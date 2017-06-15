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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 35860 число записей 101
 
Ураган в Москве
2.06 число просмотров 2471 число записей 7
 
Премия GQ
2.06 число просмотров 1401 число записей 5
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 3005 число записей 20
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2952 число записей 18
 
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Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 5511 число записей 16
 
Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 4501 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 3440 число записей 14
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 3005 число записей 20
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2952 число записей 18
 
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Посты дня
Из неопубликованного
blogMariya-Luiza Tirmaste    16.06 23:43 |  число просмотров 1055
Из неопубликованного Речь губернатора Алтая Александра Бердникова для сайта Ъ пришлось отредактировать, изъяв оттуда непечатную лексику. Текст от этого очень потерял. Почитайте без купюр)
 
Фантасмагорическая история
blogmetodi4ka    16.06 19:26 |  число просмотров 1521
Фантасмагорическая история Скоро исполнится 2 года, как простой бухгалтер заштатного московского банка бодается с МВД, пытаясь вернуть свои деньги, изъятые при обыске в банке
 
Будьте внимательны!
blogИрина Бирюкова    16.06 18:50 |  число просмотров 948
Будьте внимательны! Внимание!!! Плохая новость для иностранных граждан, имеющих РВП!! Особенно в предверии отпусков!!
 
Что за "выездные визы" для иностранцев из России?
blogAnna Mongayt    16.06 18:31 |  число просмотров 779
Что за "выездные визы" для иностранцев из России? Выездные визы для иностранных граждан, живущих в России, ввели якобы 10 дней назад. О них никто не знает. Но уже можно брать штраф. Делают их 20 дней, нужно собирать сложный "пакет документов"
 
Больная раком девочка задала Путину неудобный вопрос
blogburckina-new    15.06 19:21 |  число просмотров 1929
Больная раком девочка задала Путину неудобный вопрос Из всего нынешнего многочасового марафона "Путин - народ" меня больше всего зацепил вопрос девочки из города Апатиты Мурманской области, смертельно больной раком в 4-й стадии
 
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Выбор редактора
Возвращение флага и национального достоинства
blogSergei Medvedev    14.06 00:15 |  число просмотров 1274
Возвращение флага и национального достоинства Происходит точно то же самое, что на Майдане -- соединение патриотизма с оппозиционной повесткой в умах молодежи или попросту -- рождение гражданской нации
 
Почитала твитор и невероятно взбесилась
blogSasha Popova    13.06 20:25 |  число просмотров 1644
Почитала твитор и невероятно взбесилась Оказывается в 2017м году ещё кому-то надо объяснять, что люди имеют право собираться мирно и без оружия и их не должен бл**ь пи**ить ОМОН
 
Праздник 12 июня впервые обрёл свой смысл
blogПетр Щедровицкий    13.06 14:02 |  число просмотров 1845
Праздник 12 июня впервые обрёл свой смысл С сожалением приходится констатировать, что восстановление управляемости событий ещё возможно, но, учитывая социо-культурные реалии современной России, очень маловероятно
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
" Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника. "
12.06 |
blog _U_R_I_c
" Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше. "
9.06 |
blog Максим Кононенко
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
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Статьи дня
Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел
Константин Гаазе  16.06 11:11 |  число просмотров 323
Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел План избирательной кампании 2018 года уже устарел. Он еще не написан, не придуман, не сверстан, не обсчитан, но он уже устарел. Понятно одно. Победы не будет.
"Нам говорили, что мы все переодетые бюджетники, матом крыли"
Записали Павел Мерзликин и Саша Сулим  15.06 18:52 |  число просмотров 322
"Нам говорили, что мы все переодетые бюджетники, матом крыли" Участники фестиваля реконструкторов — о том, как они оказались в самом центре московской акции протеста 12 июня
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События
Питерский форум-2017
4.06 |  число просмотров 2626
Питерский форум-2017
1-3 июня проходит Петербургский международный экономический форум, собравший чиновников, бизнесменов и журналистов. Блогеры делятся наблюдениями за форумом
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2912
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4611
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2654
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2180
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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