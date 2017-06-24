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Сюжеты
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 число просмотров 2383 число записей 8
 
Выборы в Великобритании
9.06 число просмотров 1249 число записей 3
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 36196 число записей 101
 
Ураган в Москве
2.06 число просмотров 2695 число записей 7
 
Премия GQ
2.06 число просмотров 1594 число записей 5
 
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Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 5106 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4099 число записей 14
 
Питерский форум-2017
4.06 число просмотров 3606 число записей 11
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 3414 число записей 20
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3270 число записей 11
 
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  • Карикатурист Ёлкин про попытки регулировать интернет
  • Карикатурист Ёлкин про попытки регулировать интернет (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    24.06 22:05 | blogSvobodaRadio


Посты дня
Петербургские "криэйторы" запустили бренд с небанальной концепцией под названием "Преступление и наказание"
blogzero_history    24.06 23:38 |  число просмотров 542
Петербургские "криэйторы" запустили бренд с небанальной концепцией под названием "Преступление и наказание" Люди работают в адских условиях, с переработками и травмами, а все вкусное получает начальник колонии и модники, продающие обычное худи с ярлычком ОХРАНА за 150 баксов
 
Мечты сбываются
blogKir Fedorov    24.06 23:14 |  число просмотров 804
Мечты сбываются Я был уверен, что меня ждет тоскливая жизнь, лишенная любви близких людей. Учась в школе, в городе с населением пару десятков тысяч человек, я и не смел даже мечтать о том, что воплотилось 22 июня 2017 года
 
Мне зарезали тему диссертации (лесбиянки и гендер) в Европейском университете
blogBella Rapoport    24.06 23:11 |  число просмотров 514
Мне зарезали тему диссертации (лесбиянки и гендер) в Европейском университете На шестой день молчания после защиты, после моего письма с вопросом "где результаты?", прислали извещение, что заседанием Совета факультета моя тема не утверждена
 
В московском метро цитатами из Путина рассказывают о вреде оппозиции для России
blogDmitry Gudkov    24.06 22:46 |  число просмотров 468
В московском метро цитатами из Путина рассказывают о вреде оппозиции для России Чем хуже живет страна, тем больше там цитат из вождей. Чем меньше в стране свободы, тем больше там борются с оппозицией
 
Почему я пожертвовал кампании Навального миллион рублей
www.facebook.com    23.06 17:21 |  число просмотров 1054
Почему я пожертвовал кампании Навального миллион рублей С Алексеем я не встречался ни разу и практически не слежу за его деятельностью. Однако мне очевидно, что он является реальным кандидатом в президенты, а появление конкуренции на выборах - это хорошо
 
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Цитаты дня
" Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации. "
21.06 |
blog Екатерина Винокурова
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
" Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника. "
12.06 |
blog _U_R_I_c
" Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше. "
9.06 |
blog Максим Кононенко
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
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Статьи дня
Ходорковский рассказал DW о выборах президента, уличных протестах и "русском мире"
Инго Маннтойфель  21.06 20:57 |  число просмотров 468
Ходорковский рассказал DW о выборах президента, уличных протестах и "русском мире" Основатель "Открытой России" и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью главному редактору русской редакции DW Инго Маннтойфелю рассказал о том, каким видит будущее России и наилучший сценарий смены власти в стране
Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел
Константин Гаазе  16.06 11:11 |  число просмотров 1534
Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел План избирательной кампании 2018 года уже устарел. Он еще не написан, не придуман, не сверстан, не обсчитан, но он уже устарел. Понятно одно. Победы не будет.
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События
Питерский форум-2017
4.06 |  число просмотров 3606
Питерский форум-2017
1-3 июня проходит Петербургский международный экономический форум, собравший чиновников, бизнесменов и журналистов. Блогеры делятся наблюдениями за форумом
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Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2383
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5048
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Запрет Telegram
23.06 |  число просмотров 3117
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2688
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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