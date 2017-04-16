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Сюжеты
Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 859 число записей 5
 
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1160 число записей 14
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2024 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5354 число записей 25
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2191 число записей 8
 
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Самое читаемое
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5354 число записей 25
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5199 число записей 19
 
Урок правильной позиции
22.03 число просмотров 2942 число записей 10
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2191 число записей 8
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2087 число записей 14
 
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Котик дня
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Посты дня
То есть языки теперь тоже запретят
blogСтанислав Яковлев    17.04 23:28 |  число просмотров 443
То есть языки теперь тоже запретят "Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке"
 
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения
blogfyodork    16.04 11:06 |  число просмотров 1589
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства выдается за религию большинства
 
Молодой Ким понял, что сейчас его будут больно бить
blogVasily Golovnin    16.04 11:02 |  число просмотров 1465
Молодой Ким понял, что сейчас его будут больно бить Товарищ Ким Чен Ын сегодня так и не решился ни ядерный заряд рвануть на своем испытательном полигоне Пунгери у российской границы, ни толстую баллистическую ракету запустить на страх врагам и во славу дедушки
 
"Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь"
www.instagram.com    15.04 10:56 |  число просмотров 1143
"Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь" Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров выставил условия "Новой газете"
 
Завтра могут начаться жуткие дела
blogDanila Galperovich    14.04 11:33 |  число просмотров 1696
Завтра могут начаться жуткие дела В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к испытанию баллистических ракет дальнего радиуса действия или к шестому по счету ядерному испытанию, которые могут произойти 15 апреля
 
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Выбор редактора
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне
blogElena Milashina    14.04 11:26 |  число просмотров 679
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне Второй пункт принятой резолюции открыто и прямо призывает к насилию: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности»
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1276
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
АААА, это просто невероятно
blogЛеонид Волков    13.04 16:08 |  число просмотров 1471
АААА, это просто невероятно Какие-то нашисты прямо НАРИСОВАЛИ несколько экранов "переписки Леонида Волкова ВКонтакте" и пытались это форсить. Мол, "хакеры взломали, а там такое".
 
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Цитаты дня
" На протяжении последних 25 лет дееспособность и эффективность российской государственности проверяется Чечней. "
18.04 |
blog Valery Solovei
" Сложный исторический момент: тут уже геев депортируют и убивают, а рядом тут же радостно: "записывайтесь к нам в школу местного самоуправления!" "
18.04 |
blog Александр Морозов
" Двух минут хватило представителю России в ООН, чтобы придать слову "дипломат" совершенно противоположный смысл. "
13.04 |
blog Николай Травкин
" Думаю, перед следующим заседанием делегация России в ООН начнет отжимать у других участников мобильные телефоны. "
13.04 |
blog k_vinokurova
" Когда вас спрашивают, готовы ли вы поменять свободу на безопасность, просто помните, что свободы у вас и так уже нет. "
11.04 |
blog Иван Давыдов
" Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе? "
6.04 |
blog Петр Шкуматов
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Статьи дня
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше»
Елена Костюченко  17.04 23:01 |  число просмотров 72
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше» Монолог гомосексуала, сбежавшего из Чечни
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь"
Дмитрий Бутрин  15.04 16:43 |  число просмотров 201
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь" Илья Елисеев рассказал “Ъ” о возглавляемом им фонде «Дар»
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10624
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1652
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3341
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2177
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1160
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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