации. "
21.06 |
blog Екатерина Винокурова
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
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Статьи дня
Навальный как гарант легитимности Путина
Александр Плющев  7.07 09:27 |  число просмотров 377
Навальный как гарант легитимности Путина На новые выборы Владимир Путин пойдет в новой ситуации: появился политик, у которого тоже есть сторонники. Пусть их и гораздо меньше, чем у него.
Правительство может перенести закон Яровой на пять лет
Светлана Бочарова, Павел Кантышев  4.07 10:02 |  число просмотров 469
Правительство может перенести закон Яровой на пять лет Операторы связи довольны, ФСБ против
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 5382
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2542
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5209
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Новый РБК
19.06 |  число просмотров 1848
Новый РБК
Бизнесмен Григорий Березкин приобрел 65% акций и долг РБК у Михаила Прохорова. Журналисты и читатели обсуждают перспективы РБК
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2882
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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