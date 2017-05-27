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|Ekaterina Skulskaia 27.05 22:12 | 769
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|Это моя дочь Аня. Она играет на улице в рамках проекта Риджвудской гильдии предпринимателей, чтобы сделать город еще прекраснее... и чтобы на законных основаниях скупить половину магазина игрушек
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|Anton Popov 27.05 10:52 | 1476
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|Не хотел выкладывать такую жуть, но вы потерпите. Это Канск сегодня, после вчерашнего пожара.
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|Kirill Serebrennikov 26.05 18:29 | 1108
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|Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь (у меня отобрали все средства связи, все компьютеры)
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|Ксения Болецкая 26.05 12:01 | 1574
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|Навальный внезапно открыл Америку и выяснил что "другу Путина" Ковальчуку "принадлежит все российское телевидение".
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|Ekaterina Semyanovskaya 25.05 20:58 | 1955
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|Нанятых застройщиком ребят было, в среднем, 4 человека на одного нашего.
В итоге, у принадлежащего нашему жильцу машины разбито заднее стекло, меня за волосы волокли по земле, душили как в американском триллере
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|Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно.
Ясен пень.
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|27.05 |
| Виктория Иноземцева
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|Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты.
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|27.05 |
| Sergey Kalvarskiy
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|Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия.
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|27.05 |
| Anna Kachurovskaya
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|На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели.
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|25.05 |
| КСТАТИ!
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|К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак.
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|23.05 |
| Pavel_XII
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|Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники.
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|23.05 |
| Varfolomeev
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