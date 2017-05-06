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Сюжеты
Чечня без геев
2.05 число просмотров 1892 число записей 12
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 302 число записей 1
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2992 число записей 16
 
Ройзман-кандидат
18.04 число просмотров 2432 число записей 12
 
Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9844 число записей 25
 
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(Х)Реновация
4.05 число просмотров 4773 число записей 30
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 3034 число записей 14
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2992 число записей 16
 
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 2466 число записей 5
 
Иск Усманова к Навальному
12.04 число просмотров 2343 число записей 7
 
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Посты дня
Нет сил больше смотреть на всё это духовное бл@@@тво!
blogвостров вадим    6.05 22:23 |  число просмотров 41
Нет сил больше смотреть на всё это духовное бл@@@тво! Позвонила вчера следователь из Следственного комитета. "На вас, - говорит ,- поступило заявление от православного гражданина Александра Георгиевича, проживающего на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий". Вы оскорбили его чувства верующего"
 
Бабоньки, тут такое дело
blogkpotupchik    6.05 21:41 |  число просмотров 143
Бабоньки, тут такое дело "Нам говорят, что атеизм и феминизм — это прогрессивно, а мы видим, что атеизм и феминизм порождает сына — гомосексуализм, который в свою очередь рождает внучку атеизма и феминизма — педофилию"
 
Что происходит с нефтью и рублем?
blogМихаил Ханов    6.05 15:41 |  число просмотров 480
Что происходит с нефтью и рублем? Что касается рубля, мой прогноз до конца лета – 57-63, в зависимости от тех же событий, при условии, что текущая ставка ЦБ останется на том же уровне (9.25%)
 
Как москвичей отговаривают выходить на митинг
blogdolboeb    4.05 16:25 |  число просмотров 1323
Как москвичей отговаривают выходить на митинг Список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту "о реновации", который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает
 
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис!
blogМышь в овощном    4.05 12:49 |  число просмотров 1485
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис! С 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случае если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей
 
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Выбор редактора
Я увидел истинное лицо силовых структур
blogDaniil Volkov    2.05 20:06 |  число просмотров 2713
Я увидел истинное лицо силовых структур Шмон был доскональный: парням заглядывали в трусы, а девочкам — в лифчики. Еще в автобусе они нам сказали: "Вы на вечеринку едете, да? Ха, её отменяют"
 
Глаз потерял 80% зрения
blogNavalny    2.05 20:02 |  число просмотров 1565
Глаз потерял 80% зрения Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет
 
Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга
blogДмитрий Мартышенко    2.05 17:10 |  число просмотров 1711
Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга В ответ власти проводят разъяснительные беседы о Навальном и пугают активных школьников последствиями
 
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Цитаты дня
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
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Статьи дня
"Хорошо, правда, хорошо!"
Андрей Колесников  4.05 16:23 |  число просмотров 535
"Хорошо, правда, хорошо!" Весь вчерашний день из интернета поступали тревожные сигналы насчет здоровья помощника президента, а главное - колумниста журнала "Русский пионер" Владислава Суркова. Дело было в одной фотографии, сделанной перед пресс-конференцией Владимира Путина и Ангелы Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей". На ней Владислав Сурков выглядит то ли худым, то ли изможденным. Главный редактор "Русского пионера" Андрей Колесников, встревоженный состоянием здоровья своего колумниста, обратился к нему за разъяснениями
"Настоящие москвичи уже внутри"
Елена Костюченко  27.04 08:21 |  число просмотров 1347
"Настоящие москвичи уже внутри" Репортаж с секретного чаепития с мэром. Что говорили участники встречи и что — граждане, оставшиеся за железным забором
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 11496
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2189
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3967
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2851
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 2147
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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