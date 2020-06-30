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|www.facebook.com 30.06 13:07 | 410
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|в Москве, а возможно, и в других городах России, на полуофициальных условиях, с оружием и документами полицейских, со штаб-квартирой в «Президент-отеле» функционирует бандитская сеть, занимающаяся своими бандитскими делами и готовая вмешиваться в политические процессы в России самыми бандитскими методами
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|dolboeb 29.06 11:13 | 1071
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|Мне реально нужна помощь всех, кто может устроить Цукербергу головную боль за его принципиальное решение удовлетворять в кириллическом секторе все доносы, не разбираясь.
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|Ekaterina Vinokurova 28.06 22:58 | 1250
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|Решил присвоить России копирайт на использование русского языка во всем мире, предлагая блокировать русскоязычные СМИ зарубежные, если они не отчитываются перед Россией об источниках финансирования
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|IT уголовные дела СОРМ россиюшка 28.06 22:55 | 1140
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|Ключевым фактором в принятии решения о блокировке, кажется, была неуверенность дилетантов из РКН в том, что им получится заблокировать мессенджер технически
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|Сергей Шаргунов 28.06 22:32 | 794
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|Здание построено в стиле конструктивизма, обладает всеми признаками исторического и архитектурного объекта культурного наследия, находится в хорошем состоянии. Вернее, находилось. Начали ломать
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|Алексей Рощин 28.06 10:55 | 987
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|происходит как раз то, о чем я предупреждал, когда писал о "корпоративной войне" Роснефти с АФК Система: Сечин напрямую занялся дерибаном Евтушенкова, и все это вполне может задеть простых граждан: арестованы акции МТС
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|Eva Merkacheva 28.06 10:04 | 1744
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|Те, благодаря кому на Лизу, студентку юрфака, надели наручники в суде, горько пожалеют. Может быть их дети /внуки, сами они станут жертвами тех наркоторговцев, которых пытались остановить Лиза
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|Dmitry Gudkov 27.06 17:14 | 1352
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|В Мосгорсуде есть комната для пыток заключенных. Подвал с кольцами на стенах, куда их заводят, приковывают и избивают
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|Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации.
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|21.06 |
| Екатерина Винокурова
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|У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну.
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|15.06 |
| Николай Миронов
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|Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника.
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|12.06 |
| _U_R_I_c
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|Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше.
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|9.06 |
| Максим Кононенко
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|Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно.
Ясен пень.
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|27.05 |
| Виктория Иноземцева
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|Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты.
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|27.05 |
| Sergey Kalvarskiy
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