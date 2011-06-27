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Сюжеты
Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 5185 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4148 число записей 14
 
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 число просмотров 2416 число записей 8
 
Выборы в Великобритании
9.06 число просмотров 1275 число записей 3
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 36244 число записей 101
 
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Самое читаемое
Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 5185 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4148 число записей 14
 
Питерский форум-2017
4.06 число просмотров 3686 число записей 11
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3382 число записей 11
 
Ураган в Москве
2.06 число просмотров 2714 число записей 7
 
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  • Стабильный рост российской экономики отражается на сыне генпрокурора Чайки
  • Стабильный рост российской экономики отражается на сыне генпрокурора Чайки (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    25.06 19:08 | blogFake_MIDRF


Посты дня
Оплачиваемая стажировка дял региональных журналистов в "Таких делах"
blogMitya Aleshkovskiy    27.06 17:11 |  число просмотров 0
Оплачиваемая стажировка дял региональных журналистов в "Таких делах" Мы не просто объявим стажировку, а еще и будем платить стипендию — 30 000 рублей в месяц. Мы рассчитываем на то, что журналист вернется в свой родной край и будет нашим постоянным автором
 
Знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации?
blogElena Ehtush    27.06 17:06 |  число просмотров 11
Знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? Он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику. А знаете, почему он остался у входа в поликлинику один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники
 
Настоящие герои
blogLena Alexeeva    27.06 16:28 |  число просмотров 117
Настоящие герои В 7 метрах от берега в воде кричал отец, в руках он держал сына. Их закрутило в воронке. Отец то всплывал, то исчезал
 
Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет
blogDurov    26.06 23:40 |  число просмотров 475
Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет Требование Роскомнадзора не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году
 
Знакомьтесь. Гейс Гулиев. Начальник колонии №2 в Тюмени
blogVladimir Osechkin    26.06 15:26 |  число просмотров 1175
Знакомьтесь. Гейс Гулиев. Начальник колонии №2 в Тюмени Вчера в вверенном ему учреждении повесился 20-летний Стас Труняков. Стаса этапировали в ИК-2 недавно, в колонии он пробыл несколько месяцев
 
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Выбор редактора
Скорая помощь для Онищенко
blogSerguei Parkhomenko    25.06 18:22 |  число просмотров 1280
Скорая помощь для Онищенко Тогдашний верховный санитар всея Руси, а ныне депутат Государственной Думы, один из инициаторов закона о реновации, именно таким способом передвигался по Москве
 
Петербургские "криэйторы" запустили бренд с небанальной концепцией под названием "Преступление и наказание"
blogzero_history    24.06 23:38 |  число просмотров 1263
Петербургские "криэйторы" запустили бренд с небанальной концепцией под названием "Преступление и наказание" Люди работают в адских условиях, с переработками и травмами, а все вкусное получает начальник колонии и модники, продающие обычное худи с ярлычком ОХРАНА за 150 баксов
 
Мечты сбываются
blogKir Fedorov    24.06 23:14 |  число просмотров 1800
Мечты сбываются Я был уверен, что меня ждет тоскливая жизнь, лишенная любви близких людей. Учась в школе, в городе с населением пару десятков тысяч человек, я и не смел даже мечтать о том, что воплотилось 22 июня 2017 года
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации. "
21.06 |
blog Екатерина Винокурова
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
" Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника. "
12.06 |
blog _U_R_I_c
" Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше. "
9.06 |
blog Максим Кононенко
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
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Статьи дня
Немного бизнеса в сирийской войне
Денис Коротков  27.06 00:11 |  число просмотров 138
Немного бизнеса в сирийской войне Четверть всего газа и всей нефти, добытой на отвоеванной для Башара Асада территории, может достаться фирме, связанной с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным.
Как в России будут блокировать Telegram. Три сценария
Михаил Зеленский  27.06 00:09 |  число просмотров 158
Как в России будут блокировать Telegram. Три сценария В России в ближайшее время могут заблокировать популярный мессенджер Telegram. Об этом с 23 июня говорит Роскомнадзор — ведомство, отвечающее за блокировки.
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События
Питерский форум-2017
4.06 |  число просмотров 3686
Питерский форум-2017
1-3 июня проходит Петербургский международный экономический форум, собравший чиновников, бизнесменов и журналистов. Блогеры делятся наблюдениями за форумом
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Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2416
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5070
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 3307
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2713
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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