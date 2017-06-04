|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно.
Ясен пень.
|
|27.05 |
| Виктория Иноземцева
|
|
|Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты.
|
|27.05 |
| Sergey Kalvarskiy
|
|
|Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия.
|
|27.05 |
| Anna Kachurovskaya
|
|
|На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели.
|
|25.05 |
| КСТАТИ!
|
|
|К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак.
|
|23.05 |
| Pavel_XII
|
|
|Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники.
|
|23.05 |
| Varfolomeev
|