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Сюжеты
Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9403 число записей 25
 
Дело Маркелова
14.04 число просмотров 2016 число записей 14
 
Чисто конкретный представитель
13.04 число просмотров 1797 число записей 10
 
Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 947 число записей 5
 
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1280 число записей 14
 
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Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5490 число записей 25
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2560 число записей 14
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2485 число записей 16
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2350 число записей 8
 
(Х)Реновация
27.04 число просмотров 2177 число записей 24
 
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Посты дня
Началось
blogЮлия Галямина    27.04 14:06 |  число просмотров 448
Началось Мне порезали колеса. Уверена, что из-за митинга против сноса Москвы
 
Как на меня в Ставрополе бандиты напали: все подробности и лица!
blogvarlamov    27.04 13:47 |  число просмотров 470
Как на меня в Ставрополе бандиты напали: все подробности и лица! 26 апреля я прилетаю в аэропорт Ставрополя, на выходе меня уже ждёт группа нападавших, которые на глазах полиции обливают меня зеленкой, йодом и другой дрянью, после чего спокойно уходят в туман
 
По истории с "собянинской реновацией" мы должны получить ответы на вопросы
blogНезыгарь    26.04 12:00 |  число просмотров 1236
По истории с "собянинской реновацией" мы должны получить ответы на вопросы Направлена ли эта программа на банальное воровство, в результате которого Анастасия Ракова превратится в Елену Батурину и, наконец то, оформит свой брак с мэром Собяниным?
 
Александр Шпаков, столяр из Люберец, политзаключенный
blogСергей Смирнов    25.04 13:34 |  число просмотров 1083
Александр Шпаков, столяр из Люберец, политзаключенный Был сегодня в Мосгорсуде на апелляции одного из обвиняемых по делу 26 марта. Подполковник полиции из 2 оперполка жалуется, что его избил Александр Шпаков. Ну то есть как избил, ударил пару раз
 
Эммануэль Макрон и Бриджит Троньё
blogИван Шаблов    24.04 17:50 |  число просмотров 1820
Эммануэль Макрон и Бриджит Троньё Будущему Президенту Франции - 39 лет. Его любимой супруге - 63
 
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Выбор редактора
La Grande Defaite
www.facebook.com    24.04 10:25 |  число просмотров 1611
La Grande Defaite Они задействовали все ресурсы из всех возможных, заплатив немеряные суммы за абсолютную халтуру. Но виктории не случилось. Виктория не удалась. Случилась конфузия
 
Западные СМИ о скандале с Чепурным
blogВашингтон-Петушки    24.04 00:19 |  число просмотров 1823
Западные СМИ о скандале с Чепурным Издание The Sun вышло с ярким заголовком о скорой отставке Путина. Издание METRO пишет, что «ошарашенный Путин планирует свою отставку и уже выбрал преемника»
 
"Телеграф": как подмочить репутацию за один день, точнее, один звонок
blogNickolay V. Kononov    23.04 15:51 |  число просмотров 1245
"Телеграф": как подмочить репутацию за один день, точнее, один звонок "Царьград-ТВ" со своей вечеринкой на "Телеграфе" им ок, а гражданское воспитание и просвещение — не ок. Прогрессивный диджитал
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
" Будем со студентами анализировать кампанию власти против Навального как абсолютно провальную. Допущены ВСЕ возможные ошибки. Не сделано НИ ОДНОГО правильного шага. "
19.04 |
blog Valery Solovei
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Статьи дня
"Настоящие москвичи уже внутри"
Елена Костюченко  27.04 08:21 |  число просмотров 156
"Настоящие москвичи уже внутри" Репортаж с секретного чаепития с мэром. Что говорили участники встречи и что — граждане, оставшиеся за железным забором
Что не так с расследованием теракта в Петербурге
Александр Ермаков  23.04 13:49 |  число просмотров 565
Что не так с расследованием теракта в Петербурге Подозреваемый в теракте заявил на допросе о странных манипуляциях, которые проводила с ним ФСБ при задержании. Аналогичные упреки в режиссуре предъявляли фигуранты в Москве
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10831
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1721
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3449
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2322
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1280
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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