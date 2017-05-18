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Сюжеты
Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 2760 число записей 9
 
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 3225 число записей 5
 
#Надоел
30.04 число просмотров 2476 число записей 6
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 474 число записей 1
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 3312 число записей 16
 
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Чашка Веллера
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Новый Эммануэль
8.05 число просмотров 3084 число записей 8
 
Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 2760 число записей 9
 
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Котик дня
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  • Пора перестать прикрываться Конституцией
  • Пора перестать прикрываться Конституцией (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    18.05 17:07 | t.me


Посты дня
Даю справку
blogSergei Shchetinin    19.05 14:29 |  число просмотров 1002
Даю справку Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство?
 
Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона
blogexodus_media    19.05 10:01 |  число просмотров 1226
Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона Навальный, естественно, не может в полной мере в рамках политических дебатов использовать тему внедрения КГБ в среду узбекских бандитов
 
Вроде и немного срока, но реального
blogПавел Чиков    19.05 08:55 |  число просмотров 557
Вроде и немного срока, но реального Актер Юрий Кулий приговорен к 8 месяцам колонии-поселения за акцию 26 марта в Москве. СКР явно выучил уроки Болотного дела. И теперь мы свидетели новой тактики
 
Круто, потому что по-мужски
blogMaria Zakharova    18.05 16:59 |  число просмотров 1193
Круто, потому что по-мужски Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда
 
Я - безбожник
blogtema    17.05 23:43 |  число просмотров 1599
Я - безбожник На свете много людей, которые хотят жить светской жизнью, пора принять этот простой факт
 
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Выбор редактора
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги
blogАлексей Ковалев    15.05 17:07 |  число просмотров 2534
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги Анастасия Ракова и дальше будет ходить обвешанная драгоценностями, которые стоят больше, чем средняя квартира в хрущёвке и считать, что москвичи — безответное быдло, с которым можно делать что угодно
 
О чем нам говорит видео Алисы Вокс?
blogleonid_volkov    15.05 17:02 |  число просмотров 3294
О чем нам говорит видео Алисы Вокс? О том, что Сергей Владиленович не хочет учиться на своих ошибках. Мало ему было «Навального-Гитлера»
 
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге
blogЮлия Галямина    14.05 18:12 |  число просмотров 2190
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге В итоге мне пришлось выйти за пределы сцены вместе с Алексеем и Юлией - полиция оказалась сильнее нас и с нами был ребёнок
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Мне видеообращение Усманова понравилось. Блестящий образец того, каким был и остается уровень IQ, морали и культуры людей, разделивших между собой ресурсы России... "
19.05 |
blog Виталий Щигельский
" Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо. "
16.05 |
blog Демьян Кудрявцев
" - Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное. - Заблокируют ли? Скорее всего, если Дуров не пойдет на "сделку" "
16.05 |
blog All-in-One Person
" "Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 УК РФ". Кажется, у нас появляются мученики-атеисты. "
11.05 |
blog Ilya Zhegulev
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
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Статьи дня
Париж, разрушенный Османом. Как реновировали французскую столицу
Александр Беленький  17.05 09:53 |  число просмотров 366
Париж, разрушенный Османом. Как реновировали французскую столицу Будущее показало, что у Османа была еще одна черта, ценная для крупного чиновника. Это был человек-бульдозер. Ему была совершенно безразлична судьба конкретных людей, а если того требовала ситуация, то и миллионов людей.
Ого, «Россия 24» внезапно рассказала, как обходить блокировки сайтов. Но наша инструкция лучше
Редакция  17.05 08:37 |  число просмотров 447
Ого, «Россия 24» внезапно рассказала, как обходить блокировки сайтов. Но наша инструкция лучше Российское государственное телевидение никогда не объясняло в эфире, как пользователям обойти блокировки, чтобы попасть на эти сайты. Однако когда Украина решила заблокировать российские сайты, в том числе «Одноклассников» и «ВКонтакте», телеканал «Россия 24» внезапно рассказал, что «блокировка популярных интернет-ресурсов — дело, мягко говоря, бесполезное».
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События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 2465
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2316
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4157
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 1130
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 2745
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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