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Сюжеты
Чечня без геев
2.05 число просмотров 1820 число записей 12
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 254 число записей 1
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2925 число записей 16
 
Ройзман-кандидат
18.04 число просмотров 2391 число записей 12
 
Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9598 число записей 25
 
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6.04 число просмотров 5858 число записей 25
 
(Х)Реновация
2.05 число просмотров 3982 число записей 28
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2976 число записей 14
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2925 число записей 16
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2617 число записей 8
 
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Посты дня
И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят?
blogKristina Potupchik    3.05 11:00 |  число просмотров 1051
И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят? После череды сорванных властями мероприятий, "Арма" больше не планирует здесь ни фестивалей, ни вечеринок. Фестиваля Outline в этом году не будет
 
Собянин выложил на сайте перечень домов для голосования за снос
blogDmitry Gudkov    2.05 20:15 |  число просмотров 1097
Собянин выложил на сайте перечень домов для голосования за снос Попадают далеко не только панельные пятиэтажки, а и вполне крепкие кирпичные дома в очень лакомых местах у метро (чего все и боялись)
 
Я увидел истинное лицо силовых структур
blogDaniil Volkov    2.05 20:06 |  число просмотров 1689
Я увидел истинное лицо силовых структур Шмон был доскональный: парням заглядывали в трусы, а девочкам — в лифчики. Еще в автобусе они нам сказали: "Вы на вечеринку едете, да? Ха, её отменяют"
 
Глаз потерял 80% зрения
blogNavalny    2.05 20:02 |  число просмотров 929
Глаз потерял 80% зрения Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет
 
Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга
blogДмитрий Мартышенко    2.05 17:10 |  число просмотров 1054
Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга В ответ власти проводят разъяснительные беседы о Навальном и пугают активных школьников последствиями
 
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Выбор редактора
У телеведущего Владимира Соловьева, оказывается, теща — эстонка
blogAndrey Malgin    30.04 13:10 |  число просмотров 2569
У телеведущего Владимира Соловьева, оказывается, теща — эстонка У жены Соловьева Эльги Сэпп, и у его дочерей (хорошие имена для девочек: Эмма-Эстер, София-Бетина) - эстонское гражданство. А мы тут беспокоимся, впустят ли его в Эстонию
 
Юный НКВДшник
blogОльга Романова    30.04 09:49 |  число просмотров 2282
Юный НКВДшник А справа контингент детского лагеря для семей врагов народа
 
Вы нашли человека, который угрожал плеснуть мне серной кислотой в лицо
blogsobollubov    30.04 09:45 |  число просмотров 2080
Вы нашли человека, который угрожал плеснуть мне серной кислотой в лицо После того как люди стали писать ему, Азаров вышел на связь и ночью мы переписывались в Вконтакте
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
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Статьи дня
"Настоящие москвичи уже внутри"
Елена Костюченко  27.04 08:21 |  число просмотров 1144
"Настоящие москвичи уже внутри" Репортаж с секретного чаепития с мэром. Что говорили участники встречи и что — граждане, оставшиеся за железным забором
Что не так с расследованием теракта в Петербурге
Александр Ермаков  23.04 13:49 |  число просмотров 1440
Что не так с расследованием теракта в Петербурге Подозреваемый в теракте заявил на допросе о странных манипуляциях, которые проводила с ним ФСБ при задержании. Аналогичные упреки в режиссуре предъявляли фигуранты в Москве
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 11401
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2149
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3909
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2802
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1830
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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