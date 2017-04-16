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|Станислав Яковлев 17.04 23:28 | 443
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|"Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке"
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|fyodork 16.04 11:06 | 1589
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|Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства выдается за религию большинства
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|Vasily Golovnin 16.04 11:02 | 1465
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|Товарищ Ким Чен Ын сегодня так и не решился ни ядерный заряд рвануть на своем испытательном полигоне Пунгери у российской границы, ни толстую баллистическую ракету запустить на страх врагам и во славу дедушки
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|www.instagram.com 15.04 10:56 | 1143
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|Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров выставил условия "Новой газете"
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|Danila Galperovich 14.04 11:33 | 1696
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|В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к испытанию баллистических ракет дальнего радиуса действия или к шестому по счету ядерному испытанию, которые могут произойти 15 апреля
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|Elena Milashina 14.04 11:26 | 679
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|Второй пункт принятой резолюции открыто и прямо призывает к насилию: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности»
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|hmland 13.04 20:15 | 1276
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|В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
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|Леонид Волков 13.04 16:08 | 1471
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|Какие-то нашисты прямо НАРИСОВАЛИ несколько экранов "переписки Леонида Волкова ВКонтакте" и пытались это форсить. Мол, "хакеры взломали, а там такое".
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