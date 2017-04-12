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Сюжеты
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1084 число записей 14
 
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 388 число записей 3
 
Майдан нетунеядцев
26.03 число просмотров 1709 число записей 12
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5138 число записей 19
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 548 число записей 5
 
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Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 10499 число записей 72
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5138 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5127 число записей 25
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3212 число записей 20
 
Урок правильной позиции
22.03 число просмотров 2897 число записей 10
 
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Посты дня
Мне предлагают снизить распространение информации по стройке #Живописная
blogЯрослав Никитенко    12.04 23:32 |  число просмотров 163
Мне предлагают снизить распространение информации по стройке #Живописная Общественная деятельность порой не даёт спать, рано утром соседи немного в шоке постучались ко мне
 
Березкин готов заплатить за РБК "около $100 млн"
bloghmland    12.04 12:55 |  число просмотров 399
Березкин готов заплатить за РБК "около $100 млн" Березкина называют "тенью" Ковальчуков. С мая 2016 года РБК, как говорят, уже пребывает в состоянии "операционного управления" со стороны Национальной медиа-группы. Но юридически решено оформить все на Березкина
 
Про Пулитцеровскую премию NYT и "Медузу"
blogIvan Kolpakov    12.04 12:41 |  число просмотров 465
Про Пулитцеровскую премию NYT и "Медузу" Статья в NYT основана на двух репортажах Туровского — что я имею в виду? Я имею в виду, что фактура буквально позаимствована из материалов Дани
 
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти
blogznachit_net    12.04 12:35 |  число просмотров 853
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти Во всей истории с Усмановым меня поразили вскрывшиеся обвинения в изнасиловании. Никаких документальных подтверждений, все со слов бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крэйга Мюррэя
 
"Даже мои родители против меня"
blogТрым Разрушитель-Надежд    12.04 09:07 |  число просмотров 784
"Даже мои родители против меня" В Тюмени травят 17-тилетнего парня за расклейку листовок о фильме "Он вам не Димон"
 
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Выбор редактора
В соцзащите наткнулась на...ОБЭП!
blogМария Милославская    11.04 22:46 |  число просмотров 1053
В соцзащите наткнулась на...ОБЭП! Сотрудников при приёме документов очень сильно интересовало как же мать троих детей воспитывает их одна и платит за квартиру
 
Роскосмос признал доминирование Маска
bloghueviebin1    11.04 14:00 |  число просмотров 1370
Роскосмос признал доминирование Маска Как неотразим был Рогозин со своими шутками о том, что пиндосы будут что-то там с батута запускать в космос, как великолепны в осознании своей правоты были наши СМИ и блогеры, называя эту вот ступень Маска "макаронным монстром"
 
За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин
blogmetodi4ka    9.04 20:53 |  число просмотров 1072
За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин Запуганных уголовными делами и прочими угрозами российских футбольных фанатов привлекают к государственному product placement, заставляя размещать англоязычные баннеры с приглашением на ЧМ-2018
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Когда вас спрашивают, готовы ли вы поменять свободу на безопасность, просто помните, что свободы у вас и так уже нет. "
11.04 |
blog Иван Давыдов
" Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе? "
6.04 |
blog Петр Шкуматов
" Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт. "
4.04 |
blog dimitriyenteo
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
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Статьи дня
Чем заняться жителям политического Чернобыля
Александр Морозов  11.04 08:49 |  число просмотров 393
Чем заняться жителям политического Чернобыля Химатака в Сирии уничтожила прежние планы Путина и грозит нас всех накрыть колпаком внешней изоляции. Мудро готовиться к худшему
Расправы над чеченскими геями (18+)
Елена Милашина, Ирина Гордиенко  6.04 18:00 |  число просмотров 763
Расправы над чеченскими геями (18+) Публикуем истории выживших свидетелей
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10499
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1597
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3225
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2089
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1084
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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