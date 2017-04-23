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|Gregory Kataev 24.04 10:42 | 1325
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|Вчера вечером я был в доме друзей, где среди немногих приглашенных неожиданно оказался очень высокопоставленный чиновник. Всем известный. В общем, по-человечески симпатичный. Не называю его из-за данного моим друзьям обещания
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|www.facebook.com 24.04 10:25 | 593
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|Они задействовали все ресурсы из всех возможных, заплатив немеряные суммы за абсолютную халтуру. Но виктории не случилось. Виктория не удалась. Случилась конфузия
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|Вашингтон-Петушки 24.04 00:19 | 1039
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|Издание The Sun вышло с ярким заголовком о скорой отставке Путина. Издание METRO пишет, что «ошарашенный Путин планирует свою отставку и уже выбрал преемника»
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|Nickolay V. Kononov 23.04 15:51 | 906
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|"Царьград-ТВ" со своей вечеринкой на "Телеграфе" им ок, а гражданское воспитание и просвещение — не ок. Прогрессивный диджитал
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|Elena Shmaraeva 23.04 15:34 | 515
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|Можно пойти дальше и запретить участникам старше 60 бегать. Ну а чего “у меня бабушке 70, не представляю, чтоб она участвовала, правильно запрещают”
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