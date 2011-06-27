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|В московском метро цитатами из Путина рассказывают о вреде оппозиции для России. (Источник)
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|26.06 00:35 | Dmitry Gudkov
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|Mitya Aleshkovskiy 27.06 17:11 | 0
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|Мы не просто объявим стажировку, а еще и будем платить стипендию — 30 000 рублей в месяц. Мы рассчитываем на то, что журналист вернется в свой родной край и будет нашим постоянным автором
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|Elena Ehtush 27.06 17:06 | 11
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|Он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику. А знаете, почему он остался у входа в поликлинику один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники
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|Lena Alexeeva 27.06 16:28 | 117
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|В 7 метрах от берега в воде кричал отец, в руках он держал сына. Их закрутило в воронке. Отец то всплывал, то исчезал
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|Durov 26.06 23:40 | 475
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|Требование Роскомнадзора не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году
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|Vladimir Osechkin 26.06 15:26 | 1175
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|Вчера в вверенном ему учреждении повесился 20-летний Стас Труняков. Стаса этапировали в ИК-2 недавно, в колонии он пробыл несколько месяцев
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|Serguei Parkhomenko 25.06 18:22 | 1280
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|Тогдашний верховный санитар всея Руси, а ныне депутат Государственной Думы, один из инициаторов закона о реновации, именно таким способом передвигался по Москве
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|zero_history 24.06 23:38 | 1263
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|Люди работают в адских условиях, с переработками и травмами, а все вкусное получает начальник колонии и модники, продающие обычное худи с ярлычком ОХРАНА за 150 баксов
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|Kir Fedorov 24.06 23:14 | 1800
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|Я был уверен, что меня ждет тоскливая жизнь, лишенная любви близких людей. Учась в школе, в городе с населением пару десятков тысяч человек, я и не смел даже мечтать о том, что воплотилось 22 июня 2017 года
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|Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации.
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|21.06 |
| Екатерина Винокурова
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|У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну.
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|15.06 |
| Николай Миронов
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|Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника.
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|12.06 |
| _U_R_I_c
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|Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше.
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|9.06 |
| Максим Кононенко
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|Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно.
Ясен пень.
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|27.05 |
| Виктория Иноземцева
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|Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты.
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|27.05 |
| Sergey Kalvarskiy
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