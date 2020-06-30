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Сюжеты
Новый РБК
19.06 число просмотров 1737 число записей 3
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3451 число записей 11
 
Банковский сбой
11.06 число просмотров 2391 число записей 6
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4189 число записей 14
 
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 число просмотров 2445 число записей 8
 
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Самое читаемое
Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 5243 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4189 число записей 14
 
Питерский форум-2017
4.06 число просмотров 3797 число записей 11
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3451 число записей 11
 
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 число просмотров 2445 число записей 8
 
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Посты дня
Время вскрыть кадыровскую преступную сеть
www.facebook.com    30.06 13:07 |  число просмотров 410
Время вскрыть кадыровскую преступную сеть в Москве, а возможно, и в других городах России, на полуофициальных условиях, с оружием и документами полицейских, со штаб-квартирой в «Президент-отеле» функционирует бандитская сеть, занимающаяся своими бандитскими делами и готовая вмешиваться в политические процессы в России самыми бандитскими методами
 
Вывести Цукерберга из-под юрисдикции ФСБ
blogdolboeb    29.06 11:13 |  число просмотров 1071
Вывести Цукерберга из-под юрисдикции ФСБ Мне реально нужна помощь всех, кто может устроить Цукербергу головную боль за его принципиальное решение удовлетворять в кириллическом секторе все доносы, не разбираясь.
 
Совет федерации е@@@@ся окончательно
blogEkaterina Vinokurova    28.06 22:58 |  число просмотров 1250
Совет федерации е@@@@ся окончательно Решил присвоить России копирайт на использование русского языка во всем мире, предлагая блокировать русскоязычные СМИ зарубежные, если они не отчитываются перед Россией об источниках финансирования
 
Технологии победят мудаков
blogIT уголовные дела СОРМ россиюшка    28.06 22:55 |  число просмотров 1140
Технологии победят мудаков Ключевым фактором в принятии решения о блокировке, кажется, была неуверенность дилетантов из РКН в том, что им получится заблокировать мессенджер технически
 
Сносят ДК им. Серафимовича
blogСергей Шаргунов    28.06 22:32 |  число просмотров 794
Сносят ДК им. Серафимовича Здание построено в стиле конструктивизма, обладает всеми признаками исторического и архитектурного объекта культурного наследия, находится в хорошем состоянии. Вернее, находилось. Начали ломать
 
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Выбор редактора
Теперь и сотовая испортится
blogАлексей Рощин    28.06 10:55 |  число просмотров 987
Теперь и сотовая испортится происходит как раз то, о чем я предупреждал, когда писал о "корпоративной войне" Роснефти с АФК Система: Сечин напрямую занялся дерибаном Евтушенкова, и все это вполне может задеть простых граждан: арестованы акции МТС
 
Лизе в 19 лет дали три года
blogEva Merkacheva    28.06 10:04 |  число просмотров 1744
Лизе в 19 лет дали три года Те, благодаря кому на Лизу, студентку юрфака, надели наручники в суде, горько пожалеют. Может быть их дети /внуки, сами они станут жертвами тех наркоторговцев, которых пытались остановить Лиза
 
Москва. Суд. Подвал. Пытки. Норма
blogDmitry Gudkov    27.06 17:14 |  число просмотров 1352
Москва. Суд. Подвал. Пытки. Норма В Мосгорсуде есть комната для пыток заключенных. Подвал с кольцами на стенах, куда их заводят, приковывают и избивают
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации. "
21.06 |
blog Екатерина Винокурова
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
" Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника. "
12.06 |
blog _U_R_I_c
" Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше. "
9.06 |
blog Максим Кононенко
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
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Статьи дня
Telegram и другие провокации: как запреты влияют на подготовку к выборам
Константин Гаазе  30.06 10:30 |  число просмотров 94
Telegram и другие провокации: как запреты влияют на подготовку к выборам Один из сценариев президентской кампании: «Россия — осажденная крепость». Отправной точкой для него может стать массовый уличный протест из-за очередного нарочито абсурдного решения власти
Кто такой Незыгарь
При участии Russia_calls, Олег Кашин, Максим Кононенко, Александр Успенский  28.06 23:31 |  число просмотров 356
Кто такой Незыгарь Красный квадрат кисти Марка Ротко. Возможно, вы никогда не слышали об этом художнике. Но это не проблема. Вы видели этот квадрат на аватарке одного популярного канала в Телеграме. Сегодня мы раскрываем личность человека, ведущего канал "Незыгарь"
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 5243
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2445
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5101
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Новый РБК
19.06 |  число просмотров 1737
Новый РБК
Бизнесмен Григорий Березкин приобрел 65% акций и долг РБК у Михаила Прохорова. Журналисты и читатели обсуждают перспективы РБК
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2752
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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