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|Юлия Галямина 27.04 14:06 | 448
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|Мне порезали колеса. Уверена, что из-за митинга против сноса Москвы
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|varlamov 27.04 13:47 | 470
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|26 апреля я прилетаю в аэропорт Ставрополя, на выходе меня уже ждёт группа нападавших, которые на глазах полиции обливают меня зеленкой, йодом и другой дрянью, после чего спокойно уходят в туман
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|Незыгарь 26.04 12:00 | 1236
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|Направлена ли эта программа на банальное воровство, в результате которого Анастасия Ракова превратится в Елену Батурину и, наконец то, оформит свой брак с мэром Собяниным?
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|Сергей Смирнов 25.04 13:34 | 1083
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|Был сегодня в Мосгорсуде на апелляции одного из обвиняемых по делу 26 марта. Подполковник полиции из 2 оперполка жалуется, что его избил Александр Шпаков. Ну то есть как избил, ударил пару раз
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|Иван Шаблов 24.04 17:50 | 1820
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|Будущему Президенту Франции - 39 лет.
Его любимой супруге - 63
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