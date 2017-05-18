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|Пора перестать прикрываться Конституцией (Источник)
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|18.05 17:07 | t.me
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|Sergei Shchetinin 19.05 14:29 | 1002
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|Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство?
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|exodus_media 19.05 10:01 | 1226
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|Навальный, естественно, не может в полной мере в рамках политических дебатов использовать тему внедрения КГБ в среду узбекских бандитов
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|Павел Чиков 19.05 08:55 | 557
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|Актер Юрий Кулий приговорен к 8 месяцам колонии-поселения за акцию 26 марта в Москве. СКР явно выучил уроки Болотного дела. И теперь мы свидетели новой тактики
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|Maria Zakharova 18.05 16:59 | 1193
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|Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда
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|tema 17.05 23:43 | 1599
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|На свете много людей, которые хотят жить светской жизнью, пора принять этот простой факт
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|Мне видеообращение Усманова понравилось.
Блестящий образец того, каким был и остается уровень IQ, морали и культуры людей, разделивших между собой ресурсы России...
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|19.05 |
| Виталий Щигельский
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|Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо.
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|16.05 |
| Демьян Кудрявцев
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|- Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное.
- Заблокируют ли? Скорее всего, если Дуров не пойдет на "сделку"
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|16.05 |
| All-in-One Person
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|"Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 УК РФ". Кажется, у нас появляются мученики-атеисты.
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|11.05 |
| Ilya Zhegulev
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|Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов.
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|28.04 |
| kozlovsky
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|Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем...
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|24.04 |
| Рыклин Александр
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|Александр Беленький 17.05 09:53 | 366
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Будущее показало, что у Османа была еще одна черта, ценная для крупного чиновника. Это был человек-бульдозер. Ему была совершенно безразлична судьба конкретных людей, а если того требовала ситуация, то и миллионов людей.
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|Редакция 17.05 08:37 | 447
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Российское государственное телевидение никогда не объясняло в эфире, как пользователям обойти блокировки, чтобы попасть на эти сайты. Однако когда Украина решила заблокировать российские сайты, в том числе «Одноклассников» и «ВКонтакте», телеканал «Россия 24» внезапно рассказал, что «блокировка популярных интернет-ресурсов — дело, мягко говоря, бесполезное».