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|Kristina Potupchik 3.05 11:00 | 1051
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|После череды сорванных властями мероприятий, "Арма" больше не планирует здесь ни фестивалей, ни вечеринок. Фестиваля Outline в этом году не будет
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|Dmitry Gudkov 2.05 20:15 | 1097
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|Попадают далеко не только панельные пятиэтажки, а и вполне крепкие кирпичные дома в очень лакомых местах у метро (чего все и боялись)
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|Daniil Volkov 2.05 20:06 | 1689
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|Шмон был доскональный: парням заглядывали в трусы, а девочкам — в лифчики. Еще в автобусе они нам сказали: "Вы на вечеринку едете, да? Ха, её отменяют"
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|Navalny 2.05 20:02 | 929
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|Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет
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|Дмитрий Мартышенко 2.05 17:10 | 1054
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|В ответ власти проводят разъяснительные беседы о Навальном и пугают активных школьников последствиями
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