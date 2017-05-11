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|В блогах гадают, что случилось с лицом телеведущего Киселева (Источник)
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|11.05 22:28 | Lndcalling
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|Dmitry Gudkov 12.05 16:08 | 391
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|Раз уж это все равно вышло наружу, вынужден подтвердить: да, организаторы митинга против "реновации" изначально пригласили меня выступить на нем, однако сегодня я узнал об отмене этого решения
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|Ольга Борисова 12.05 15:07 | 587
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|Играет за сборную России и, соответственно, представляет нашу страну на мировой арене. А ещё Алексей женат. Но с манерами у него не очень
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|Oleg Kozyrev 11.05 23:50 | 633
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|СБУшник, оказывается, дежурил у дома Павла Шеремета в ночь перед убийством. СБУ теперь клянется, что мол он был уволен за два года до событий
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|varlamov 11.05 23:29 | 808
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|Давайте представим, что Мэрия Москвы запускает программу и строит комфортное жилье, которое сдает только москвичам по ставке, не превышающий одну треть доходов семьи!
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|Dmitry Gudkov 11.05 22:45 | 599
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|Мы по-прежнему не знаем, каким в итоге будет закон о сносе. То, что принято в 1 чтении, — просто жульничество
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|kpotupchik 6.05 21:41 | 2324
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|"Нам говорят, что атеизм и феминизм — это прогрессивно, а мы видим, что атеизм и феминизм порождает сына — гомосексуализм, который в свою очередь рождает внучку атеизма и феминизма — педофилию"
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|dolboeb 4.05 16:25 | 2381
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|Список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту "о реновации", который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает
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|Мышь в овощном 4.05 12:49 | 2454
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|С 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случае если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей
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|"Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 УК РФ". Кажется, у нас появляются мученики-атеисты.
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|11.05 |
| Ilya Zhegulev
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|Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов.
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|28.04 |
| kozlovsky
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|Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем...
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|24.04 |
| Рыклин Александр
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|Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее.
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|22.04 |
| Sasha Sotnik
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|Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона.
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|22.04 |
| Кирилл Лятс
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|Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса.
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|22.04 |
| Valery Solovei
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|Вероника Прохорова 11.05 22:59 | 277
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Все то время, пока идут споры о необходимости введения визового режима между Россией и Украиной, поезда и автобусы ходят по расписанию, и россияне мигрируют на Украину, несмотря на обостренную геополитическую и общественную обстановку между двумя странами
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|Андрей Колесников 4.05 16:23 | 1350
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Весь вчерашний день из интернета поступали тревожные сигналы насчет здоровья помощника президента, а главное - колумниста журнала "Русский пионер" Владислава Суркова. Дело было в одной фотографии, сделанной перед пресс-конференцией Владимира Путина и Ангелы Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей". На ней Владислав Сурков выглядит то ли худым, то ли изможденным. Главный редактор "Русского пионера" Андрей Колесников, встревоженный состоянием здоровья своего колумниста, обратился к нему за разъяснениями