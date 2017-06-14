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|Что бывает, когда ФСО не пускает штатного американского boom operator (микрофонщика) на первый борт (Источник)
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|14.06 00:53 | metodi4ka
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|Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника.
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|12.06 |
| _U_R_I_c
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|Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше.
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|9.06 |
| Максим Кононенко
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|Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно.
Ясен пень.
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|27.05 |
| Виктория Иноземцева
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|Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты.
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|27.05 |
| Sergey Kalvarskiy
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|Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия.
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|27.05 |
| Anna Kachurovskaya
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|На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели.
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|25.05 |
| КСТАТИ!
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